Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор Honor Earbuds X5

Сегодня в центре внимания у нас беспроводные наушники Honor Earbuds X5, оснащенные 10 мм излучателями и поддерживающие сенсорное управление. Из особенностей отмечаются поддержка управления с помощью приложения Honor Ai Space и заявлено длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляются в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. На гранях коробки приведены данные по спецификациям и поддерживаемым технологиям.

Honor Earbuds X5 обзор

Внешний вид

Комплект включает зарядный кейс, дополнительные пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.Зарядный кейс, амбушюры и сами наушники выполнены в белом цвете и с ним они смотрятся аккуратно и выдержано. При этом не будет проблем с загрязнением следами пальцев, даже с учетом того что внешние поверхности преимущественно глянцевые.

Выполнены в традиционном формате с вытянутой ножкой, на внутренней стороне нанесены пометки по правой и левой сторонам. В основании контакты, через которые проходит заряд аккумулятора при нахождении в кейсе.

Форма чашек каплевидная. Каждая из них с двумя микрофонами, второй из которых отвечает за анализ окружающего шума и работу системы активного шумоподавления. Есть отверстие компенсирующее давление при воспроизведении низких частот.

Силиконовые амбушюры фиксируются на выступе звуковода, дополнительно защищенного металлической сеткой.

В комплекте владелец Honor Earbuds X5 получает три пары силиконовых амбушюров, позволяя подобрать оптимальное прилегание под свои уши. Из особенностей есть дополнительная защитная сетка, предотвращающие попадание грязи внутрь.

У кейса компактные габариты с закругленными боковыми гранями. Легко поместится в карман джинс.

На его боковой грани светодиодный индикатор, отображающий процесс зарядки и текущий режим работы.

Крышка скрывает ниши для установки двух наушников. Они дополнительно фиксируются при помощи магнитов.

Софт

Заряжается аккумулятор кейса через USB-C разъем, расположенный в основании корпуса. Кабеля в комплекте нет, но с учетом того что это самый распространённый тип разъема сейчас проблем не будет.Наушники поддерживают приложение Honor AI Space, объединяющее продукты производителя в общую экосистему. Интерфейс полностью переведен на русский язык. С помощью него можно наглядно контролировать заряд каждого из наушников, кейса в отдельности.

Выбирать один из трех режимов работы системы шумоподавления для Honor Earbuds X5: включено, выключено и прозрачность. Выбирается пресет для эквалайзера.

Тесты

Можно выставлять настройки для сенсорного управления. Проводить обновление прошивки.Для соединения используется Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Увеличенная энергоэффективность и повышенная стабильность. За воспроизведение в них отвечает драйвер диаметром 10 мм. Качество звука хорошее, хорошо подходят для прослушивания разножанровой музыки со стриминговых сервисов.

В ушах сидят плотно. С Honor Earbuds X5 проводили тренировки на беговой дорожке. Не выпадали, движения головы не ограничивают. Корпус у этой модели защищен от воды и пыли с классом IP54.

В общественных помещениях и транспорте отличным подспорьем станет активное шумоподавление. Ее включение не ухудшает заметно звуковую сцену. Постороннего шума при работе не слышно. Доступен режим прозрачности для того чтобы поговорить с собеседниками, не снимая гарнитуру.

Тест микрофона Honor Earbuds X5

Итоги

Встроенный аккумулятор на среднем уровне громкости с выключенным шумоподавлением работали 8 часов, включение шумоподавления сокращало время работы до 5.5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.Honor Earbuds X5 – недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.3, активным шумоподавлением, эквалайзером, защитой от воды и длительным временем автономной работы. Подойдут как в качестве повседневной гарнитуры, так и для проведения тренировок.