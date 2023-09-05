Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор Honor Earbuds X5

Комплект включает зарядный кейс, дополнительные пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнены в традиционном формате с вытянутой ножкой, на внутренней стороне нанесены пометки по правой и левой сторонам. В основании контакты, через которые проходит заряд аккумулятора при нахождении в кейсе.
Форма чашек каплевидная. Каждая из них с двумя микрофонами, второй из которых отвечает за анализ окружающего шума и работу системы активного шумоподавления. Есть отверстие компенсирующее давление при воспроизведении низких частот.
Силиконовые амбушюры фиксируются на выступе звуковода, дополнительно защищенного металлической сеткой.
В комплекте владелец Honor Earbuds X5 получает три пары силиконовых амбушюров, позволяя подобрать оптимальное прилегание под свои уши. Из особенностей есть дополнительная защитная сетка, предотвращающие попадание грязи внутрь.
У кейса компактные габариты с закругленными боковыми гранями. Легко поместится в карман джинс.
На его боковой грани светодиодный индикатор, отображающий процесс зарядки и текущий режим работы.
Крышка скрывает ниши для установки двух наушников. Они дополнительно фиксируются при помощи магнитов.
Заряжается аккумулятор кейса через USB-C разъем, расположенный в основании корпуса. Кабеля в комплекте нет, но с учетом того что это самый распространённый тип разъема сейчас проблем не будет.
Выбирать один из трех режимов работы системы шумоподавления для Honor Earbuds X5: включено, выключено и прозрачность. Выбирается пресет для эквалайзера.
Можно выставлять настройки для сенсорного управления. Проводить обновление прошивки.
В ушах сидят плотно. С Honor Earbuds X5 проводили тренировки на беговой дорожке. Не выпадали, движения головы не ограничивают. Корпус у этой модели защищен от воды и пыли с классом IP54.
В общественных помещениях и транспорте отличным подспорьем станет активное шумоподавление. Ее включение не ухудшает заметно звуковую сцену. Постороннего шума при работе не слышно. Доступен режим прозрачности для того чтобы поговорить с собеседниками, не снимая гарнитуру.
Встроенный аккумулятор на среднем уровне громкости с выключенным шумоподавлением работали 8 часов, включение шумоподавления сокращало время работы до 5.5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.