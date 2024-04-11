Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro

В центре внимания флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro, построенный на платформе Snapdragon 8 Gen 3 и оснащенный 6.8-дюймовым LTPO Eye Comfort, аккумулятором с емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 80 Вт. В этой модели большое внимание уделено качеству съемки, основная 50 Мп камера с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией, 50 Мп сверхширокоугольным и 180 Мп перископным объективом. Данная модель в рейтинге DxOMark заняла верхнюю строчку в категориях съемки, времени автономной работы, экрана, обойдя Apple, Samsung и Google.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания мощностью 100 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка и документацию.

Honor Magic 6 Pro обзор

Внешний вид

В России доступен в двух версиях цветового исполнения: шалфейный зеленый и графитовый черный. Помимо цвета между ними есть отличия в текстуре задней крышки, у нас с экокожей и такое исполнение практичнее. Приятно тактильно, не выскальзывает из рук и выделяется на фоне конкурентов с крышками из стекла.

Сам он по меркам флагмана габаритен. Свою роль сыграли увеличенная емкость аккумулятора и модуль основной камеры. Собственно последний четко определяет его как камерофон. Корпус его защищен от воды и пыли, соответствуя классу IP68. Качество его сборки соответствует продукту премиального уровня.

Массивный элемент с окантовкой из металла со шлифованным покрытием. Три объектива, двойная светодиодная вспышка и датчик. Несмотря на то что он выступает за пределы крышки, за счет его габаритов он устойчиво размещается на ровной поверхности столе, не раскачивается.

Справа кнопка включения и регулятор громкости, нажимаются с хорошо различимым откликом. Корпус неразборен, в выдвижной лоток ставятся две nanoSIM.

У Honor Magic 6 Pro стереодинамик, расположенный на верхней и нижней гранях. Звучание отличное, есть эффект объемной сцены.

Лицевая сторона с NanoCrystal Shield, которое прочнее чем распространённые варианты защитных стекол. Фронтальная камера с датчиком TOF 3D расположена в вытянутом вырезе в верхней зоне экрана. Поддерживается защищенная система разблокировки по лицу.

Экран

Для вывода изображения используется 6.8 дюймовый экран с матрицей AMOLED. Разрешение 2800х1280 пикселей с соотношением сторон 19.5 к 9. Поддерживаются частота обновления 120 Гц и HDR.

Экран сочный и яркий. В пике его яркость достигает 1200 cd/m2. Высокая контрастность и широкие углы обзора. Хорошо настроен цветовой баланс, при этом в настройках доступно несколько профилей и опций ручных корректировок.

Одной из полезных возможностей является поддержка вывода изображения на внешний монитор, используя USB-C. При этом помимо привычного дублирования есть продвинутая система с отдельным рабочим столом, который предлагает опыт и удобство работы за ноутбуком. Максимальное разрешение на вывод Full HD.

Платформа

Работает Honor Magic 6 Pro на базе топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 с восемью ядрами и графикой Adreno 750, выполненная по 4 нм техпроцессу. 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт внутренней. Карты памяти не поддерживаются.

Смартфон играюче справляется с рабочими приложениями. Играми запускаются на высоких настройках графики. При этом заметно во время нагрузки не троттлит.

На борту актуальный набор модулей связи. Мобильные сети с поддержкой 5G, быстрый Wi-Fi 7, Blueotooth 5.3 с aptX HD и LDAC. NFC с бесконтактными платежами, работающими в России.

Аккумулятор

Не стали гнаться за уменьшением веса, установив аккумулятор с емкостью 5600 мАч и обеспечив пользователю длительное время автономной работы. В смешанной синтетической нагрузке с высокой яркостью экрана работал 14 часов. Обычная эксплуатация даст 1.5-2 дня использования, что с учетом его высокой производительности хороший результат. В итоге это один из самых долгоиграющих флагманов на этой платформе. Комплектуется адаптером питания с мощностью 100 Вт, он восстановит заряд за 50 минут. Также есть быстрая беспроводная зарядка.

Камера

Две из основных камер идут с оптическим стабилизатором и все три с автофокусировкой. Главный модуль с разрешением 50 Мп с плавающей диафрагмой F/1.4-2.0, 180 Мп длинофокусный, 50 Мп широкоугольный. В приложении предлагается хороший выбор режимов. При этом корректно работает в автоматическом, который помимо подбора цветового баланса и определения сцены, может выставлять диафрагму, ее же можно корректировать вручную

Изображения выдает с высокой детализацией, контрастом и резкостью. Есть режим захвата движения Al Motion Sensing, которое обеспечивает высокую четкость съемки для движущихся объектов.

Ночной тест камеры Honor Magic 6 Pro

Видеосъемка в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Доступно переключение между разными модулями без снижения разрешения. Плавность картинки обеспечит стабилизация на основе гироскопа.Фронтальная камера 50 Мп. При съемке можно менять фокусное расстояние. Качество ее съемки без нареканий.

Софт

Работает Honor Magic 6 Pro на базе операционной системы Android с Magic OS 8 с Google сервисами и несколькими магазинами приложений. Интерфейс выверенный, предлагаются возможности, которые недоступны в чистой операционной системе и это касается работы с несколькими окнами, расширением рабочего пространства, позволяющими использовать его как рабочий инструмент.

Итоги

Honor Magic 6 Pro – флагманский смартфон с высоким качеством съемки. Топовая платформа, экран 120 Гц, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, интересная текстура задней крышки в цвете шалфейный зеленый, громкий стереодинамик, водозащита. Но высокий бюджет ставит и повышынные требования, не устроить в нем могут отсутствие слота под карту памяти и аудиоразъема, а также загнутые края дисплея.