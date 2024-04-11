Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro

В центре внимания флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro, построенный на платформе Snapdragon 8 Gen 3 и оснащенный 6.8-дюймовым LTPO Eye Comfort, аккумулятором с емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 80 Вт. В этой модели большое внимание уделено качеству съемки, основная 50 Мп камера с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией, 50 Мп сверхширокоугольным и 180 Мп перископным объективом. Данная модель в рейтинге DxOMark заняла верхнюю строчку в категориях съемки, времени автономной работы, экрана, обойдя Apple, Samsung и Google.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания мощностью 100 Вт, USB-кабель, скрепку для лотка и документацию.
Honor Magic 6 Pro обзор
Внешний вид
В России доступен в двух версиях цветового исполнения: шалфейный зеленый и графитовый черный. Помимо цвета между ними есть отличия в текстуре задней крышки, у нас с экокожей и такое исполнение практичнее. Приятно тактильно, не выскальзывает из рук и выделяется на фоне конкурентов с крышками из стекла.
Сам он по меркам флагмана габаритен. Свою роль сыграли увеличенная емкость аккумулятора и модуль основной камеры. Собственно последний четко определяет его как камерофон. Корпус его защищен от воды и пыли, соответствуя классу IP68. Качество его сборки соответствует продукту премиального уровня.
Массивный элемент с окантовкой из металла со шлифованным покрытием. Три объектива, двойная светодиодная вспышка и датчик. Несмотря на то что он выступает за пределы крышки, за счет его габаритов он устойчиво размещается на ровной поверхности столе, не раскачивается.
Справа кнопка включения и регулятор громкости, нажимаются с хорошо различимым откликом. Корпус неразборен, в выдвижной лоток ставятся две nanoSIM.
У Honor Magic 6 Pro стереодинамик, расположенный на верхней и нижней гранях. Звучание отличное, есть эффект объемной сцены.
Лицевая сторона с NanoCrystal Shield, которое прочнее чем распространённые варианты защитных стекол. Фронтальная камера с датчиком TOF 3D расположена в вытянутом вырезе в верхней зоне экрана. Поддерживается защищенная система разблокировки по лицу.
Экран
Для вывода изображения используется 6.8 дюймовый экран с матрицей AMOLED. Разрешение 2800х1280 пикселей с соотношением сторон 19.5 к 9. Поддерживаются частота обновления 120 Гц и HDR.
Экран сочный и яркий. В пике его яркость достигает 1200 cd/m2. Высокая контрастность и широкие углы обзора. Хорошо настроен цветовой баланс, при этом в настройках доступно несколько профилей и опций ручных корректировок.
Одной из полезных возможностей является поддержка вывода изображения на внешний монитор, используя USB-C. При этом помимо привычного дублирования есть продвинутая система с отдельным рабочим столом, который предлагает опыт и удобство работы за ноутбуком. Максимальное разрешение на вывод Full HD.
Платформа
Работает Honor Magic 6 Pro на базе топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 gen 3 с восемью ядрами и графикой Adreno 750, выполненная по 4 нм техпроцессу. 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт внутренней. Карты памяти не поддерживаются.
Смартфон играюче справляется с рабочими приложениями. Играми запускаются на высоких настройках графики. При этом заметно во время нагрузки не троттлит.
На борту актуальный набор модулей связи. Мобильные сети с поддержкой 5G, быстрый Wi-Fi 7, Blueotooth 5.3 с aptX HD и LDAC. NFC с бесконтактными платежами, работающими в России.
Аккумулятор
Не стали гнаться за уменьшением веса, установив аккумулятор с емкостью 5600 мАч и обеспечив пользователю длительное время автономной работы. В смешанной синтетической нагрузке с высокой яркостью экрана работал 14 часов. Обычная эксплуатация даст 1.5-2 дня использования, что с учетом его высокой производительности хороший результат. В итоге это один из самых долгоиграющих флагманов на этой платформе. Комплектуется адаптером питания с мощностью 100 Вт, он восстановит заряд за 50 минут. Также есть быстрая беспроводная зарядка.
Камера
Две из основных камер идут с оптическим стабилизатором и все три с автофокусировкой. Главный модуль с разрешением 50 Мп с плавающей диафрагмой F/1.4-2.0, 180 Мп длинофокусный, 50 Мп широкоугольный. В приложении предлагается хороший выбор режимов. При этом корректно работает в автоматическом, который помимо подбора цветового баланса и определения сцены, может выставлять диафрагму, ее же можно корректировать вручную
Изображения выдает с высокой детализацией, контрастом и резкостью. Есть режим захвата движения Al Motion Sensing, которое обеспечивает высокую четкость съемки для движущихся объектов.
Видеосъемка в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Доступно переключение между разными модулями без снижения разрешения. Плавность картинки обеспечит стабилизация на основе гироскопа.
Ночной тест камеры Honor Magic 6 Pro
Фронтальная камера 50 Мп. При съемке можно менять фокусное расстояние. Качество ее съемки без нареканий.
Софт
Работает Honor Magic 6 Pro на базе операционной системы Android с Magic OS 8 с Google сервисами и несколькими магазинами приложений. Интерфейс выверенный, предлагаются возможности, которые недоступны в чистой операционной системе и это касается работы с несколькими окнами, расширением рабочего пространства, позволяющими использовать его как рабочий инструмент.
Итоги
Honor Magic 6 Pro – флагманский смартфон с высоким качеством съемки. Топовая платформа, экран 120 Гц, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, интересная текстура задней крышки в цвете шалфейный зеленый, громкий стереодинамик, водозащита. Но высокий бюджет ставит и повышынные требования, не устроить в нем могут отсутствие слота под карту памяти и аудиоразъема, а также загнутые края дисплея.