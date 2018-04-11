Обзор Hoover RA22AFG 019. Лучший аккумуляторный пылесос

2018-04-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Hoover RA22AFG 019; [60]
Сегодня героем нашего обзора станет портативный пылесос Hoover RA22AFG 019 с возможностью эксплуатации, как в домашних условиях, так и для уборки автомобиля. Относится он к новой линейке Rhapsody, особенностью которой является эксклюзивная система очистки контейнера без прямого контакта с пылью. Как и рассмотренный ранее, Hoover HYP1600 019 с аквафильтром, он не требует дополнительных расходов в ходе эксплуатации на расходные материалы.

Hoover RA22AFG 019

Пылесосы этой серии были официально анонсированы в Москве, подробнее об этом событии можно узнать в нашем репортаже «Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года и рассказала о дальнейших планах». К моменту публикации продажи Hoover RA22AFG 019 уже стартовали список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Hoover RA22AFG 019 обзор

Комплектация

Поставляется Hoover RA22AFG 019 в эффектно оформленной коробке с изображением пылесоса и описанием его ключевых особенностей.

Hoover RA22AFG 019

Комплект включает металлическую трубу, моторизированную щетку, щелевую и пылевую насадку, мебельную насадку, крепление на стену, блок питания, чехол для хранения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В коробке пылесос покупатель получает готовым к использованию, необходимо будет только извлечь его из коробки и состыковать нужные детали с главным блоком.

Hoover RA22AFG 019

Детали Hoover RA22AFG 019 выполнены из пластика. Визуально пылесос производит впечатление премиального продукта. Большая часть поверхности основного блока с гладким покрытием, хорошо скрывающем загрязнения пылью и следами пальцев.

Hoover RA22AFG 019

Стакан сбора пыли объемом 0.7 литра из полупрозрачного пластика, позволяя контролировать объем загрязнений. Внутренний стакан с металлической сеткой.

Hoover RA22AFG 019

Для доступа и удаления грязи после уборки предусмотрена откидная крышка. Также стакан можно снять полностью поворотом в сторону.

Hoover RA22AFG 019

На верхней грани пылесоса выведен круглый блок управления с двумя механическими кнопками: TURBO и CAPPET. Заряд контролируется при помощи четырехпозиционного светодиодного индикатора с синей подсветкой.

Hoover RA22AFG 019

Кнопка запуска Hoover RA22AFG 019 расположена на ручке, нажимать и контролировать силу нажатия удобно. Отдельно хочется отметить наличие поворотного фиксатора для того, чтобы не требовалось нажимать кнопку запуска постоянно при уборке.

Hoover RA22AFG 019

Мотор пылесоса расположен сверху, при этом поддерживается возможность вертикальной парковки. В циклонической камере есть дополнительный мини-мотор, отвечающий за очищение фильтра от пыли и мусора. Все загрязнения в этом пылесосе всегда будут оставаться на дне контейнера.

Hoover RA22AFG 019

Hoover RA22AFG 019

В верхней части можно обратить внимание на два механических фиксатора. Тут они отвечают за извлечение дополнительного моющегося матерчатого фильтра, задерживающего мелкую пыль. Установлен литий-ионный аккумулятор. Он съемный. Под ним также предусмотрен отдельный механический фиксатор.

Hoover RA22AFG 019

Хромированная металлическая труба с логотипом производителя на внешней грани. На концах трубы есть дополнительные разъемы, отвечающие за передачу питания к моторизированной щетке. Главная насадка широкая с прозрачной верхней крышкой. С фронтальной стороны несколько светодиодов. Для удобного скольжения есть пара колес с пластиковым протектором.

Hoover RA22AFG 019

По краям у нее зажимы, оттянув которые, можно будет снять подвижный элемент с щетиной. Эта процедура может потребоваться для удаления накопившихся волос.

Hoover RA22AFG 019

В комплекте есть пара простых насадок: щелевая и мебельная. На обеих насадках выдвижной блок с щетиной. Финальную компоновку пылесоса можно будет менять в зависимости от задач. Хранить насадки можно будет на комплектном настенном основании.

Тесты

Центр тяжести Hoover RA22AFG 019 расположен ближе к рукоятке пользователя. В руке он лежит удобно, длительная эксплуатации не вызывает затруднений. Управление пылесосом интуитивно понятное. Нажимать можно, как контролируя усилие, так и зафиксировав нажатое состояние на нужный временной интервал. Заряд аккумулятора контролируется при помощи группы светодиодных индикаторов на крышке.

Hoover RA22AFG 019

Hoover RA22AFG 019

По опыту эксплуатации, хватает пылесоса в среднем на 30 минут в зависимости от режима работы. С простыми насадками время будет больше, с активной подсветкой и вращением время автономной работы сокращается. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет около пяти часов.

Hoover RA22AFG 019

Комплектное пластиковое основание устанавливается на стену. На нем помимо самого пылесосам могут устанавливаться и все комплектные насадки. Это крепление не отнимает свободное пространство и снижает риск потери компонентов.

Hoover RA22AFG 019

Мотор с высокой мощностью, продуманная конструкция фильтров и дополнительный фильтр на выходе для очистки воздуха, позволят рассматривать его и в качестве средства уборки детских помещений. Подойдет он и аллергикам. Уровень шума во время работы не высокий.

Hoover RA22AFG 019

Продуман процесс очистки после уборки, контакт с пылью сведен к минимуму. Основной блок можно погрузить в пакет для мусора и отстегнув крышку удалить все накопившиеся загрязнения.

Итоги по Hoover RA22AFG 019

Золото. Выбор редакции MegaObzorHoover RA22AFG 019 сочетает в себе удобство, универсальность, компактность и эффективность уборки. Пылесос отлично справляется с уборкой квартиры, мебели и автомобиля. Дополнительная фильтрация выходного воздуха фильтрует мелкие частицы и аллергены. К плюсам отнесем комплектацию с несколькими видами насадок, привлекательный дизайн, удобную конструкцию пылесборника, фильтр тонкой очистки, настенный кронштейн, ровный уровень шума и режиме TURBO, сменная батарейка, высокая эффективность уборки. Проблем в ходе длительной эксплуатации не выявлено.
Hoover RA22AFG 019 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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