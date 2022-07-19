Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-наушников?

На чем чаще всего экономят в доступных беспроводных наушниках? Правильно, на звуке. Кажется, сегодняшнюю новинку этот недочет обошел стороной. В данном обзоре мы поговорим о Huawei Freebuds SE, которая еще обладает удобной посадкой, сенсорным управлением и автономностью до 24 часов.
Комплектация
Huawei Freebuds SE поставляются в простой белой коробке. Внутри нее находятся сам кейс с наушниками, две дополнительные пары амбушюр, кабель для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Кейс Huawei Freebuds SE представляет собой небольшую шкатулку крайне компактных размеров. Его вес без наушников составляет всего 35,6 грамм. Материал корпуса — глянцевый пластик. На удивление разводы от пальцев не видны. Наушники защищены от попадания брызг воды по стандарту IPX4. Наушники доступны для приобретения в двух цветах: белом и мятно-голубом.
Крышка кейса открывается и закрывается легко без принуждений. При открытии загорается один светодиод. Внутри кейса есть одна единственная кнопка. Она отвечает за активацию процесса спаривания наушников к смартфону.
Форма наушников обтекаемая. Визуально смотрится неплохо. На каждом из них есть пара микрофонов, датчик гравитации и инфракрасный датчик. Они служат для определения, когда наушники надеты, а когда нет. Таким образом, система может самостоятельно ставить музыку на паузу.
В этой модели наушников Huawei гордятся формой амбушюр. Она асимметричная и за счет этого лучше обычного держится в ушах и обеспечивает хорошее пассивное шумоподавление. Также в комплекте идут две дополнительные пары амбушюр. В ушах наушники сидят действительно надёжно и не норовят выскочить, поэтому побегать в них выйдет запросто. Со стороны они выглядят аккуратно и не топорщатся.
Как и у всех порядочных TWS-наушников у Huawei Freebuds SE есть сенсорная панель для управления, но только поддержка двойного касания. По умолчанию при двойном тапе музыка ставится на паузу или вновь воспроизводится. Также в приложении Ai Life есть возможность поменять действие на касание. Выбор ограничен четырьмя другими параметрами: следующая композиция, предыдущая композиция, вызов голосового помощника и без какого-либо действия.
Первое подключение и мобильное приложение
Подключение происходит по Bluetooth 5.2. По сравнению с предыдущими версиями, он более быстрый, надежный и еще дает возможность подключаться к двум устройствам одновременно. Удобно, если вы параллельно ведете работу со смартфона и, например, ноутбука.
Для первого подключения наушников к смартфону необходимо открыть крышку кейса, зажать на 2 секунды кнопку и выбрать наушники Huawei Freebuds SE в настройках Bluetooth.
Если у вас телефон от Huawei, то процесс спаривания пройдет еще проще. После нажатия той же кнопки на экране смартфона выйдет карточка с предложением подключить Freebuds SE.
Чтобы воспользоваться всем перечнем функционала требуется скачать приложение Ai Life. Оно доступно в AppGallery, Play Market и AppStore. Внутри приложение можно посмотреть оставшийся уровень зарядки, поменять действия на двойное касание, а также выключить определение, надет ли наушник или нет. Здесь же можно произвести обновление ПО до более актуальной версии, если такая имеется.
Звук
В корпус наушников установлены динамики диаметром 10 мм. Говоря о качестве звука, то в наушниках подобного бюджетного класса, не ожидаешь, что он может быть настолько впечатляющим. Он попросту лучше, чем мог бы быть. Вся звуковая сцена ощущается плотной и насыщенной. С детализацией тоже полный порядок, буквально чувствуешь каждый инструмент по отдельности.
С количеством баса тоже не обделили, но при этом всем он все равно умеренный и не забирает на себя все внимание. По высоким и средним частотам ощущается баланс, который не режет ухо.
Запас громкости достаточный. Даже при его максимальных значениях наушники не начинают издавать хрип или другие посторонние звуки. Из звуковых кодеков есть поддержка SBC и AAC.
Время работы
В каждом из наушников установлена батарея на 37 мАч, а в самом кейсе еще на 410 мАч. От одного заряда Huawei Freebuds SE могут проработать до 6 часов. Нам на практике при уровне громкости выше среднего удалось выжать 5 часов прослушивания музыки. Сам кейс способен дать еще 3-4 цикла подзарядки, и по итогу обеспечить запас автономности до 24 часов.
Чтобы полностью зарядить севшие наушники потребуется больше часа. Поддержки быстрой зарядки нет, впрочем, как и беспроводной.
Итоги
Huawei Freebuds SE — это простые беспроводные наушники без каких-либо излишеств с полностью оправданным ценником. Самая сильная сторона данной модели заключается в качественном ровном звуке с хорошей детализацией и глубоким басом. К остальным положительным сторонам наушников мы отнесли надёжное соединение, защиту от попадания врызг, удобную посадку и автономность до 24 часов. Из минусов стоит выделить отсутствие быстрой и беспроводной зарядки.