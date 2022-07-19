Обзор Huawei Freebuds SE. Лучший звук среди доступных TWS-наушников?

На чем чаще всего экономят в доступных беспроводных наушниках? Правильно, на звуке. Кажется, сегодняшнюю новинку этот недочет обошел стороной. В данном обзоре мы поговорим о Huawei Freebuds SE, которая еще обладает удобной посадкой, сенсорным управлением и автономностью до 24 часов.

Комплектация

Huawei Freebuds SE поставляются в простой белой коробке. Внутри нее находятся сам кейс с наушниками, две дополнительные пары амбушюр, кабель для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Кейс Huawei Freebuds SE представляет собой небольшую шкатулку крайне компактных размеров. Его вес без наушников составляет всего 35,6 грамм. Материал корпуса — глянцевый пластик. На удивление разводы от пальцев не видны. Наушники защищены от попадания брызг воды по стандарту IPX4. Наушники доступны для приобретения в двух цветах: белом и мятно-голубом.

Крышка кейса открывается и закрывается легко без принуждений. При открытии загорается один светодиод. Внутри кейса есть одна единственная кнопка. Она отвечает за активацию процесса спаривания наушников к смартфону.

Форма наушников обтекаемая. Визуально смотрится неплохо. На каждом из них есть пара микрофонов, датчик гравитации и инфракрасный датчик. Они служат для определения, когда наушники надеты, а когда нет. Таким образом, система может самостоятельно ставить музыку на паузу.

В этой модели наушников Huawei гордятся формой амбушюр. Она асимметричная и за счет этого лучше обычного держится в ушах и обеспечивает хорошее пассивное шумоподавление. Также в комплекте идут две дополнительные пары амбушюр. В ушах наушники сидят действительно надёжно и не норовят выскочить, поэтому побегать в них выйдет запросто. Со стороны они выглядят аккуратно и не топорщатся.

Как и у всех порядочных TWS-наушников у Huawei Freebuds SE есть сенсорная панель для управления, но только поддержка двойного касания. По умолчанию при двойном тапе музыка ставится на паузу или вновь воспроизводится. Также в приложении Ai Life есть возможность поменять действие на касание. Выбор ограничен четырьмя другими параметрами: следующая композиция, предыдущая композиция, вызов голосового помощника и без какого-либо действия.

Первое подключение и мобильное приложение

Подключение происходит по Bluetooth 5.2. По сравнению с предыдущими версиями, он более быстрый, надежный и еще дает возможность подключаться к двум устройствам одновременно. Удобно, если вы параллельно ведете работу со смартфона и, например, ноутбука.Для первого подключения наушников к смартфону необходимо открыть крышку кейса, зажать на 2 секунды кнопку и выбрать наушники Huawei Freebuds SE в настройках Bluetooth.Если у вас телефон от Huawei, то процесс спаривания пройдет еще проще. После нажатия той же кнопки на экране смартфона выйдет карточка с предложением подключить Freebuds SE.

Чтобы воспользоваться всем перечнем функционала требуется скачать приложение Ai Life. Оно доступно в AppGallery, Play Market и AppStore. Внутри приложение можно посмотреть оставшийся уровень зарядки, поменять действия на двойное касание, а также выключить определение, надет ли наушник или нет. Здесь же можно произвести обновление ПО до более актуальной версии, если такая имеется.

Звук

В корпус наушников установлены динамики диаметром 10 мм. Говоря о качестве звука, то в наушниках подобного бюджетного класса, не ожидаешь, что он может быть настолько впечатляющим. Он попросту лучше, чем мог бы быть. Вся звуковая сцена ощущается плотной и насыщенной. С детализацией тоже полный порядок, буквально чувствуешь каждый инструмент по отдельности.С количеством баса тоже не обделили, но при этом всем он все равно умеренный и не забирает на себя все внимание. По высоким и средним частотам ощущается баланс, который не режет ухо.Запас громкости достаточный. Даже при его максимальных значениях наушники не начинают издавать хрип или другие посторонние звуки. Из звуковых кодеков есть поддержка SBC и AAC.

Время работы

В каждом из наушников установлена батарея на 37 мАч, а в самом кейсе еще на 410 мАч. От одного заряда Huawei Freebuds SE могут проработать до 6 часов. Нам на практике при уровне громкости выше среднего удалось выжать 5 часов прослушивания музыки. Сам кейс способен дать еще 3-4 цикла подзарядки, и по итогу обеспечить запас автономности до 24 часов.Чтобы полностью зарядить севшие наушники потребуется больше часа. Поддержки быстрой зарядки нет, впрочем, как и беспроводной.

Итоги

Huawei Freebuds SE — это простые беспроводные наушники без каких-либо излишеств с полностью оправданным ценником. Самая сильная сторона данной модели заключается в качественном ровном звуке с хорошей детализацией и глубоким басом. К остальным положительным сторонам наушников мы отнесли надёжное соединение, защиту от попадания врызг, удобную посадку и автономность до 24 часов. Из минусов стоит выделить отсутствие быстрой и беспроводной зарядки.