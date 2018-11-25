Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?

Около месяца назад мы проводили тестирование Huawei P20 Pro — обладателя лучшей камеры среди смартфонов на тот момент. Сейчас уже вовсю идет рекламная кампания нового короля камерафонов — Huawei Mate 20 Pro. Так ли он хорош и стоит ли на него переходить, если вы уже купили Huawei P20 Pro, расскажем в этом обзоре.

Комплектация

Huawei Mate 20 Pro поставляется вместе с прозрачным чехлом, блоком питания, проводом USB Type-C, переходником на 3,5 мм, очень простенькими наушниками и документацией.

Внешний вид

В этот раз Huawei изрядно поработали над дизайном и смартфон получился действительно уникальным.

На передней панели расположился изогнутый 6.39-дюймовый дисплей с челкой сверху.

Если спереди Mate 20 Pro еще можно спутать с каким-нибудь другим смартфоном, то с задней стороны уже нет. Тройная камера от Leica вместе со вспышкой расположились по центру крышки. Из-за изогнутой формы смартфон достаточной скользкий и лучше всего его использовать вместе с комплектным чехлом.

На правой грани находится качелька регулировки громкости и красная кнопка блокировки. Выглядит свежо.

Спереди расположился микрофон и ИК-порт, с помощью которого можно управлять телевизором, проектором, кондиционером и другой подобной техникой.

Снизу находится разъем USB Type-C, два микрофона и слот для SIM-карт. Стоит отметить, что отверстие для открытия слота SIM-карт находится рядом с микрофоном, поэтому по ошибке его можно проколоть. Если вы заметили в смартфоне нет отдельной решетки под динамики. Все дело в том, что инженеры Huawei расположили его в разъем для зарядки. Решение необычное, но из-за этого во время зарядки звук становится значительно тише.

Дисплей

Изогнутый экран с OLED матрицей имеет диагональ в 6,39 дюйма. Сверху находится челка, на которой расположились всевозможные датчики вместе с фронтальной камерой. Если «челка» сверху вас раздражает, то в настройках ее можно отключить.

Говоря о качестве картинки, то оно просто потрясающее. Изображения передаются очень живыми и детализированными.

Но у дисплея есть небольшой нюанс. На белом фоне по бокам появляются засветы. Сложно сказать в чем их причина. Либо дело в особенности самой матрицы, либо в ее калибровке.

Также в экран встроен сканер отпечатка пальцев. Выглядит эффектно, но по факту он работает не так стабильно, как обычные сканеры и в десяти случаях из ста палец не будет распознан. Лучше всего для разблокировки смартфона использовать Face Unlock. Он работает даже быстрее iPhone Xs. Но и тут есть нюанс. Смартфон распознает лицо даже с закрытыми глазами, поэтому во время того, как вы спите кто-то может разблокировать ваш смартфон. Вероятнее всего, это исправят в дальнейших обновлениях.

Начинка

Huawei Mate 20 Pro стал первым смартфоном, который получил флагманский процессор Kirin 980 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренней памяти. Благодаря нему быстро обрабатываются фото, приложения запускаются за доли секунд, а в тяжелых играх FPS не проседает и при этом совсем не греется.

Касательно синтетических тестов, то Mate 20 Pro набирает следующее количество очков:

Если вам вдруг не хватает памяти, то ее можно расширить с помощью Nano SD карты, которая помещается во второй слот для SIM-карты.

Аккумулятор

Huawei Mate 20 Pro имеет один из самых емких аккумуляторов в 4200 mAh, при чем до 70% он заряжается за 30 минут. Всему виной адаптер мощностью 40 Вт. Разумеется, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Более того, с помощью него можно зарядить другой смартфон, приложив его к задней крышке Mate 20 Pro. Главное, чтобы он тоже поддерживал беспородную зарядку. По автономности Mate 20 Pro хватает на весь день непрерывного использования.

Камера

Как и у Huawei P20 Pro здесь установлено такие же три модуля камеры от Leica, за исключением того, что третий модуль не черно-белый, а широкоугольный на 8 Мегапикселей f2.4. Благодаря нему на фотографиях может поместиться больше объектов.

Также на широкоугольный объектив можно делать отличные макро-снимки.

На 20-мегапиксельный телеобъектив f2.2 можно фотографировать объекты, которые находятся вдали.

С основной камерой на 40 Мегапикселей f1.8 все также отлично. На нее можно делать качественные снимки, как днем, так и вечером.

Видео

Новый процессор Kirin 980 с поддержкой ИИ позволяет применять эффекты в видео в реальном времени. Да, при съемке есть небольшие задержки и не всегда эффекты накладываются на всех людей в кадре, но уже сейчас итоговый результат поражает.

Итоги

Компании Huawei удалось вновь перепрыгнуть себя. Она выпустила смартфон с неординарным внешним видом и с еще лучшей камерой, которая снимает на уровне зеркальных камер. Процессор Kirin 980 с поддержкой ИИ позволяет играть в абсолютно любые игры на высокий настройках, мгновенно обрабатывать фотографии, а аккумулятора емкостью в 4200 mAh хватает на весь день работы. Из минусов мы выявили, засветы по бокам матрицы на белом фоне, не самый быстрый сканер отпечатка пальцев и изредкие баги системы. Покупка Huawei Mate 20 Pro для обладателей Huawei P20 Pro будет актуальной в том случае, если им нужен широкоугольный объектив.