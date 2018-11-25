Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?

2018-11-25, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Huawei Mate 20 Pro; [503]
Около месяца назад мы проводили тестирование Huawei P20 Pro — обладателя лучшей камеры среди смартфонов на тот момент. Сейчас уже вовсю идет рекламная кампания нового короля камерафонов — Huawei Mate 20 Pro. Так ли он хорош и стоит ли на него переходить, если вы уже купили Huawei P20 Pro, расскажем в этом обзоре.

Комплектация

Huawei Mate 20 Pro поставляется вместе с прозрачным чехлом, блоком питания, проводом USB Type-C, переходником на 3,5 мм, очень простенькими наушниками и документацией.

Внешний вид

В этот раз Huawei изрядно поработали над дизайном и смартфон получился действительно уникальным.

Huawei Mate 20 Pro

На передней панели расположился изогнутый 6.39-дюймовый дисплей с челкой сверху.

Huawei Mate 20 Pro

Если спереди Mate 20 Pro еще можно спутать с каким-нибудь другим смартфоном, то с задней стороны уже нет. Тройная камера от Leica вместе со вспышкой расположились по центру крышки. Из-за изогнутой формы смартфон достаточной скользкий и лучше всего его использовать вместе с комплектным чехлом.

Huawei Mate 20 Pro

На правой грани находится качелька регулировки громкости и красная кнопка блокировки. Выглядит свежо.

Huawei Mate 20 Pro

Спереди расположился микрофон и ИК-порт, с помощью которого можно управлять телевизором, проектором, кондиционером и другой подобной техникой.

Huawei Mate 20 Pro

Снизу находится разъем USB Type-C, два микрофона и слот для SIM-карт. Стоит отметить, что отверстие для открытия слота SIM-карт находится рядом с микрофоном, поэтому по ошибке его можно проколоть. Если вы заметили в смартфоне нет отдельной решетки под динамики. Все дело в том, что инженеры Huawei расположили его в разъем для зарядки. Решение необычное, но из-за этого во время зарядки звук становится значительно тише.

Huawei Mate 20 Pro

Дисплей

Изогнутый экран с OLED матрицей имеет диагональ в 6,39 дюйма. Сверху находится челка, на которой расположились всевозможные датчики вместе с фронтальной камерой. Если «челка» сверху вас раздражает, то в настройках ее можно отключить.

Говоря о качестве картинки, то оно просто потрясающее. Изображения передаются очень живыми и детализированными.

Huawei Mate 20 Pro

Но у дисплея есть небольшой нюанс. На белом фоне по бокам появляются засветы. Сложно сказать в чем их причина. Либо дело в особенности самой матрицы, либо в ее калибровке.

Huawei Mate 20 Pro

Также в экран встроен сканер отпечатка пальцев. Выглядит эффектно, но по факту он работает не так стабильно, как обычные сканеры и в десяти случаях из ста палец не будет распознан. Лучше всего для разблокировки смартфона использовать Face Unlock. Он работает даже быстрее iPhone Xs. Но и тут есть нюанс. Смартфон распознает лицо даже с закрытыми глазами, поэтому во время того, как вы спите кто-то может разблокировать ваш смартфон. Вероятнее всего, это исправят в дальнейших обновлениях.

Huawei Mate 20 Pro

Начинка

Huawei Mate 20 Pro стал первым смартфоном, который получил флагманский процессор Kirin 980 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренней памяти. Благодаря нему быстро обрабатываются фото, приложения запускаются за доли секунд, а в тяжелых играх FPS не проседает и при этом совсем не греется.

Касательно синтетических тестов, то Mate 20 Pro набирает следующее количество очков:

Huawei Mate 20 Pro

Если вам вдруг не хватает памяти, то ее можно расширить с помощью Nano SD карты, которая помещается во второй слот для SIM-карты.

Huawei Mate 20 Pro

Аккумулятор

Huawei Mate 20 Pro имеет один из самых емких аккумуляторов в 4200 mAh, при чем до 70% он заряжается за 30 минут. Всему виной адаптер мощностью 40 Вт. Разумеется, смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Более того, с помощью него можно зарядить другой смартфон, приложив его к задней крышке Mate 20 Pro. Главное, чтобы он тоже поддерживал беспородную зарядку. По автономности Mate 20 Pro хватает на весь день непрерывного использования.

Камера

Как и у Huawei P20 Pro здесь установлено такие же три модуля камеры от Leica, за исключением того, что третий модуль не черно-белый, а широкоугольный на 8 Мегапикселей f2.4. Благодаря нему на фотографиях может поместиться больше объектов.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Также на широкоугольный объектив можно делать отличные макро-снимки.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

На 20-мегапиксельный телеобъектив f2.2 можно фотографировать объекты, которые находятся вдали.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

С основной камерой на 40 Мегапикселей f1.8 все также отлично. На нее можно делать качественные снимки, как днем, так и вечером.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Видео

Новый процессор Kirin 980 с поддержкой ИИ позволяет применять эффекты в видео в реальном времени. Да, при съемке есть небольшие задержки и не всегда эффекты накладываются на всех людей в кадре, но уже сейчас итоговый результат поражает.

Итоги

Компании Huawei удалось вновь перепрыгнуть себя. Она выпустила смартфон с неординарным внешним видом и с еще лучшей камерой, которая снимает на уровне зеркальных камер. Процессор Kirin 980 с поддержкой ИИ позволяет играть в абсолютно любые игры на высокий настройках, мгновенно обрабатывать фотографии, а аккумулятора емкостью в 4200 mAh хватает на весь день работы. Из минусов мы выявили, засветы по бокам матрицы на белом фоне, не самый быстрый сканер отпечатка пальцев и изредкие баги системы. Покупка Huawei Mate 20 Pro для обладателей Huawei P20 Pro будет актуальной в том случае, если им нужен широкоугольный объектив.

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