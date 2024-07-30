Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024

Huawei продолжает обновление фирменных ноутбуков, наделяя их новым процессорам Intel. Ранее мы протестировали флагманский X Pro 2024 с топовым Core Ultra 9, теперь же свету явили обновленный MateBook 14. Модель получила сенсорный дисплей, Intel Core Ultra 5 и другие нововведения. Разбираемся, чем так хороша новинка.

Комплектация

Ноутбук поставляется в классической картонной упаковке, на торце которой расположилась наклейка с характеристиками устройства. Внутри всё по минимуму: ультрабук в тканевом конверте, документация и зарядное устройство. Зарядка с несъемным кабелем, что непрактично — в случае поломки ЗУ придется менять целиком.

Внешний вид

Huawei MateBook 14 2024 влюбляет в себя с первого взгляда за счет современного дизайна. Корпус устройства выполнен из качественного металла серого или зеленого цвета. Первый вариант более сдержанный, второй — яркий, подойдет студентам, IT-специалистам и дизайнерам, чтобы подчеркнуть свою уникальность.

Покрытие корпуса матовое, оно не только приятное на ощупь, но и удобное — меньше следов от пальцев и ниже шанс выскальзывания, если носите устройство в руках.

Габариты устройства сравнимы с MateBook X Pro 2024 — 312×226,8×14,5 мм, а вес — 1,3 кг. Ультрабук занимает минимум места и не утяжеляет рюкзак, а значит его можно ежедневно брать с собой на работу или учебу.

Качество сборки на высоте, как и полагается. Скрипы и люфты отсутствуют, а клавиатура не прогибается. К слову, о клавиатуре, она без цифрового блока, зато с двухуровневой подсветкой. Клавиши имеют немного вогнутую конструкцию, что облегчает печать вслепую — кнопки нащупываются идеально.Длина хода составляет 1,5 мм, а при нажатии имеется небольшая тактильная отдача — то, что нужно для копирайтеров, менеджеров и других специалистов, кто помногу печатает.

Ниже расположился достаточно крупный трекпад. Его поверхность очень гладкая, за счет чего пальцы скользят без рывков.

За звук отвечает пара динамиков, расположенных в нижней части корпуса. Качество выше, чем у MateBook D14, но до X Pro не дотягивает: не хватает басов и детализации.

Набор портов представлен одним USB Type-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, двумя USB 3.2 Gen 1, одним HDMI 2.0 и одним аудиоразъемом 3,5 мм. Странно, что USB-C всего один, в модели 2024 года хотелось бы видеть два, и оба с Thunderbolt.

Экран

Экран нового Huawei MateBook 14 2024 — это крупный шаг в сторону революции на рынке устройств среднего сегмента. В качестве дисплея используется 14,2-дюймовая OLED-матрица разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц. Почти такая же, применяется в MateBook X Pro

Точность отображения цветов на высоте: картинка выглядит сочно, насыщенно и при этом реалистично. За счет OLED черный цвет и темные сцены в фильмах выглядят объемно, что положительно влияет на погружение и автономность устройства.

Заявленная максимальная яркость составляет 450 нит — не так впечатляюще, как у X Pro, но всё равно достойно, учитывая разницу в цене. Дисплей отлично видно даже если работать на летней веранде кафе в ясный день.Помимо прочего, экран может похвастаться неплохим олеофобным покрытием и сенсором с поддержкой до 10 одновременных касаний. Сенсорную матрицу редко встретишь в ноутбуках подобного класса.

Начинка

В качестве процессора в новом MateBook 14 используется Intel Core Ultra 5 125H. Да, это не самый мощный процессор в линейке, но его производительности более чем достаточно для решения повседневных задач.

Четыре производительных ядра с частотой до 4,5 ГГц обеспечивают плавную и быструю работу в ресурсоемких задача, например, Photoshop. А десять энергоэффективных ядер позволяют экономить заряд батареи при работе в Word или просмотре видео на YouTube.

Объем внутреннего накопителя установлен равен 1 Тбайт SSD. Его тип — M.2. Он разделен на два виртуальных диска на 200 Гбайт и 800 Гбайт. Скорость чтения и записи на SSD также впечатляющая.

Они работают в связке с 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X с частотой 6400 МГц. Такого объема должно хватить большинству пользователей, которые работают в 1С, Word, Excel, Chrome и Telegram. Из недостатков можно отметить, что память распаяна на плате. Это ускоряет работу ноутбука, но делает невозможным замену ОЗУ.За охлаждения процессора отвечает пара вентиляторов Shark Fin с супертонкими лопастями и высокой эффективностью. Они качественно справляются со своей задаче: под максимальной нагрузкой CPU не нагревается выше 80 градусов, а без нагрузки охлаждение работает настолько тихо, что его не слышно.

Что касается графики, то за нее отвечает видеоядро Intel Arc Graphics со 128 исполнительными блоками. Они обеспечивает плавную работу интерфейса и позволяет запускать PVP-игры, например CS2 на низких настройках идет с приемлемыми 40–50 fps. А вот на более современные AAA-проекты рассчитывать не стоит.В целом производительности устройства более чем достаточно для комфортной работы в офисных программах, Photoshop и других приложениях.

Аккумулятор

Huawei MateBook 14 2024 получил аккумулятор емкостью 70 Вт·ч, которого, по информации производителя, должно хватать до 19 часов воспроизведения видео. Фактически одного заряда хватает на 12 часов в случае, если смотреть YouTube на средней яркости. Если же говорить о более ресурсоемких задачах: Chrome, Word, Telegram, то стоит рассчитывать на 8,5 часов работы при аналогичной яркости.При этом заряжается устройство достаточно быстро: комплектный адаптер на 65 Вт восполняет емкость батареи с 0 до 100% за 1 час 45 минут.

Итоги

Huawei MateBook 14 2024 — это отличный ультрабук, который сочетает в себе стильный дизайн, хорошую производительность, крутой экран и высокую автономность. Он стоит в два раза дешевле MateBook X Pro 2024, при этом предлагает схожий пользовательский опыт.Из недостатков можно выделить отсутствие еще одного USB-C и версии с 32 ГБ ОЗУ, либо возможности расширения объема самостоятельно. Впрочем, на фоне плюсов это не выглядит таким значительным минусом.