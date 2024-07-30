Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024

Huawei продолжает обновление фирменных ноутбуков, наделяя их новым процессорам Intel. Ранее мы протестировали флагманский X Pro 2024 с топовым Core Ultra 9, теперь же свету явили обновленный MateBook 14. Модель получила сенсорный дисплей, Intel Core Ultra 5 и другие нововведения. Разбираемся, чем так хороша новинка.

Комплектация

Ноутбук поставляется в классической картонной упаковке, на торце которой расположилась наклейка с характеристиками устройства. Внутри всё по минимуму: ультрабук в тканевом конверте, документация и зарядное устройство. Зарядка с несъемным кабелем, что непрактично — в случае поломки ЗУ придется менять целиком.

Внешний вид

Huawei MateBook 14 2024 влюбляет в себя с первого взгляда за счет современного дизайна. Корпус устройства выполнен из качественного металла серого или зеленого цвета. Первый вариант более сдержанный, второй — яркий, подойдет студентам, IT-специалистам и дизайнерам, чтобы подчеркнуть свою уникальность.

Покрытие корпуса матовое, оно не только приятное на ощупь, но и удобное — меньше следов от пальцев и ниже шанс выскальзывания, если носите устройство в руках.

Габариты устройства сравнимы с MateBook X Pro 2024 — 312×226,8×14,5 мм, а вес — 1,3 кг. Ультрабук занимает минимум места и не утяжеляет рюкзак, а значит его можно ежедневно брать с собой на работу или учебу.

Качество сборки на высоте, как и полагается. Скрипы и люфты отсутствуют, а клавиатура не прогибается. К слову, о клавиатуре, она без цифрового блока, зато с двухуровневой подсветкой. Клавиши имеют немного вогнутую конструкцию, что облегчает печать вслепую — кнопки нащупываются идеально.

Длина хода составляет 1,5 мм, а при нажатии имеется небольшая тактильная отдача — то, что нужно для копирайтеров, менеджеров и других специалистов, кто помногу печатает.

Ниже расположился достаточно крупный трекпад. Его поверхность очень гладкая, за счет чего пальцы скользят без рывков.

За звук отвечает пара динамиков, расположенных в нижней части корпуса. Качество выше, чем у MateBook D14, но до X Pro не дотягивает: не хватает басов и детализации.

Набор портов представлен одним USB Type-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, двумя USB 3.2 Gen 1, одним HDMI 2.0 и одним аудиоразъемом 3,5 мм. Странно, что USB-C всего один, в модели 2024 года хотелось бы видеть два, и оба с Thunderbolt.

Экран

Экран нового Huawei MateBook 14 2024 — это крупный шаг в сторону революции на рынке устройств среднего сегмента. В качестве дисплея используется 14,2-дюймовая OLED-матрица разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц. Почти такая же, применяется в MateBook X Pro

Точность отображения цветов на высоте: картинка выглядит сочно, насыщенно и при этом реалистично. За счет OLED черный цвет и темные сцены в фильмах выглядят объемно, что положительно влияет на погружение и автономность устройства.

Заявленная максимальная яркость составляет 450 нит — не так впечатляюще, как у X Pro, но всё равно достойно, учитывая разницу в цене. Дисплей отлично видно даже если работать на летней веранде кафе в ясный день.

Помимо прочего, экран может похвастаться неплохим олеофобным покрытием и сенсором с поддержкой до 10 одновременных касаний. Сенсорную матрицу редко встретишь в ноутбуках подобного класса.

Начинка

В качестве процессора в новом MateBook 14 используется Intel Core Ultra 5 125H. Да, это не самый мощный процессор в линейке, но его производительности более чем достаточно для решения повседневных задач.

Четыре производительных ядра с частотой до 4,5 ГГц обеспечивают плавную и быструю работу в ресурсоемких задача, например, Photoshop. А десять энергоэффективных ядер позволяют экономить заряд батареи при работе в Word или просмотре видео на YouTube.

Объем внутреннего накопителя установлен равен 1 Тбайт SSD. Его тип — M.2. Он разделен на два виртуальных диска на 200 Гбайт и 800 Гбайт. Скорость чтения и записи на SSD также впечатляющая.

Они работают в связке с 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X с частотой 6400 МГц. Такого объема должно хватить большинству пользователей, которые работают в 1С, Word, Excel, Chrome и Telegram. Из недостатков можно отметить, что память распаяна на плате. Это ускоряет работу ноутбука, но делает невозможным замену ОЗУ.

За охлаждения процессора отвечает пара вентиляторов Shark Fin с супертонкими лопастями и высокой эффективностью. Они качественно справляются со своей задаче: под максимальной нагрузкой CPU не нагревается выше 80 градусов, а без нагрузки охлаждение работает настолько тихо, что его не слышно.

Что касается графики, то за нее отвечает видеоядро Intel Arc Graphics со 128 исполнительными блоками. Они обеспечивает плавную работу интерфейса и позволяет запускать PVP-игры, например CS2 на низких настройках идет с приемлемыми 40–50 fps. А вот на более современные AAA-проекты рассчитывать не стоит.

В целом производительности устройства более чем достаточно для комфортной работы в офисных программах, Photoshop и других приложениях.

Аккумулятор

Huawei MateBook 14 2024 получил аккумулятор емкостью 70 Вт·ч, которого, по информации производителя, должно хватать до 19 часов воспроизведения видео. Фактически одного заряда хватает на 12 часов в случае, если смотреть YouTube на средней яркости. Если же говорить о более ресурсоемких задачах: Chrome, Word, Telegram, то стоит рассчитывать на 8,5 часов работы при аналогичной яркости.

При этом заряжается устройство достаточно быстро: комплектный адаптер на 65 Вт восполняет емкость батареи с 0 до 100% за 1 час 45 минут.

Итоги

Huawei MateBook 14 2024 — это отличный ультрабук, который сочетает в себе стильный дизайн, хорошую производительность, крутой экран и высокую автономность. Он стоит в два раза дешевле MateBook X Pro 2024, при этом предлагает схожий пользовательский опыт.
Из недостатков можно выделить отсутствие еще одного USB-C и версии с 32 ГБ ОЗУ, либо возможности расширения объема самостоятельно. Впрочем, на фоне плюсов это не выглядит таким значительным минусом.
Представлен ноутбук Acer Swift 14 AI с чипами Snapdragon X…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift 14 AI, которая основана на новеньких чипах Qu…
Ноутбук Schenker VIA 14 Pro на Ryzen 7 8845HS оценен в 1100 …
Компания Schenker представила ультрабук VIA 14 Pro, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре A…
Представлен ноутбук HP Star Book Pro 16 2024…
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Book Pro 16 2024, которая уже доступна для покуп…
Представлен игровой ноутбук Mechrevo Aurora X…
Компания Mechrevo выпустила на китайский рынок геймерский ноутбук Mechrevo Aurora X, который среди прочег…
Ноутбук Huawei MateBook D 16 SE 2024 вышел в версии с SSD на…
Компания Huawei выпустила новую конфигурацию ноутбука MateBook D 16 SE 2024, который ранее был доступен в…
Топ-5 мест по продаже компьютеров и ноутбуков в 2024 году…
Многие люди стремятся регулярно обновлять свои компьютеры и ноутбуки. Однако, что делать со старой тех…
Huawei MateBook X Pro 2024 появился в российской продаже …
Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2024, который позиционируется как …
Honor MagicBook Pro 16 появился в европейской продаже…
Компания Honor выпустила на европейский рынок ноутбук MagicBook Pro 16, который был представлен в Китае е…
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor