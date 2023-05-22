Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года

Порой кажется, что рынок смартфонов сильно застопорился, и ни один из последующих флагманов уже не сможет чем-то удивить, но в этот момент Huawei просто берет и выпускает P60 Pro с жемчужной задней крышкой. Помимо этого, данная модель может похвастаться лучшей камерой, по мнению рейтинга DxOMark, производительным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 4G, OLED-экраном на 120 Гц и поддержкой быстрой зарядки на 88 Вт. Осталось лишь проверить, как смартфон работает в условиях реальной жизни.

Комплектация

Huawei P60 Pro поставляется в белой картонной коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 88 Вт и небольшой набор документации. С завода на дисплей наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Huawei удается из раза в раз немного переосмыслить дизайн во флагманах. При этом делает она это не слишком радикально, чтобы по некоторым деталям устройства по-прежнему читалась его принадлежность к бренду. Так и произошло с Huawei P60 Pro. По своей форме и сути он напоминает предшественника P50 Pro: у него так же стальная рамка со скруглёнными краями и схожее расположение всех кнопок и разъемов. К слову, смартфон отлично лежит в руке, а его вес составляет всего 200 грамм. Корпус защищен от попадания влаги по стандарту IP68.

Блок камер сильно видоизменился. Теперь он состоит из трех модулей с основным самым крупным по центру. Разумеется, вся эта конструкция выпирает, но данную ситуацию может улучшить комплектный чехол.

К нам на тест приехала версия Huawei P60 Pro в цвете «Жемчужина рококо», которая среди всех остальных расцветок заслуживает больше всего внимания. Дело в том, что в таком случае задняя крышка смартфона будет выполнена из натурального жемчуга, который благородно переливается на свету. Выглядит это всё со стороны дорого и изысканно. Более того, у каждого экземпляра смартфона данный узор индивидуален. Сама поверхность крышки матовая.

Еще Huawei P60 Pro существует в черном, зеленом и фиолетовом цветах.

На верхней грани смартфона находятся динамик, микрофон и ИК-порт, который нужен для управления бытовыми устройствами в доме. Для этого в P60 Pro предустановлено приложение «Виртуальный пульт».

Снизу же имеются гибридный слот для двух SIM-карт или NM-карты вместо одной из них, разъем USB Type-C и второй динамик. Звук в смартфоне отличный, играет качественно под стать флагману. С запасом громкости тоже все хорошо.

Экран

Huawei P60 Pro оснащен экраном на 6,67 дюйма с разрешением 2700 х 1220 пикселей (444 ppi). Тип матрицы OLED. Благодаря этому цвета отображаются чрезвычайно насыщенно и сочно. Кроме того, это еще обеспечивает широкие углы обзора и положительно сказывается на запасе автономности. Еще экран может похвастаться поддержкой HDR10+ и уровнем ШИМа до 1440 Гц. С запасом яркости тоже все замечательно, его более чем хватает, чтобы с комфортом пользоваться смартфоном при солнечном свете.По форме экран Huawei P60 Pro стал менее изогнутым, и теперь у него нет такого ярко выраженного «эффекта водопада», как это было в P50 Pro. При этом он по-прежнему со стороны выглядит выразительно, но ложных касаний теперь нет.Как и положено флагману, частота обновления экрана составляет 120 Гц. При желании их можно снизить на постоянные 60 Гц, если вы хотите добиться еще большего запаса автономности.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Срабатывает он практически моментально и точно, но на наш вкус находится низковато. Сверху экран защищен стеклом Kunlun, который, по заявлениям Huawei, в 10 раз прочнее обычного.

Из основного в настройках экрана можно активировать темную тему, включить режим защиты зрения, подкорректировать цветовой режим и температуру, поменять разрешение, а также выставить скрытие выреза.

Начинка

В Huawei P60 Pro используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 4G, построенный по 4-нм техпроцессу. За графику отвечает чип GPU Adreno 740. Количество оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 256 Гбайт. Еще существует версия смартфона в конфигурации 12/512 Гбайт. Запаса производительности хватает под все нужды. Все игры идут на высоких настройках с хорошим запасом fsp. Интерфейс в свою очередь отображается плавно, а все приложения открываются за доли секунд.

Смартфон работает на ОС EMUI 13.1. Оболочка выглядит минималистичной. Для придания еще большей красоты можно изменить форму иконок на круглые, добавить анимацию при перелистывании и увеличить размерную сетку иконок.

Кстати, недавно в магазине AppGallery произошло важное обновление. Теперь в нем доступны для скачивания некоторые приложения, требующие поддержку Google-сервисов. Реализовано это через приложение эмулятор GBox. Сейчас внутри него доступны 28 приложений, но со временем этот список будет расширяться.

Камера

Как мы уже упомянули в начале обзора, Huawei P60 Pro стал лучшим камерафоном по версии сайта DxOMark, и, действительно, по части камер данному смартфону есть чем удивить.Основной модуль на 48 Мпикс имеет физически регулируемую диафрагму в диапазоне от f/1.4 до f/4.0. Таким образом, можно получать максимально натуральный размытый задний фон. В данному модуле используется матрица RYYB, которая является более светосильной, по сравнению со стандартным RGGB. Проще говоря, благодаря этому фотографии выходят яркими и насыщенными. Присутствует оптическая стабилизация. Автофокус работает быстро и четко, поэтому большая часть фотографий выходят в резкости.

Вторым модулем является телеобъектив на 48 Мпикс со светосилой f/2.1. Он тоже имеет оптическую стабилизацию и матрицу типа RYYB. Он обладает зумом до х100 и благодаря этому на смартфон можно фотографировать хоть луну.

Ультраширокоугольник, с свою очередь получил разрешение на 13 Мпикс и светосилу f/2.2. Оптическая стабилизация в нем тоже есть. На него еще можно снимать объекты вблизи в режиме супермакро.

В ночное время суток качество снимков остается на высоком уровне. Источники света не бликуют, а изображение, в целом, не зернит.

Фронтальная камера у P60 Pro тоже непростая. Она имеет три степени масштабирования: 0.6х, 0.8х и 1х. Это позволяет разместить в кадре сильно больше объектов, чем обычно. Разрешение камеры составляет 13 Мпикс, а светосила f/2.4.

Аккумулятор

Видео можно записывать в 4K разрешении при 60 кадров/сек. Днем на любую из трех камер удается записывать резкие детализированные ролики. В темное же время суток все не так гладко, но все равно качество остается на достойном уровне.Емкость батареи в Huawei P60 Pro составляет 4 815 мАч. От комплектной зарядки мощностью в 88 Вт смартфон за 15 минут может зарядиться до 50%. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор от 0 до 100% понадобится около 35 минут в режиме турбо. Касательно автономности, то здесь тоже все хорошо. Смартфона хватает на весь день активной работы без каких-либо себя ограничений. Если говорить точно, то в режиме воспроизведения видео смартфон выдержал 16 часов. Есть поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт.Еще одним приятным моментом является тот факт, что на комплектном зарядном устройстве есть как USB Type-A разъем, так и USB Type-C.

Итоги

Говоря образно, Huawei P60 Pro можно считать настоящей жемчужиной в океане гаджетов. Помимо своего внешнего вида он нас порадовал ярким OLED-экраном с прочным стеклом, производительным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, шустрой работой EMUI 13.1, быстрой зарядкой на 88 Вт и впечатляющим запасом автономности. Также стоит выделить высокое качество получаемых фотографий и видео, которое полностью оправдывает первенство в рейтинге DxOMark.