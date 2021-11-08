Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?

Компания Huawei наконец привезла в Россию 9-ое поколение смартфона nova. Новинка получила изогнутый OLED-экран на 120 Гц, процессор Snapdragon 778G 4G, основную камеру на 50 Мпикс Ultra Vision и быструю зарядку, способную полностью зарядить устройство за 38 минут. Как вы поняли, ему есть чем удивить. Стоит ли его в действительности рассматривать к приобретению? Выясним в данном обзоре.

Комплектация

Huawei nova 9 поставляется в фирменной белой коробке. Ее содержимое самое стандартное: прозрачный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, блок питания на 66 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн Huawei nova 9 представляет собой легкий рестайлинг прошлой модели. Кто-то скажет — застой идей. Другие ответят — преемственность поколений. Мы же напишем, что устройство выглядит свежо и узнаваемо.

На первый взгляд может показаться, что рамка смартфона выполнена из металла, но на самом деле это пластик. С задней крышкой произошла обратная ситуация. Складывается впечатление, что она изготовлена из пластика, но это стекло, на которое сверху нанесено толстое матовое покрытие. На нем ни при каких условиях не собираются отпечатки пальцев, при этом она также приятно холодит руку.

Huawei nova 9 можно приобрести в одной из двух расцветок: черный и звездно-голубой. Второй вариант менее банальный. При попадании прямых солнечных лучей смартфон интересно бликует.

На правой стороне расположились кнопка разблокировки и качелька громкости.

Снизу находятся микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

Здесь же есть слот для двух SIM-карт.

Экран

С дисплеем у nova 9 полный порядок. Здесь установлен изогнутый экран на 6.57 дюйма с OLED матрицей. В ее случае каждый пиксель способен по отдельности от других излучать свет и таким образом цвета передаются насыщенными, а черный отображается максимально глубоким. Разрешение составляет FullHD+. Запас яркости достаточный для любых условий использования. Рамки вокруг дисплея минимальные и, что еще важнее, симметричные.

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. В настройках их можно снизить до стандартных 60 Гц, чтобы повысить запас автономности. Также есть поддержка частоты дискретизации в 300 Гц и технологии увеличения тач-разрешения. Проще говоря, такие новшества дают серьезное преимущество в шутерах, делая стрельбу более собранной и плавной.

Поверх экрана наклеена защитная пленка. Она имеет прорезиненную поверхность, что делает ее более долговечной. Единственное, есть опасение, что со временем она может начать желтеть.Из полезного в настройках можно включить функцию защиты зрения, снижение мерцания дисплея, а также выбрать цветовой режим и температуру на свой вкус.

Начинка

Huawei nova 9 получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G без 5G. Для раскрытия его полного потенциала был использован графен и жидкостное охлаждение. Польза от такого решения чувствуется и смартфон действительно сильно не накаляется даже при пиковых нагрузках. Спустя час игры в Pubg Mobile на высокой графике, уровень фреймрейта не просидает. В WoT Blitz и Call Of Duty Mobile ситуация аналогичная.

nova 9 доступен только в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Такого количества кому-то может не хватить, тем более в смартфоне нет слота под MicroSD. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5 ГГц.По результатам синтетического теста CPU Throttling Test видно, что при 100% нагрузке на процессор частоты сбрасываются только на 10%.

Вся система работает на HarmonyOS. Большинство приложений можно скачать в AppGallery. Если нужного софта там не окажется, то в той же поисковой строке отобразится ссылка на скачивание APK-файла из проверенного источника.

Камера

Huawei nova 9 оснастили четырьмя модулями камеры. Основной модуль имеет разрешение в 50 Мпикс и светосилу f/1.9. Его главной особенностью является большой размер сенсора диагональю 1/1,56 дюйма и использование вместо RGGB-матрицы RYYB, которая повышает светочувствиельность. Благодаря этому фотографии выходят более яркими и детализированными, как в ночное, так и дневное время суток. Все итоговые изображения обрабатываются с помощью технологии XD Fusion Engine. Он использует сложные алгоритмы и повышает итоговое качество.

Ультраширокоугольный модуль на 8 Мпикс со светосилой f/2.2 делает красивые снимки с широкой сценой с углом обзора без серьезных дисторсий по краям. Из остальных модулей камер имеются макромодуль на 2 Мпикс со светосилой, f/2.4 и датчик глубины резкости на 2 Мпикс.

Фронтальная камера на 32 Мпикс со светосилой f/2.0 делает четкие резкие кадры.

Аккумулятор

Смартфон умеет записывать видео в 4K при 30 кадров/сек. Присутствует интеллектуальная система стабилизации изображения, которая неплохо отрабатывает. Из особенностей есть режим «видеоблог», позволяющий одновременно записывать видео на основную и фронтальную камеру.На автономность в Huawei nova 9 не поскупились. Здесь установлен аккумулятор на 4300 мАч, которого вполне себе хватает на день работы при установленной яркости в 70%. Еще больше здесь удивляет быстрая зарядка. От комплектного зарядного устройства с 0% до 100% смартфон заряжается за 38 минут. Технология называется Huawei SuperCharge и на данный момент времени является одной из лучших.Беспроводной и обратной зарядки в нем нет.

Итоги

В целом, Huawei nova 9 нас впечатлил. Если закрыть глаза на отсутствие беспроводной зарядки и не самого топового процессора Snapdragon 778G 4G, которого все равно хватает для всех задач, то смартфон больше хочется назвать флагманом, а не среднебюджетником. К его плюсам можно отнести отличных OLED-экран на 120 Гц, качественные камеры с полезными фишками, быструю систему HarmonyOS, высокий уровень fps в играх, хорошую автономностью и быструю зарядку. Из минусов можно также ответить объем внутренней памяти всего в 128 Гбайт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".