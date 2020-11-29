Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity для Switch. Эпичные сражения в мире «Зельды»

The Legends of Zelda: Breath of the Wild, вышедшая на старте продаж Nintendo Switch, стала настоящим локомотивом, который потянул новую консоль на игровой олимп. В игре было хорошо буквально все: отличная история, проработанный мир, приятная графика, невероятный многообразный геймплей. Неудивительно, что после окончания прохождения, фанаты требовали еще. В конце концов, Nintendo не выдержала, и объявила о начале работ над продолжением, которое должно увидеть свет в конце 2021 года, а чтобы ожидание было не столь томительным, анонсировала еще и выход приквела, правда совсем в другом жанре.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity разрабатывалась сторонней студией Omega Force, которая на протяжении уже многих лет делает, по сути, одну и туже игру – экшен про «супермена с мечом», способного уничтожать целые армии на поле брани. Получивший название мусоу, жанр нашел много поклонников по всему миру, позволяя выплескивать накопившиеся за день стресс и негативные эмоции на толпы виртуальных мобов. Как результат – данная коллаборация была просто обречена на успех: за несколько дней игра разошлась миллионами копий, а фанаты дали ей титул «Лучший спин-офф «Зельды».

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Сюжет разворачивается за 100 лет до событий Breath of the Wild, как раз в то время, когда силы тьмы вторглись в пока еще процветающее королевство Хайрул. Впрочем, есть небольшой нюанс: действие происходит в альтернативной временной линии. Таким нехитрым способом создатели оригинальной игры развязали себе руки в плане истории для второй части, а финал Age of Calamity, останется скрытым до самого конца прохождения. В остальном же, у игроков с первых минут игры возникает эффект дежавю: разработчики скрупулезно скопировали практически все элементы Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

«Эра бедствия» встречает полюбившимися графикой и музыкой, а со всеми врагами мы уже не раз сражались на просторах Хайрула. Игроки смогут вновь посетить большинство локаций, хотя теперь открытый мир сменился миссиями, как основными, так и побочными.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Оставили практически все оружие и доспехи, правда первое теперь не ломается, а второе – служит лишь украшением. Перед вылазками к врагу все также придется кашеварить. Остались руны с камня Шиика, полеты на глайдере и катания на щите. Электрические атаки по-прежнему наносят больше вреда мокрым врагам, а огненные – ледяным монстрам. Остались даже короки в качестве коллекционных предметов.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

В отдельных аспектах, новая Hyrule Warriors даже превзошла оригинал. Здесь нам дадут поиграть не только за остроухого Линка, но и за Импу (та самая старушка из первой деревни), в кое-то веки можно взять под контроль Зельду, четырех чемпионов и многих других. Сейчас в игре доступно целых 18 героев. Причем, это не картонные марионетки, в проработанные персонажи, каждый со своей историей, характером и особенностями, которые хорошо раскрывается в кинематографических вставках и диалогах.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Игра за каждого из них тоже будет уникальна: Линк сражается любым оружие и луками, Зельда – строит необычные конструкции с помощью рун Камня Шиика, Урбоса зажаривает врагов электричеством и так далее. Различные миссии будет проще проходить разными персонажами. Герои постепенно прокачиваются и растут в уровнях, получая больше здоровья, новые комбинации и способности.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Геймплей же разительно отличается от того, с чем мы сталкивались в «Зельде». Оригинал был, во многом, про выживание в негостеприимном мире, где даже один враг мог стать серьезным препятствием для протагониста. В Age of Calamity даже сотня противников не проблема для настоящего героя, ведь одним ловким движением, тут можно раскидать пару десятков супостатов.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Мало? Тогда к вашим услугам чудища, те самые, которые внутри были подземельем-головоломкой. С ними битвы приобретают по истине эпический размах: уничтоженные противники измеряется тысячами. Вражеские армии возглавляются боссами, которых придется вначале прилично измотать, а после провести эффектное добивание. Ко всему вышеперечисленному, Hyrule Warriors можно проходить в кооперативе, прямо на одной консоли.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Между миссиями нас отправляют на хаб, представленный здесь глобальной картой Хайрула. Она усеяна побочными квестами на получение ресурсов, на которых можно неплохо подкачаться, хотя чрезмерного гринда в игре все же нет. Зато есть множество других активностей, открываемых в процессе прохождения: магазин позволяет обменивать материалы, на тренировочном полигоне можно стать сильнее, в кузнице – улучшить экипировку, а использование кулинарии сможет дать временный бафф на атаку, защиту или скорость.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Регионы растут в уровнях, предлагая с каждым апдейтом новые ресурсы, возможности и задания. Каждое улучшение сопровождается небольшой историей, которая позволяет глубже погрузиться в этот удивительный мир. Данная особенность игры дает возможность немного передохнуть от ураганного геймплея, переключившись на микроменеджмент. У игры имеется несколько уровней сложности, которые позволят настроить ее под себя: хотите ли вы просто «пробежать» сюжет или же ждете настоящего вызова.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

К сожалению, не все получилось реализовать идеально: консоль просто не справляется с отрисовкой огромного числа противников и спецэффектов, поэтому временами частота кадров начинает проседать, а картинка становится мыльной. Впрочем, играть все еще комфортно как в стационарном режиме, так и в портативном. Гораздо большая, на мой взгляд, проблема в локализации. Она традиционно отсутствует, и если с каким-нибудь Pikmin или Paper Mario это не должно создавать особых неприятностей, то в игре с кучей диалогов и глубоким миром, для многих это станет уже серьезной проблемой.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity – это отличная, на мой взгляд, игра, которая значительно расширяет и дополняет мир Хайрула. Она не только привлечет поклонников Зельды и Линка, но и тех людей, кто хочет расслабиться за простым, но в тоже время ярким геймплеем, почувствовав себя всемогущим воином на поле боя. С другой стороны, все же не стоит ждать от нее тех же эмоций, что давала Breath of the Wild – это совсем другая игра. В любом случае, рекомендую самим оценить геймплей в бесплатной демоверсии, благо после покупки полной игры, весь прогресс сохранится.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Автор: Артем Костенко
Комментарии и отзывы Hyrule Warriors: Age of Calamity
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