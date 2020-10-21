Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой

Тестируемый сегодня комплект вентиляторов ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO вышел в двух расцветках корпуса: черной и белой. Так можно будет подобрать оптимальный вариант под общий сеттинг системы. Особенностью его стала подсветка, которой можно будет управлять с помощью дистанционного пульта или задействовав программного обеспечение материнской платы.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO обзор

К тому же он еще является одним из самых доступных среди представленных комплектов с подсветкой. Могут рассматриваться как в качестве корпусных, так и для установки на радиатор жидкостной системы охлаждения.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с изображением вентиляторов в работающем состоянии. Список поддерживаемых фирменных систем подсветки. Внутри комплектующие распределены по четырем коробкам. Стартовый набор включает три вентилятора, контроллер управления, разветвитель для четырех ARGB, разветвитель для вентиляторов, набор винтов. Также каждый сопровождается резиновыми уплотнителями на места крепления. Сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

Внешний вид

Корпус вентиляторов выполнен из глянцевого пластика. Рамки узкие, они из полупрозрачного материала.

В углу ушки для крепления. На них пользователь сможет нанести прорезиненные уплотнители с клейкой основой. Они призваны уменьшить вибрацию.

В комплекте предлагаются винты как для крепления на корпусе, так и радиаторе. От каждого отходит два кабеля, собранные в общий канал.

На крышку моторного блока нанесена наклейка с логотипом производителя. В ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO установлен двойной шарикоподшипник.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту. Производитель предусмотрел разветвитель с тремя PWM-разъемами. Так упрощается аккуратный монтаж и исключаются дополнительные траты на хаб.

Для работы подсветки подключается отдельный кабель с 5V ARGB. Для него также есть разветвитель, но уже на четыре коннектора.

Есть два способа подключения. Первый к материнской плате с соответствующим коннектором. Так эффект и цвет будет задаваться программным обеспечением. Поддерживаются актуальные решения от ASUS, ASRock, MSI, BIOSTAR и GIGABYTE.

Второй это комплектный контроллер, питающийся от SATA линии блока питания. Работает автономно и независимо.

Здесь в отличие от большинства решений, управление вынесено на беспроводной пульт ДУ. С ним можно проводить переключение эффектов, скорости и цветов. Так не теряется управление в закрытом корпусе.

Тесты

За счет прозрачных лопастей создается эффект заполняющей подсветки. Выглядит эффектно и привлекательно.Замер уровня шума проводился на расстоянии 40 сантиметров.

Итоги по ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Актуальность таких наборов как ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO за последнее время заметно возросла с учетом распространения корпусов с прозрачными стенками и компонентов с многоцветной подсветкой. Низкий уровень шума на широком диапазоне оборотов, хороший стартовый набор с разветвителями, беспроводной пульт ДУ, привлекательный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".