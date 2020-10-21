Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой

Тестируемый сегодня комплект вентиляторов ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO вышел в двух расцветках корпуса: черной и белой. Так можно будет подобрать оптимальный вариант под общий сеттинг системы. Особенностью его стала подсветка, которой можно будет управлять с помощью дистанционного пульта или задействовав программного обеспечение материнской платы.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

К тому же он еще является одним из самых доступных среди представленных комплектов с подсветкой. Могут рассматриваться как в качестве корпусных, так и для установки на радиатор жидкостной системы охлаждения.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением вентиляторов в работающем состоянии. Список поддерживаемых фирменных систем подсветки. Внутри комплектующие распределены по четырем коробкам. Стартовый набор включает три вентилятора, контроллер управления, разветвитель для четырех ARGB, разветвитель для вентиляторов, набор винтов. Также каждый сопровождается резиновыми уплотнителями на места крепления. Сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Внешний вид

Корпус вентиляторов выполнен из глянцевого пластика. Рамки узкие, они из полупрозрачного материала.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

В углу ушки для крепления. На них пользователь сможет нанести прорезиненные уплотнители с клейкой основой. Они призваны уменьшить вибрацию.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

В комплекте предлагаются винты как для крепления на корпусе, так и радиаторе. От каждого отходит два кабеля, собранные в общий канал.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

На крышку моторного блока нанесена наклейка с логотипом производителя. В ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO установлен двойной шарикоподшипник.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в минуту. Производитель предусмотрел разветвитель с тремя PWM-разъемами. Так упрощается аккуратный монтаж и исключаются дополнительные траты на хаб.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Для работы подсветки подключается отдельный кабель с 5V ARGB. Для него также есть разветвитель, но уже на четыре коннектора.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Есть два способа подключения. Первый к материнской плате с соответствующим коннектором. Так эффект и цвет будет задаваться программным обеспечением. Поддерживаются актуальные решения от ASUS, ASRock, MSI, BIOSTAR и GIGABYTE.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Второй это комплектный контроллер, питающийся от SATA линии блока питания. Работает автономно и независимо.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Здесь в отличие от большинства решений, управление вынесено на беспроводной пульт ДУ. С ним можно проводить переключение эффектов, скорости и цветов. Так не теряется управление в закрытом корпусе.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

За счет прозрачных лопастей создается эффект заполняющей подсветки. Выглядит эффектно и привлекательно.

Тесты

Замер уровня шума проводился на расстоянии 40 сантиметров.

ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Итоги по ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO

Золото. Выбор редакции MegaObzorАктуальность таких наборов как ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO за последнее время заметно возросла с учетом распространения корпусов с прозрачными стенками и компонентов с многоцветной подсветкой. Низкий уровень шума на широком диапазоне оборотов, хороший стартовый набор с разветвителями, беспроводной пульт ДУ, привлекательный внешний вид.
ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO
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