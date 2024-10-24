Тихое и эффективное жидкостное охлаждение. Обзор и тесты ID-COOLING FX360 INF

Не так давно ID-COOLING обновили линейку жидкостного охлаждения FX представив 240 INF и 360 INF. Одним из ключевых изменений стало обновление водоблока с добавлением вращающегося блока с дисплеем. При этом здесь используется качественная помпа 7-поколения с частотой вращения в 2900 оборотов в минуту. Заявленный уровень TDP для нее составляет 350 Вт.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в традиционной для производителя расцветке.

Комплект включает металлическую усиливающую пластину, тюбик с термопастой, опорные пластины для Intel и AMD сокетов, набор винтов, кабель разветвитель для подключения подсветки, фиксаторы для трубок, руководство пользователя.

Внешний вид

Классическая неразборная схема с радиатором, помпой и водоблоком в одном корпусе, соединенные между собой трубками. Контур залит в заводских условиях и опрессован, доливка жидкости не предусмотрена.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина его 27 мм. Пространство между каналами заполнено гофролентой с плотностью 21 FPI. С двух его сторон размещены отверстия для монтажа и установки трех 120 мм вентиляторов.

Трубки длиной 465 мм и это позволить монтировать систему в корпусах различного типоразмера. Идут с защитной нейлоновой оплеткой, места выхода опрессованы. Фитинги со стороны водоблока Г-образные с возможностью поворота. В комплекте есть три пластиковых фиксатора с помощью которых можно будет жестко зафиксировать между собой трубки, упростив аккуратную укладку и предотвратив перегибы.

Изменения коснулись водоблока. Выполнен он в цилиндрическом корпусе, на крышке поворотный блок с подсвечиваемым рисунком. Есть зеркальный эффект, придающий ему бесконечный объем. Поворот позволит выбрать нужную его ориентацию в зависимости от особенностей монтажа на материнскую плату.

Основание медное со сторонами 54 мм на 54 мм. Поверхность ровная, хорошо отполирована. Прижим к теплораспределительной крышке процесса равномерный.

В комплекте с ID-COOLING FX360 INF идут три вентилятора типоразмера 120 мм. Тут изначально продуман вопрос удобства укладки, без лишних участков проводки, все три вентилятора можно подключить последовательно к друг другу. И только один из них уже к материнской плате. Гидродинамический подшипник и регулируемая частота вращения от 300 до 2000 оборотов в минуту. На углы квадратной рамки нанесены антивибрационные накладки.

Сборка

У вентиляторов и крышки водоблока ARGB-подсветка. Подсветка всех элементов работает синхронно и поддерживает управление через программное обеспечение, предоставляемое производителями материнских плат.

Система может быть установлена на сокеты Intel LGA1851/1700/1200/115X и AMD AM5/AM4. Весь необходимый крепеж и тюбик с термопастой идут в комплекте. Мы монтаж вели на сокет AM5, на этой плате в качестве усиливающей пластины используется предустановленная. В нее вкручиваются опорные винты.

А уже на них стойки с помощью накатанных винтов. Наносим термопасту на крышку процессора. Прижимаем равномерно водоблок с двух сторон.

Останется закрепить на радиаторе вентиляторы, подключить их и установить в сборе на стенку корпуса.

Тесты

Тестирование ID-COOLING FX360 INF велось с процессором AMD Ryzen 7 7700.

Замер уровня шума при типовой работе за ПК на расстоянии 30 сантиметров.

А также замер в условиях открытого стенда в максимальной нагрузке системы.

Итоги

ID-COOLING FX360 INF – эффективная система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним исполнением, поддерживающая все актуальные сокеты, включая новый Intel LGA 1851. Высокое качество исполнения, ARGB-подсветка, большая длина соединительных трубок, оптимизированное соединение между вентиляторами, термопаста в комплекте, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".