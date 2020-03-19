Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой

Не так давно состоялся анонс нового башенного кулера ID-COOLING SE-234-ARGB с подсветкой. Это недорогая модель, рассчитанная на TDP до 200 Вт. Совместима с актуальными процессорами AMD и Intel. Отдельно отмечается возможность синхронизации подсветки с остальными компонентами, используется программное обеспечение ASUS Aura, MSI Mystic Lighting, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polychrome Sync.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением башни и данными по ее характеристикам.

Комплект включает тюбик с термопастой, блок для подсветки, усиливающую пластину, вентиляторы, набор винтов, четыре скобы под вентиляторы, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Односекционная башенная конструкция с четырьмя U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Как и радиатор, они окрашены в черный цвет. Выглядит ID-COOLING SE-234-ARGB явно дороже своей стоимости.

На верхней части зафиксирована декоративная пластина с несколькими подсвечиваемыми зонами.

Конструкция радиатора собрана из 45 пластин. С каждой из сторон расположены канавки для фиксации вентилятора.

Дополнительно к одному комплектному 120 мм вентилятору можно будет поставить еще один. Необходимая пара дополнительных скоб уже предусмотрительно добавлена в комплект.

За активный отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Верхняя пластина радиатора и вентилятор подключаются к специальному блоку. Его же питание идет через SATA. Также есть вариант подключения напрямую к совместимой материнской плате.

Доступно несколько эффектов свечения. В целом подсветка на этой системе охлаждения выглядит привлекательно.

Медные трубки в основании осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность хорошо отполирована. Зафиксирована крепежная пластина.

Сборка

Мы проводили установку на материнскую плату с разъемом AM4, также есть полная поддержка с Intel сокетами. Все необходимое есть в комплекте, включая тюбик с термопастой.

Необходимо демонтировать пластиковые элементы в районе сокета с самой платы. Первым шагом ставятся опорные пластины с помощью крестовой отвертки.

Тесты

Шум

Остается нанести термопасту на основание и прижать радиатор к процессору. Вентилятор не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.

AMD Ryzen 5 3600

ID-COOLING SE-234-ARGB обзор

Итоги по ID-COOLING SE-234-ARGB

ID-COOLING SE-234-ARGB – универсальная и недорогая башенная система охлаждения процессора, оснащенная двумя зонами со светодиодной подсветкой. Простой монтаж, низкий уровень шума, поддержка синхронизации подсветки и эффектов, окрашенная в черный цвет конструкция, комплектный контроллер управления поведением подсветки. Подойдет для процессоров начального и среднего ценового сегмента с TDP до 100-130 Вт.