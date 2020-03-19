Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой

Не так давно состоялся анонс нового башенного кулера ID-COOLING SE-234-ARGB с подсветкой. Это недорогая модель, рассчитанная на TDP до 200 Вт. Совместима с актуальными процессорами AMD и Intel. Отдельно отмечается возможность синхронизации подсветки с остальными компонентами, используется программное обеспечение ASUS Aura, MSI Mystic Lighting, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polychrome Sync.
Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением башни и данными по ее характеристикам.
Комплект включает тюбик с термопастой, блок для подсветки, усиливающую пластину, вентиляторы, набор винтов, четыре скобы под вентиляторы, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видОдносекционная башенная конструкция с четырьмя U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм.
Как и радиатор, они окрашены в черный цвет. Выглядит ID-COOLING SE-234-ARGB явно дороже своей стоимости.
На верхней части зафиксирована декоративная пластина с несколькими подсвечиваемыми зонами.
Конструкция радиатора собрана из 45 пластин. С каждой из сторон расположены канавки для фиксации вентилятора.
Дополнительно к одному комплектному 120 мм вентилятору можно будет поставить еще один. Необходимая пара дополнительных скоб уже предусмотрительно добавлена в комплект.
За активный отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Верхняя пластина радиатора и вентилятор подключаются к специальному блоку. Его же питание идет через SATA. Также есть вариант подключения напрямую к совместимой материнской плате.
Доступно несколько эффектов свечения. В целом подсветка на этой системе охлаждения выглядит привлекательно.
Медные трубки в основании осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность хорошо отполирована. Зафиксирована крепежная пластина.
СборкаМы проводили установку на материнскую плату с разъемом AM4, также есть полная поддержка с Intel сокетами. Все необходимое есть в комплекте, включая тюбик с термопастой.
Необходимо демонтировать пластиковые элементы в районе сокета с самой платы. Первым шагом ставятся опорные пластины с помощью крестовой отвертки.
Остается нанести термопасту на основание и прижать радиатор к процессору. Вентилятор не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.
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