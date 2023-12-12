Жидкостная система охлаждения с дисплеем. Обзор ID-COOLING SL360

Изучаемая система жидкостного охлаждения ID-COOLING SL360 оснащена жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 2.1 дюйма с разрешением 480х480 пикселей. На нем можно смотреть анимированные изображения, индивидуализируя свою сборку, или выводить рабочие показатели, упрощая контроль важных параметров. В рамках данной серии она была выпущено в типоразмерах 240 и 360 мм, в белом и черном вариантах исполнения.

ID-COOLING SL360

Комплектация

ID-COOLING SL360

Упакована система в коробку из плотного картона с полиграфией. Внутреннее пространство ее заполнено вспененным материалом. Комплект включает три вентилятора, два варианта усиливающих пластин для Intel, монтажные наборы под разные сокеты, тюбик с термопастой, гайд по установке и гарантийный талон.

ID-COOLING SL360

ID-COOLING SL360 обзор

Внешний вид

Это жидкостная система с закрытым необслуживаемым контуром. Состоит из водоблока с помпой и радиатора, соединяемых между собой гибкими шлангами. Шланги тут длиной 45 сантиметров с защитной нейлоновой оплеткой. Усиленные фитинги с опрессовкой.

ID-COOLING SL360

Радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Он рассчитан на установку вентиляторов типоразмера 120 мм. Состоит из 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Толщина радиатора 27 мм

ID-COOLING SL360

Комплектуется система тремя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость оборота регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

ID-COOLING SL360

Они выполнены в рамке квадратной формы, на углах нанесены антивибрационные накладки. По периметру вставка из прозрачного пластика, рассеивающая подсветку.

ID-COOLING SL360

От каждого из них два кабеля, с ARGB-коннектором и 4-пиновым PWM. Идут с возможностью каскадного подключения. Но общий набор проводов во время монтажа получается заметным, на аккуратную укладку потребуется время. Водоблок у ID-COOLING SL360 радиальной формы с высотой 58 мм. Угловые фитинги на ней поворотные. Основание медное. Хорошо отполировано. Размеры составляют 60 на 54 мм, углы скошены.

ID-COOLING SL360

Верхнюю часть занимает круглый жидкокристаллический дисплей. Для него есть как готовые заготовки, так возможность оформить самостоятельно. Из полезного ведется контроль температуры процессора, видеокарты, рабочие частоты, частота вращения помпы и вентиляторов.

ID-COOLING SL360

Индивидуализация внешнего вида также идет через кольцевую подсветку на вентиляторах и зоны на боковых рамках. Независимое управление для нескольких зон.

ID-COOLING SL360

Софт

ID-COOLING SL360 сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта производителя. После подключения в главном окне выводятся данные по мониторингу параметров работы компонентов.

ID-COOLING SL360

Отображается оформление экрана. Инструменты для его поворота на требуемый угол, регулируемая яркость. Можно выключить технические данные оставив только изображение. Библиотека готовых изображений и загрузка пользовательских.

ID-COOLING SL360

Есть вариант с белой темой оформления. Работает софт стабильно.

ID-COOLING SL360

Сборка

Установка ID-COOLING SL360 велась на материнскую плату с сокетом AM5. Данная система поддерживает все актуальные сокеты, включая ранее вышедшие. Все необходимое для монтажа идет в стартовом комплекте.

ID-COOLING SL360

На AMD платах в качестве усиливающей пластины и опоры используется штатный элемент на обратной стороне. На нем через винты прижимается крепежная пластина. Наносим термопасту на крышку процессора.

ID-COOLING SL360

Прижимаем равномерно водоблок при помощи двух подпружиненных винтов. Закрепляем радиатор на стенке корпуса с предварительно смонтированными вентиляторами.

ID-COOLING SL360

Тесты

Тесты проходили с процессором AMD Ryzen 5 7600 с тактовой частотой 5400 МГц по всем ядрам.

ID-COOLING SL360

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров. При выполнении типовых задач, работу системы было не слышно.

ID-COOLING SL360

На максимальных оборотах шум умеренный.

ID-COOLING SL360

Итоги

ID-COOLING SL360 – система жидкостного охлаждения премиального уровня с эффектным внешнем видом. Кастомизируемая информация на ЖК-дисплее, ARGB-подсветка, поддержка актуальных сокетов и термопаста в комплекте, простой монтаж. Придраться можно к уровню шума комплектных вентиляторов на максимальных оборотах.
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