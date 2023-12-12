Жидкостная система охлаждения с дисплеем. Обзор ID-COOLING SL360

Изучаемая система жидкостного охлаждения ID-COOLING SL360 оснащена жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 2.1 дюйма с разрешением 480х480 пикселей. На нем можно смотреть анимированные изображения, индивидуализируя свою сборку, или выводить рабочие показатели, упрощая контроль важных параметров. В рамках данной серии она была выпущено в типоразмерах 240 и 360 мм, в белом и черном вариантах исполнения.

Комплектация

Упакована система в коробку из плотного картона с полиграфией. Внутреннее пространство ее заполнено вспененным материалом. Комплект включает три вентилятора, два варианта усиливающих пластин для Intel, монтажные наборы под разные сокеты, тюбик с термопастой, гайд по установке и гарантийный талон.

ID-COOLING SL360 обзор

Внешний вид

Это жидкостная система с закрытым необслуживаемым контуром. Состоит из водоблока с помпой и радиатора, соединяемых между собой гибкими шлангами. Шланги тут длиной 45 сантиметров с защитной нейлоновой оплеткой. Усиленные фитинги с опрессовкой.

Радиатор из алюминия, окрашенного в черный цвет. Он рассчитан на установку вентиляторов типоразмера 120 мм. Состоит из 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Толщина радиатора 27 мм

Комплектуется система тремя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость оборота регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

Они выполнены в рамке квадратной формы, на углах нанесены антивибрационные накладки. По периметру вставка из прозрачного пластика, рассеивающая подсветку.

От каждого из них два кабеля, с ARGB-коннектором и 4-пиновым PWM. Идут с возможностью каскадного подключения. Но общий набор проводов во время монтажа получается заметным, на аккуратную укладку потребуется время. Водоблок у ID-COOLING SL360 радиальной формы с высотой 58 мм. Угловые фитинги на ней поворотные. Основание медное. Хорошо отполировано. Размеры составляют 60 на 54 мм, углы скошены.

Верхнюю часть занимает круглый жидкокристаллический дисплей. Для него есть как готовые заготовки, так возможность оформить самостоятельно. Из полезного ведется контроль температуры процессора, видеокарты, рабочие частоты, частота вращения помпы и вентиляторов.

Индивидуализация внешнего вида также идет через кольцевую подсветку на вентиляторах и зоны на боковых рамках. Независимое управление для нескольких зон.

Софт

ID-COOLING SL360 сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта производителя. После подключения в главном окне выводятся данные по мониторингу параметров работы компонентов.

Отображается оформление экрана. Инструменты для его поворота на требуемый угол, регулируемая яркость. Можно выключить технические данные оставив только изображение. Библиотека готовых изображений и загрузка пользовательских.

Есть вариант с белой темой оформления. Работает софт стабильно.

Сборка

Установка ID-COOLING SL360 велась на материнскую плату с сокетом AM5. Данная система поддерживает все актуальные сокеты, включая ранее вышедшие. Все необходимое для монтажа идет в стартовом комплекте.

На AMD платах в качестве усиливающей пластины и опоры используется штатный элемент на обратной стороне. На нем через винты прижимается крепежная пластина. Наносим термопасту на крышку процессора.

Прижимаем равномерно водоблок при помощи двух подпружиненных винтов. Закрепляем радиатор на стенке корпуса с предварительно смонтированными вентиляторами.

Тесты

Тесты проходили с процессором AMD Ryzen 5 7600 с тактовой частотой 5400 МГц по всем ядрам.

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров. При выполнении типовых задач, работу системы было не слышно.

На максимальных оборотах шум умеренный.

Итоги

ID-COOLING SL360 – система жидкостного охлаждения премиального уровня с эффектным внешнем видом. Кастомизируемая информация на ЖК-дисплее, ARGB-подсветка, поддержка актуальных сокетов и термопаста в комплекте, простой монтаж. Придраться можно к уровню шума комплектных вентиляторов на максимальных оборотах.