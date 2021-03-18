Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц

Программа TUF Gaming Alliance от ASUS за время своего существования объединила сразу ряд производителей, предложив аппаратную совместимость. Продукты в рамках этой программы, собираемые в одной системе, будут выполнены в общей стилистике, позволяя получить эстетическую гармонию. Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения ID-Cooling Auraflow X 240 TGA соответствует промышленным стандартам качества и предлагает повышенную надежность.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

При этом на фоне систем охлаждения от самой ASUS она стоит заметно дешевле. На момент публикации это 4 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA обзор

Комплектация

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Стартовый комплект включает все необходимое для проведения установки. Это два вида опорных пластин, усиливающая пластина, набор винтов, контроллер управления подсветкой, кабели синхронизации, разветвители для кабелей, тюбик с термопастой, подробная инструкция и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по ее характеристикам.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Внешний вид

Ранее мы уже изучали ID-Cooling Auraflow X 240 в базовой версии. Отличиями модификации в рамках TUF Gaming Alliance стали камуфляжный рисунок на радиаторе, логотип на крышке водоблока и вентиляторах.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Общие элементы сохранены. Это неразборный контур, состоящий из водоблока процессора с помпой и радиатора, соединенных между собой резиновыми трубками.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Длина трубок 40 см. Они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Места выхода опрессованы. Это неразборные фитинги.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Алюминиевый радиатор с 12 каналами, пространство между которыми заполнено гофролентой. Окрашен в черный цвет. Площадь рассеивания в районе 6000 см2.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Вентиляторы могут быть установлены с двух сторон радиатора. Изначально ID-Cooling Auraflow X 240 TGA комплектуется двумя 120 мм вентиляторами с белой полупрозрачной крыльчаткой.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Диапазон вращения варьируется от 900 до 2000 оборотов в минуту. Используется двухрядный подшипник качения. От каждого из вентиляторов отходит по два кабеля.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Один отвечает за эффект и цвет RGB-подсветки, второй за питание и вращение. В комплекте предусмотрели разветвители, решая вопросы аккуратной укладки и ограниченного числа разъемов на материнской плате.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с набором кнопок, питающегося от линии SATA. Этот способ хорош, когда цвет нужно выбрать разово в открытом корпусе и далее уже переключать только при следующем обслуживании.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Для тех, кто ставит приоритетом синхронизацию и удобство управления, есть возможность подключиться к ARGB-коннектору на плате. Так среди прочего можно сделать частью экосистемы ASUS Aura.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Подсвечивается вся активная площадь вентиляторов. Смотрится интересно.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Водоблок у ID-Cooling Auraflow X 240 TGA совмещен с помпой. Форма в виде шайбы. На крышке нанесен подсвечиваемый логотип TUF Gaming Alliance.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Основание медное. Поверхность ровная со скругленными краями. Площадь 60 на 54 мм.

Сборка

Установка проводилась на материнскую плату с сокетом LGA1200. Сама система охлаждения поддерживает все актуальные платформы AMD и Intel.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Начало сборки проходит установкой усиливающей пластины. Фиксируемые гайки используются в последующем как опорные для пластин, устанавливаемых на водоблок.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Наносится термопаста на крышку процессора, тюбик с ней идет в комплекте. Равномерно прижимается водоблок.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Фиксируется радиатор на стенке корпуса с установленными вентиляторами. Остается подключить управляющие и питающие кабели.

Тесты

Тестирование ID-Cooling Auraflow X 240 TGA велось с процессором Intel Core i5 10600K. Для начала приведем данные, полученные на частоте 4500 МГц. Температура не превышала 60 градусов.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Отдельно проведен мониторинг в режиме разгона с зафиксированной частотой 5000 МГц. Здесь температура держалась на уровне 78-80 градусов, краткосрочно поднявшись до 85 градусов.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Причем, хорошую эффективность отвода тепла она обеспечивает на средних оборотах вентиляторов, позволяя уменьшить уровень шума.

Тесты ID-Cooling Auraflow X 240 TGA с Intel Core i5 10600K

Итоги по ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

Золото. Выбор редакции MegaObzorID-Cooling Auraflow X 240 TGA – недорогая система жидкостного охлаждения, представленная в рамках программы TUF Gaming Alliance. Классическая конструкция, синхронизируемая адресная подсветка, простая установка и поддержка ключевых платформ, хорошая эффективность отвода тепла, термопаста в комплекте. Из условных минусов можно выделить только 1 год гарантии, для TGA хотелось бы видеть ее расширенный срок.
ID-Cooling Auraflow X 240 TGA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ID-Cooling Auraflow X 240 TGA
Обзоры:
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Новости:
MSI представила систему охлаждения MPG CORELIQUID K

MSI представила новейшие системы жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID K. ...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении

На рынке кулеров представлено довольно мало решений в полностью белом исполнении и еще меньше бюджетных в...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой

Большинство продаваемых корпусов для получения хороших результатов по уровню быстродействия и низких рабо...
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201iЛучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201i
Samsung Galaxy Chromebook 2 раскрыты клю...
Samsung Galaxy Chromebook 2 раскрыты клюКомпания Samsung готовится к запуску своего преемника Galaxy Chromebook под названием Samsung Galaxy Chro...
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Q...
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с QХочется верить, что в 2021 году накал, связанный со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, уменьшит...
Oppo начинает развертывание ColorOS 11 н...
Oppo начинает развертывание ColorOS 11 нOppo начала развертывание стабильной версии пользовательского интерфейса ColorOS 11 на базе Android 11 дл...
Представлен неттоп Shuttle DS20U на Inte...
Представлен неттоп Shuttle DS20U на InteКомпания Shuttle представила неттоп DS20U, который построен на аппаратной платформе Intel Comet Lake-U. Н...
Представлен 27-дюймовый монитор MSI MAG ...
Представлен 27-дюймовый монитор MSI MAG Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов еще одну модель серии MAG - MAG272CQP. ...
Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH ...
Объектив Leica Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH Компания Leica собирается перевыпустить культовый объектив Noctilux-M 50 F/1.2 ASPH, который производился...
Представлен портативный сенсорный монито...
Представлен портативный сенсорный монитоКомпания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов сенсорной моделью ProArt PA148CTV, которая пред...
Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon...
Gigabyte готовит видеокарты серии RadeonGigabyte не оставляет без внимания серию видеокарт Radeon RX 6700 XT и готовит несколько вариантов, включ...
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro о...
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro оКомпания Blackmagic Design пополнила ассортимент компактных кинокамер моделью Blackmagic Pocket Cinema Ca...
Redmi Note 10 засветился на новых фото...
Redmi Note 10 засветился на новых фотоСетевые источники поделились свежей порцией живых фото смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которог...
Intel в рамках CES представив более 50 п...
Intel в рамках CES представив более 50 пВ мире, где вычисления используются повсеместно, а интеллектуальные системы представлены множеством платф...
Telegram возглавил список самых загружае...
Telegram возглавил список самых загружаеSensor Tower опубликовала данные о загрузках за январь 2021 года, при этом Telegram лидировал в этом паке...
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor