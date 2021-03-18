Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц

Программа TUF Gaming Alliance от ASUS за время своего существования объединила сразу ряд производителей, предложив аппаратную совместимость. Продукты в рамках этой программы, собираемые в одной системе, будут выполнены в общей стилистике, позволяя получить эстетическую гармонию. Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения ID-Cooling Auraflow X 240 TGA соответствует промышленным стандартам качества и предлагает повышенную надежность.

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA обзор

При этом на фоне систем охлаждения от самой ASUS она стоит заметно дешевле. На момент публикации это 4 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый комплект включает все необходимое для проведения установки. Это два вида опорных пластин, усиливающая пластина, набор винтов, контроллер управления подсветкой, кабели синхронизации, разветвители для кабелей, тюбик с термопастой, подробная инструкция и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Ранее мы уже изучали ID-Cooling Auraflow X 240 в базовой версии. Отличиями модификации в рамках TUF Gaming Alliance стали камуфляжный рисунок на радиаторе, логотип на крышке водоблока и вентиляторах.

Общие элементы сохранены. Это неразборный контур, состоящий из водоблока процессора с помпой и радиатора, соединенных между собой резиновыми трубками.

Длина трубок 40 см. Они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Места выхода опрессованы. Это неразборные фитинги.

Алюминиевый радиатор с 12 каналами, пространство между которыми заполнено гофролентой. Окрашен в черный цвет. Площадь рассеивания в районе 6000 см2.

Вентиляторы могут быть установлены с двух сторон радиатора. Изначально ID-Cooling Auraflow X 240 TGA комплектуется двумя 120 мм вентиляторами с белой полупрозрачной крыльчаткой.

Диапазон вращения варьируется от 900 до 2000 оборотов в минуту. Используется двухрядный подшипник качения. От каждого из вентиляторов отходит по два кабеля.

Один отвечает за эффект и цвет RGB-подсветки, второй за питание и вращение. В комплекте предусмотрели разветвители, решая вопросы аккуратной укладки и ограниченного числа разъемов на материнской плате.

Подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с набором кнопок, питающегося от линии SATA. Этот способ хорош, когда цвет нужно выбрать разово в открытом корпусе и далее уже переключать только при следующем обслуживании.

Для тех, кто ставит приоритетом синхронизацию и удобство управления, есть возможность подключиться к ARGB-коннектору на плате. Так среди прочего можно сделать частью экосистемы ASUS Aura.

Подсвечивается вся активная площадь вентиляторов. Смотрится интересно.

Водоблок у ID-Cooling Auraflow X 240 TGA совмещен с помпой. Форма в виде шайбы. На крышке нанесен подсвечиваемый логотип TUF Gaming Alliance.

Сборка

Основание медное. Поверхность ровная со скругленными краями. Площадь 60 на 54 мм.Установка проводилась на материнскую плату с сокетом LGA1200. Сама система охлаждения поддерживает все актуальные платформы AMD и Intel.

Начало сборки проходит установкой усиливающей пластины. Фиксируемые гайки используются в последующем как опорные для пластин, устанавливаемых на водоблок.

Наносится термопаста на крышку процессора, тюбик с ней идет в комплекте. Равномерно прижимается водоблок.

Тесты

Фиксируется радиатор на стенке корпуса с установленными вентиляторами. Остается подключить управляющие и питающие кабели.Тестирование ID-Cooling Auraflow X 240 TGA велось с процессором Intel Core i5 10600K. Для начала приведем данные, полученные на частоте 4500 МГц. Температура не превышала 60 градусов.

Отдельно проведен мониторинг в режиме разгона с зафиксированной частотой 5000 МГц. Здесь температура держалась на уровне 78-80 градусов, краткосрочно поднявшись до 85 градусов.

Тесты ID-Cooling Auraflow X 240 TGA с Intel Core i5 10600K

Причем, хорошую эффективность отвода тепла она обеспечивает на средних оборотах вентиляторов, позволяя уменьшить уровень шума.

Итоги по ID-Cooling Auraflow X 240 TGA

ID-Cooling Auraflow X 240 TGA – недорогая система жидкостного охлаждения, представленная в рамках программы TUF Gaming Alliance. Классическая конструкция, синхронизируемая адресная подсветка, простая установка и поддержка ключевых платформ, хорошая эффективность отвода тепла, термопаста в комплекте. Из условных минусов можно выделить только 1 год гарантии, для TGA хотелось бы видеть ее расширенный срок.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".