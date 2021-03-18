Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц

При этом на фоне систем охлаждения от самой ASUS она стоит заметно дешевле. На момент публикации это 4 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
ID-Cooling Auraflow X 240 TGA обзор
Комплектация
Стартовый комплект включает все необходимое для проведения установки. Это два вида опорных пластин, усиливающая пластина, набор винтов, контроллер управления подсветкой, кабели синхронизации, разветвители для кабелей, тюбик с термопастой, подробная инструкция и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по ее характеристикам.
Внешний видРанее мы уже изучали ID-Cooling Auraflow X 240 в базовой версии. Отличиями модификации в рамках TUF Gaming Alliance стали камуфляжный рисунок на радиаторе, логотип на крышке водоблока и вентиляторах.
Общие элементы сохранены. Это неразборный контур, состоящий из водоблока процессора с помпой и радиатора, соединенных между собой резиновыми трубками.
Длина трубок 40 см. Они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Места выхода опрессованы. Это неразборные фитинги.
Алюминиевый радиатор с 12 каналами, пространство между которыми заполнено гофролентой. Окрашен в черный цвет. Площадь рассеивания в районе 6000 см2.
Вентиляторы могут быть установлены с двух сторон радиатора. Изначально ID-Cooling Auraflow X 240 TGA комплектуется двумя 120 мм вентиляторами с белой полупрозрачной крыльчаткой.
Диапазон вращения варьируется от 900 до 2000 оборотов в минуту. Используется двухрядный подшипник качения. От каждого из вентиляторов отходит по два кабеля.
Один отвечает за эффект и цвет RGB-подсветки, второй за питание и вращение. В комплекте предусмотрели разветвители, решая вопросы аккуратной укладки и ограниченного числа разъемов на материнской плате.
Подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с набором кнопок, питающегося от линии SATA. Этот способ хорош, когда цвет нужно выбрать разово в открытом корпусе и далее уже переключать только при следующем обслуживании.
Для тех, кто ставит приоритетом синхронизацию и удобство управления, есть возможность подключиться к ARGB-коннектору на плате. Так среди прочего можно сделать частью экосистемы ASUS Aura.
Подсвечивается вся активная площадь вентиляторов. Смотрится интересно.
Водоблок у ID-Cooling Auraflow X 240 TGA совмещен с помпой. Форма в виде шайбы. На крышке нанесен подсвечиваемый логотип TUF Gaming Alliance.
Основание медное. Поверхность ровная со скругленными краями. Площадь 60 на 54 мм.
СборкаУстановка проводилась на материнскую плату с сокетом LGA1200. Сама система охлаждения поддерживает все актуальные платформы AMD и Intel.
Начало сборки проходит установкой усиливающей пластины. Фиксируемые гайки используются в последующем как опорные для пластин, устанавливаемых на водоблок.
Наносится термопаста на крышку процессора, тюбик с ней идет в комплекте. Равномерно прижимается водоблок.
Фиксируется радиатор на стенке корпуса с установленными вентиляторами. Остается подключить управляющие и питающие кабели.
ТестыТестирование ID-Cooling Auraflow X 240 TGA велось с процессором Intel Core i5 10600K. Для начала приведем данные, полученные на частоте 4500 МГц. Температура не превышала 60 градусов.
Отдельно проведен мониторинг в режиме разгона с зафиксированной частотой 5000 МГц. Здесь температура держалась на уровне 78-80 градусов, краткосрочно поднявшись до 85 градусов.
Причем, хорошую эффективность отвода тепла она обеспечивает на средних оборотах вентиляторов, позволяя уменьшить уровень шума.
Тесты ID-Cooling Auraflow X 240 TGA с Intel Core i5 10600K
Итоги по ID-Cooling Auraflow X 240 TGAID-Cooling Auraflow X 240 TGA – недорогая система жидкостного охлаждения, представленная в рамках программы TUF Gaming Alliance. Классическая конструкция, синхронизируемая адресная подсветка, простая установка и поддержка ключевых платформ, хорошая эффективность отвода тепла, термопаста в комплекте. Из условных минусов можно выделить только 1 год гарантии, для TGA хотелось бы видеть ее расширенный срок.
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