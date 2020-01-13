Обзор ID-Cooling SE-224-XT Basic. Недорогое и эффективное охлаждение для AMD и Intel

В конце прошлого года компания ID-Cooling выпустила башенную систему охлаждения SE-224-XT Basic, рассчитанную на процессоры с TDP до 180 Вт. Она относится к недорогому сегменту, рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет всего 27 евро. Она совместима со всеми распространёнными процессорными разъёмами Intel и AMD.
В скором времени её можно будет купить в российских магазинах.
ID-Cooling SE-224-XT Basic обзор
Комплектация
Комплект включает усиливающую пластину, четыре скобы для крепления вентиляторов, опорные пластины, вентилятор, набор винтов, тюбик с термопастой, инструкцию по сборке.
Упакован комплект в коробке из плотного картона с изображением башни в сборе и данными по её характеристикам.
Внешний видЭто башенная конструкция, набранная из металлических пластин, пронизанных медными тепловыми трубками.
46 пластин с расстоянием между ними в 2 мм и четыре шестимиллиметровые медные тепловые трубки. Общие габариты составляют 120 x 73 x 154 мм. Он совместим с большинством корпусов ATX-формата.
На боковых гранях два ряда выреза под фиксацию вентиляторов. Можно выбирать сторону установки комплектного вентилятора, а также добавить второй, под него уже выделена дополнительная пара скоб.
Сверху у ID-Cooling SE-224-XT декоративная пластина, окрашенная в черный цвет. По центру нанесен логотип производителя. В отличие от старших модификаций в этой линейке тут нет декоративных колпачков.
Трубки равномерно распределены по площади пластин, обеспечивая эффективную передачу тепла.
Поверхность основания хорошо отполирована. Осуществляется прямой контакт трубок с теплораспределительной крышкой процессора.
В верхней части зафиксирована крепежная пластина с винтами. Трубки с никелированным покрытием.
В комплекте идет вентилятор с регулируемой скоростью вращения от 700 до 1800 оборотов в минуту. Уголки крепления, контактирующая с радиатором.
СборкаУстановку ID-Cooling SE-224-XT мы проводили на материнскую плату с сокетом 1151. Помимо него поддерживаются все распространённые процессорные разъемы включая AM4. В комплекте идет подробная иллюстрированная инструкция.
Ставим усиливающую пластину. После этого необходимо зафиксировать опорные площадки с помощью накатанных винтов. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.
Прижимаем радиатор к процессору. Установка на материнскую плату потребует наличия крестовой отвертки и будет проводиться со снятым вентилятором.
Система охлаждения не перекрывает ближайший слот оперативной памяти
Тесты ID-Cooling SE-224-XT
Разгон процессора Intel Core i7 7700K:
Тест уровня шума при максимальных оборотах:
Intel Core i5 7400: