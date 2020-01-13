Обзор ID-Cooling SE-224-XT Basic. Недорогое и эффективное охлаждение для AMD и Intel

2020-01-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ID-Cooling SE-224-XT Basic; [359]
В конце прошлого года компания ID-Cooling выпустила башенную систему охлаждения SE-224-XT Basic, рассчитанную на процессоры с TDP до 180 Вт. Она относится к недорогому сегменту, рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет всего 27 евро. Она совместима со всеми распространёнными процессорными разъёмами Intel и AMD.

ID-Cooling SE-224-XT

В скором времени её можно будет купить в российских магазинах.

ID-Cooling SE-224-XT Basic обзор

Комплектация

ID-Cooling SE-224-XT

Комплект включает усиливающую пластину, четыре скобы для крепления вентиляторов, опорные пластины, вентилятор, набор винтов, тюбик с термопастой, инструкцию по сборке.

ID-Cooling SE-224-XT

Упакован комплект в коробке из плотного картона с изображением башни в сборе и данными по её характеристикам.

Внешний вид

Это башенная конструкция, набранная из металлических пластин, пронизанных медными тепловыми трубками.

ID-Cooling SE-224-XT

46 пластин с расстоянием между ними в 2 мм и четыре шестимиллиметровые медные тепловые трубки. Общие габариты составляют 120 x 73 x 154 мм. Он совместим с большинством корпусов ATX-формата.

ID-Cooling SE-224-XT

На боковых гранях два ряда выреза под фиксацию вентиляторов. Можно выбирать сторону установки комплектного вентилятора, а также добавить второй, под него уже выделена дополнительная пара скоб.

ID-Cooling SE-224-XT

Сверху у ID-Cooling SE-224-XT декоративная пластина, окрашенная в черный цвет. По центру нанесен логотип производителя. В отличие от старших модификаций в этой линейке тут нет декоративных колпачков.

ID-Cooling SE-224-XT

Трубки равномерно распределены по площади пластин, обеспечивая эффективную передачу тепла.

ID-Cooling SE-224-XT

Поверхность основания хорошо отполирована. Осуществляется прямой контакт трубок с теплораспределительной крышкой процессора.

ID-Cooling SE-224-XT

В верхней части зафиксирована крепежная пластина с винтами. Трубки с никелированным покрытием.

ID-Cooling SE-224-XT

В комплекте идет вентилятор с регулируемой скоростью вращения от 700 до 1800 оборотов в минуту. Уголки крепления, контактирующая с радиатором.

ID-Cooling SE-224-XT

Сборка

Установку ID-Cooling SE-224-XT мы проводили на материнскую плату с сокетом 1151. Помимо него поддерживаются все распространённые процессорные разъемы включая AM4. В комплекте идет подробная иллюстрированная инструкция.

ID-Cooling SE-224-XT

Ставим усиливающую пластину. После этого необходимо зафиксировать опорные площадки с помощью накатанных винтов. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

ID-Cooling SE-224-XT

Прижимаем радиатор к процессору. Установка на материнскую плату потребует наличия крестовой отвертки и будет проводиться со снятым вентилятором.

ID-Cooling SE-224-XT

Система охлаждения не перекрывает ближайший слот оперативной памяти

ID-Cooling SE-224-XT

Тесты ID-Cooling SE-224-XT

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

ID-Cooling SE-224-XT

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

ID-Cooling SE-224-XT

Intel Core i5 7400:

ID-Cooling SE-224-XT

Итоги по ID-Cooling SE-224-XT

ID-Cooling SE-224-XT при своей невысокой стоимости продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла на фоне низкого уровня шума. Простая установка, совместимость с платформами Intel и AMD, возможность установки высоких планок оперативной памяти, отсутствие подсветки.

Комментарии и отзывы ID-Cooling SE-224-XT Basic
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