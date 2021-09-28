Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68

В официальном интернет-магазине на Aliexpress она доступна за 3500 рублей.
Каркас и боковые рамки со шлифованным покрытием. Они устойчивы к попаданию воды и пыли, соответствуя классу IP68.
На правой грани две механические кнопки управления. В данных часах они скорее, как элемент оформления, весь процесс взаимодействия можно вести через интерфейс с помощью сенсорного дисплея.
На касания реагирует точно. Но при попадании капель воды или с влажными пальцами, предварительно нужно будет просушить.
Круглый экран с закруглением по периметру, хорошо сочетается со шлицем. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.
Используется способ крепежа ремешков, как в обычных механических часах. Также сам владелец IMILAB W12 изначально получает вторую пару.
Это черный и зеленый варианты исполнения. Оба из гипоаллергенной резины и с возможность подбора степени обхвата.
На руке сидят удобно. С момента начала эксплуатации и до публикации этого обзора прошло две недели. Проблем за это время замечено не было.
В них же за это время мыли руки, ходили на улице под дождем и занимались фитнесом. Корпус тонкий и легкий.
С внутренней стороны два медных контакта и скрытый магнитный замок для комплектного адаптера. В центре немного выступающий блок с набором датчиков.
Есть датчик определения степени насыщения крови кислородом (SpO2), датчик сердечного ритма и традиционный набор для контроля активного образа жизни.
С отключенными датчиками и выключенной опцией вывода уведомлений от приложений встроенная батарея дает до 30 дней автономной работы. В активной эксплуатации время сокращается до 10 дней.
Сбор данных по пройденным шагам, пульсу, времени сна. Выбранные можно просмотреть детально, например, во вкладке пульс ведется сортировка по типу: кардио, покой, антистресс, сжигание жира и других.
Анализ фаз сна и здесь же рекомендации по корректировке привычек.
Учет степени насыщения кислорода в виде графика за выбранный интервал времени.
Проведение детальных настроек систем.
Выбор циферблата из предлагаемого набора.
Можно выбрать приложения, по которым будут приходить уведомления на часы.
Как и большинство носимых устройств, они умеют только выводить сообщения без ответа на них.
Циферблаты с выводом данных по активности и времени.
Иконки быстрого доступа к уровню яркости, выводу настроек, перевода в беззвучный режим и вибрацию.
Выбор одного из типов спортивной активности. Всего тут 13 различных алгоритмов.
Есть дополнительные приложения, например погода и будильник.