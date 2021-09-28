Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68

В рамках экосистемы Xiaomi, работает сразу несколько производителей носимой электроники. Один из таких брендов это IMILAB, предлагающие хорошее сочетание стоимости, оснащения и качества исполнении. Не так давно они запустили продажи IMILAB W12 с круглым 1.68-дюймовым дисплеем, датчиком SpO2, 14 днями автономной работы и защитой класса IP68.

IMILAB W12 обзор

Комплектация

В официальном интернет-магазине на Aliexpress она доступна за 3500 рублей.Упакованы компактную коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает дополнительный ремешок, зарядник, инструкцию на английском языке.

Внешний вид

Выполнены в классическом корпусе, но в отличие от большинства моделей до 5 тысяч рублей, тут он выполнен из металла.

Каркас и боковые рамки со шлифованным покрытием. Они устойчивы к попаданию воды и пыли, соответствуя классу IP68.

На правой грани две механические кнопки управления. В данных часах они скорее, как элемент оформления, весь процесс взаимодействия можно вести через интерфейс с помощью сенсорного дисплея.

На касания реагирует точно. Но при попадании капель воды или с влажными пальцами, предварительно нужно будет просушить.

Круглый экран с закруглением по периметру, хорошо сочетается со шлицем. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Используется способ крепежа ремешков, как в обычных механических часах. Также сам владелец IMILAB W12 изначально получает вторую пару.

Это черный и зеленый варианты исполнения. Оба из гипоаллергенной резины и с возможность подбора степени обхвата.

На руке сидят удобно. С момента начала эксплуатации и до публикации этого обзора прошло две недели. Проблем за это время замечено не было.

В них же за это время мыли руки, ходили на улице под дождем и занимались фитнесом. Корпус тонкий и легкий.

Оснащение

С внутренней стороны два медных контакта и скрытый магнитный замок для комплектного адаптера. В центре немного выступающий блок с набором датчиков.Изображение выводится на 1.32-дюймовый HD-дисплей с разрешением 360х360 пикселей. Это TFT матрица. Для беспроводного соединения используется актуальный Bluetooth 5.0.

Есть датчик определения степени насыщения крови кислородом (SpO2), датчик сердечного ритма и традиционный набор для контроля активного образа жизни.

С отключенными датчиками и выключенной опцией вывода уведомлений от приложений встроенная батарея дает до 30 дней автономной работы. В активной эксплуатации время сокращается до 10 дней.

Софт

Важно составляющей IMILAB W12 выступает приложение для смартфона. В нем потребуется авторизоваться и провести синхронизацию. После успешного завершения в главном окне выводятся сводные данные по активности.

Сбор данных по пройденным шагам, пульсу, времени сна. Выбранные можно просмотреть детально, например, во вкладке пульс ведется сортировка по типу: кардио, покой, антистресс, сжигание жира и других.

Анализ фаз сна и здесь же рекомендации по корректировке привычек.

Учет степени насыщения кислорода в виде графика за выбранный интервал времени.

Проведение детальных настроек систем.

Выбор циферблата из предлагаемого набора.

Можно выбрать приложения, по которым будут приходить уведомления на часы.

Интерфейс

Как и большинство носимых устройств, они умеют только выводить сообщения без ответа на них.

Циферблаты с выводом данных по активности и времени.

Иконки быстрого доступа к уровню яркости, выводу настроек, перевода в беззвучный режим и вибрацию.

Выбор одного из типов спортивной активности. Всего тут 13 различных алгоритмов.

Итоги

Есть дополнительные приложения, например погода и будильник.IMILAB W12 хорошая альтернатива браслетам, предлагая классический внешний вид с круглым дисплеем и распространённым типом ремешков. Приложение и интерфейс на русском языке, актуальный набор датчиков, защита от воды, металлический корпус и привлекательный внешний вид.