Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68

В рамках экосистемы Xiaomi, работает сразу несколько производителей носимой электроники. Один из таких брендов это IMILAB, предлагающие хорошее сочетание стоимости, оснащения и качества исполнении. Не так давно они запустили продажи IMILAB W12 с круглым 1.68-дюймовым дисплеем, датчиком SpO2, 14 днями автономной работы и защитой класса IP68.

Xiaomi IMILAB W12

В официальном интернет-магазине на Aliexpress она доступна за 3500 рублей.

IMILAB W12 обзор

Лучшая цена IMILAB W12

Комплектация

Упакованы компактную коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает дополнительный ремешок, зарядник, инструкцию на английском языке.

Xiaomi IMILAB W12

Внешний вид

Выполнены в классическом корпусе, но в отличие от большинства моделей до 5 тысяч рублей, тут он выполнен из металла.

Xiaomi IMILAB W12

Каркас и боковые рамки со шлифованным покрытием. Они устойчивы к попаданию воды и пыли, соответствуя классу IP68.

Xiaomi IMILAB W12

На правой грани две механические кнопки управления. В данных часах они скорее, как элемент оформления, весь процесс взаимодействия можно вести через интерфейс с помощью сенсорного дисплея.

Xiaomi IMILAB W12

На касания реагирует точно. Но при попадании капель воды или с влажными пальцами, предварительно нужно будет просушить.

Xiaomi IMILAB W12

Круглый экран с закруглением по периметру, хорошо сочетается со шлицем. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Xiaomi IMILAB W12

Используется способ крепежа ремешков, как в обычных механических часах. Также сам владелец IMILAB W12 изначально получает вторую пару.

Xiaomi IMILAB W12

Это черный и зеленый варианты исполнения. Оба из гипоаллергенной резины и с возможность подбора степени обхвата.

Xiaomi IMILAB W12

На руке сидят удобно. С момента начала эксплуатации и до публикации этого обзора прошло две недели. Проблем за это время замечено не было.

Xiaomi IMILAB W12

В них же за это время мыли руки, ходили на улице под дождем и занимались фитнесом. Корпус тонкий и легкий.

Xiaomi IMILAB W12

С внутренней стороны два медных контакта и скрытый магнитный замок для комплектного адаптера. В центре немного выступающий блок с набором датчиков.

Оснащение

Изображение выводится на 1.32-дюймовый HD-дисплей с разрешением 360х360 пикселей. Это TFT матрица. Для беспроводного соединения используется актуальный Bluetooth 5.0.

Xiaomi IMILAB W12

Есть датчик определения степени насыщения крови кислородом (SpO2), датчик сердечного ритма и традиционный набор для контроля активного образа жизни.

Xiaomi IMILAB W12

С отключенными датчиками и выключенной опцией вывода уведомлений от приложений встроенная батарея дает до 30 дней автономной работы. В активной эксплуатации время сокращается до 10 дней.

Xiaomi IMILAB W12

Софт

Важно составляющей IMILAB W12 выступает приложение для смартфона. В нем потребуется авторизоваться и провести синхронизацию. После успешного завершения в главном окне выводятся сводные данные по активности.

Xiaomi IMILAB W12

Сбор данных по пройденным шагам, пульсу, времени сна. Выбранные можно просмотреть детально, например, во вкладке пульс ведется сортировка по типу: кардио, покой, антистресс, сжигание жира и других.

Xiaomi IMILAB W12

Анализ фаз сна и здесь же рекомендации по корректировке привычек.

Xiaomi IMILAB W12

Учет степени насыщения кислорода в виде графика за выбранный интервал времени.

Xiaomi IMILAB W12

Проведение детальных настроек систем.

Xiaomi IMILAB W12

Выбор циферблата из предлагаемого набора.

Xiaomi IMILAB W12

Можно выбрать приложения, по которым будут приходить уведомления на часы.

Xiaomi IMILAB W12

Интерфейс

Xiaomi IMILAB W12

Как и большинство носимых устройств, они умеют только выводить сообщения без ответа на них.

Xiaomi IMILAB W12

Циферблаты с выводом данных по активности и времени.

Xiaomi IMILAB W12

Иконки быстрого доступа к уровню яркости, выводу настроек, перевода в беззвучный режим и вибрацию.

Xiaomi IMILAB W12

Выбор одного из типов спортивной активности. Всего тут 13 различных алгоритмов.

Xiaomi IMILAB W12

Есть дополнительные приложения, например погода и будильник.

Итоги

IMILAB W12 хорошая альтернатива браслетам, предлагая классический внешний вид с круглым дисплеем и распространённым типом ремешков. Приложение и интерфейс на русском языке, актуальный набор датчиков, защита от воды, металлический корпус и привлекательный внешний вид.
Комментарии и отзывы Xiaomi IMILAB W12
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