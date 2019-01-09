Обзор INOI 1 Lite. Недорогой Android смартфон

Не так давно компания INOI расширила модельную линейку, выпустив ультрабюджетный INOI 1 Lite с базовым набором характеристик. Его рекомендованная стоимость составляет всего 1990 рублей, согласитесь выглядит заманчиво, в этом ценовом сегменте зачастую сложно подобрать не только смартфон, но и кнопочный телефон.

INOI 1 Lite обзор

К моменту публикации продажи стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель microUSB, техническую документацию. Собрано все в компактной коробке с изображением смартфона и общими данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен смартфон в компактной корпусе из пластика. Он достаточно компактный, в руке лежит удобно.

Вышел в черной и золотистой расцветках. Внешние поверхности не маркие. Сборка проведена без огрехов.

Корпус разборный под крышкой находится съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти microSD. Крышка прилегает к корпусу плотно.

Объектив основной камеры с хромированной окантовкой, рядом светодиодная вспышка. Динамик находится снизу.

Кнопка включения и качелька громкости окрашены в серебристый цвет. Нажимаются с небольшим усилием.

На верхнем торце у INOI 1 Lite разъем microUSB и 3.5-аудиоджек. Они расположены друг от друга на удалении, задействовать можно будет оба, одновременно прослушивая музыку и проводя зарядку.

Рамки вокруг экрана широкие. На нижней находятся три сенсорные кнопки без подсветки, сверху разговорная решетка динамика.

Экран

Ожидаемо установлена TFT TN матрица с невысоким разрешением. Углы обзора ограничены, уровень максимальной яркости не высокий. 4-дюймовый экран с разрешением 480 на 854 пикселей. Сенсорный слой распознает два касания.

Начинка

Связь

Аккумулятор

Камера

Установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT6580, работающий на частоте 1.2 ГГц. Ядра Cortex-A7 с графикой Mali-400 MP2. Доступно только 512 Мбайт оперативной памяти и 4 Гбайт для хранения данных. Все это ограничивает круг сценариев эксплуатации браузером, клиентами социальных сетей и мессенджерами. Под игры рассматривать его не стоит.На борту 3G-модуль, SIM-карты российских операторов работали корректно. Голос передается без искажений, прием уверенный. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. Есть Bluetooth и GPS.Емкость батарейки у INOI 1 Lite скромная, составляет всего 1300 мАч. Хватает её примерно на 1.5 часа работы с постоянно включенным экраном. График разрядки равномерный.Фронтальная камера отсутствует. Основная камера с разрешением 2 Мп. Автофокусировка отсутствует. Оценить качество снимков можно в примерах ниже.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8 Oreo Go Edition. Есть небольшое количество дополнительных программ.

Итоги по INOI 1 Lite

INOI 1 Lite подойдет в качестве «звонилки» с доступом к базовым приложениям, мессенджерам и браузеру. Свою невысокую стоимость отрабатывает полностью.