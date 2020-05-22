Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook

Не так давно компания INOI представила интересную реализацию кнопочного телефона. В отличие от большинства моделей с цифровой клавиатурой помимо звонков и SMS сообщений, может похвастать возможностью общения в мессенджере WhatsApp, просмотра ленты Facebook и даже просмотра роликов Youtube. Из особенностей также есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

INOI 283K

Рекомендованная стоимость составляет 1 990 рублей, заметно дешевле сенсорных Android смартфонов.

Комплектация

Упакован телефон в компактную коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает блок питания и руководство пользователя.

INOI 283K

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

INOI 283K

Задняя крышка съемная. Под ней находятся аккумулятор, два слота под SIM и слот для карты памяти. Горячая замена не поддерживается.

INOI 283K

Зарядка проводится через microUSB на верхнем торце. Рядом с ним разъем под проводные наушники.

INOI 283K

Лицевая панель INOI 283K состоит из двух частей: дисплея и цифровой клавиатуры. Решетка разговорного динамика и фронтальная камера.

INOI 283K

Традиционный для кнопочных телефонов набор с пятипозиционной центральной клавишей, ответа и сброса вызова. Кнопки находятся в одной плоскости с экраном.

INOI 283K

Форма у телефона удобная. Для набора текста, управления и работы с системой не требуется изменение хвата. Огрехов в качестве сборке и используемых материалах обнаружено не было.

INOI 283K

Экран

Изображение выводится на 2.8 дюймовый дисплей. Это TN-матрица с разрешением 240 на 320 пикселей. Все характерные для этой матрицы недостатки присутствуют в виде ограничения углов обзора. При близком рассмотрении заметны отдельные пиксели. Но в целом в ходе эксплуатации не создает проблем.

INOI 283K

Начинка

В качестве платформы выбран MediaTek MTK6572. На борту 0.5 Гбайт оперативной и 4 Гбайт встроенной памяти. Оценивать его уровень быстродействия в играх и бенчмарках не целесообразно. В работе и запуске приложений его хватает. Каких-либо зависаний за время тестов обнаружено не было.

INOI 283K

Связь

Работает в сети 3G. Поставить владелец INOI 283K сможет две SIM. Есть Wi-Fi модуль. Работают корректно. Можно будет подключить внешние беспроводные наушники, воспользовавшись Bluetooth 2.1. С навигацией сложнее, несмотря на предустановку карт, точного позиционирования получить не удалось.

Аккумулятор

Хорошие показатели автономной работы. В умеренной нагрузке его хватает примерно на 6 дней работы. В активном режиме с мессенджером, браузером около 3 дней работы. Емкость 2000 мАч.

Камера

Две камеры, 2 и 0.3 Мп. Без фокусировки. Эти камеры нельзя будет использовать для видеозвонка в мессенджере.

Софт

INOI 283K

Используется операционная система KaiOS, в основе которой ядро Android. Есть собственный каталог приложений с ограниченным выбором.

INOI 283K

Главный экран выводит карусель из пяти приложений для быстрого доступна.

INOI 283K

Основное меню приложений в виде сетки 3 на 3. Он включает часто используемые опции смартфона. Контакты, вызовы, сообщения, время, радио, календарь, заметка, почта.

INOI 283K

Из нехарактерных для кнопочных телефонов приложений есть: голосовой помощник Google, браузер, WhatsApp и Facebook. Telegram установить возможности нет.

INOI 283K

В Whatsapp пользователь сможет отправлять голосовые и текстовые сообщение. Видеозвонки не поддерживаются.

INOI 283K

Есть Youtube. Работают ролики корректно.

INOI 283K

Итоги по INOI 283K

INOI 283K – отличная альтернатива покупке обычных кнопочных телефонов с ограниченными функциональными возможности. Здесь же мы при сопоставимой стоимости получаем доступ к популярному мессенджеру, браузеру, социальной сети Facebook и даже Youtube. Хорошие показатели автономной работы, прочный корпус, аккуратное исполнение. Из ограничений отметим отсутствие возможности запустить точку доступа для раздачи доступа в сеть.
Комментарии и отзывы INOI 283K
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