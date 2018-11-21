Обзор INOI 3 Power. Недорогой 3G-смартфон с хорошей автономностью

2018-11-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 3 Power; [518]
Во время летнего обзора смартфона INOI 3 Lite мы упоминали о выходе модификации с увеличенной емкостью аккумулятора. Сегодня предлагаем детально рассмотреть INOI 3 Power и поделиться опытом эксплуатации этого смартфона с вами. Недорогая модель, оснащенная 5-дюймовый экраном и 3G-модулем.

INOI 3 Power

Наличие разных модификаций позволяет даже в начальном ценовом сегменте выбрать оптимальное решение под свои требования, не переплачивая за лишние опции. На помним, что есть и оригинальный INOI 3, который будет интересен тем, кто ставит приоритетом поддержку 4G. Рекомендованная стоимость на версию с увеличенным временем автономной работы.

INOI 3 Power обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением смартфона. На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель и набор документации.

INOI 3 Power

Внешний вид

Во внешнем виде INOI 3 Power сложной найти изысканные дизайнерские решения, но и ожидать этого в таком ценовом сегменте не стоит. Тем не менее и каких-либо огрехов в качестве сборки тут не наблюдается.

INOI 3 Power

Выполнен в классическом форм-факторе с разборной конструкцией. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, два слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

INOI 3 Power

По центру крышки нанесен хромированный логотип производителя. Снизу продолговатая решетка основного динамика с парой компактных выступов по краям.

INOI 3 Power

Объектив камеры со светодиодной вспышкой смещен левее. Тут два объектива. Поверхность задней крышки софт-тач, она подвержена загрязнению следами пальцев.

INOI 3 Power

На верхнем торце аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

INOI 3 Power

Края закруглены. Хват удобный. Общие габариты у телефона компактные, за исключением увеличенной толщины корпуса, связанной с емкой батарейкой.

INOI 3 Power

Справа хромированные кнопки включения и качелька регулировки громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

INOI 3 Power

Лицевая сторона INOI 3 Power защищена стеклом с 2.5D эффектом. На верхней рамке расположены разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

INOI 3 Power

Экран

Установлена TFT-TN матрица с ограниченными углами обзора. 5-дюймовый экран с разрешением 480 на 960 пикселей. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. Уровень яркости экрана невысокий, под прямыми солнечными лучами картинка слепнет.

INOI 3 Power

Начинка

За работу смартфона отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT6580, работающий на частоте 1.2 ГГц. Ядра Cortex-A7 и графическая составляющая Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Рассматривать данный телефон стоит в первую очередь под рабочие приложения.

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

Связь

Работает в сетях 3G. Сигнал принимает уверенно. Проблем за время тестов замечено не было. Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0 с A2DP. GPS позволит использовать его в качестве пешеходного и автомобильного навигатора.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 3500 мАч дает около 6.5 часов автономной работы в смешанном сценарии. График разрядки равномерный. В максимальной нагрузке проработает до 4 часов. На восстановление комплектным адаптером уйдет 3 часа.

INOI 3 Power

Камера

Основной 8 Мп модуль камеры дополнен 0.3 Мп. В приложении есть эффект размытия заднего фона. Для точной работы автофокуса потребуется достаточный уровень освещения.

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

INOI 3 Power

Видео пишутся в HD-разрешении. Оценить качество съемки в дневное и ночное время можно в представленных ниже примерах.

Дневная съемка INOI 3 Power

Ночная съемка INOI 3 Power

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

INOI 3 Power

Софт

Работает INOI 3 Power на базе операционной системы Android 7.0. В память предустановлено несколько приложений, одно из них пригодится для получения сервисной поддержки.

Итоги по INOI 3 Power

INOI 3 Power – недорогой 3G-смартфон с хорошими показателями автономной работы. Эта модель хорошо подойдет в качестве повседневного средства связи через голосовые вызовы и мессенджеры, а также под запуск повседневного софта. Как и у любой недорогой модели у него есть свои сильные и слабые стороны.

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