Обзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфон

2018-09-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 3; [441]
Сегодня героем нашего обзора будет недорогой 4G-смартфон INOI 3. С этой линейкой мы уже знакомились на примере младшего INOI 3 LiteINOI 3

Относится новинка к недорогому сегменту, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

INOI 3 обзор

Комплектация

Поставляется INOI 3 в белоснежной коробке из плотного картона с изображением смартфона на крышке и таблица с техническими характеристиками на обратной стороне. Комплектный адаптер питания и USB-кабель окрашены в сочно-фиолетовый цвет. Также в комплекте покупатель получает руководство пользователя и гарантийный талон.

INOI 3

Внешний вид

Дизайн строгий и аскетичный. Основным материалом выступает пластик. Вышел он в черном и золотистом вариантах исполнения.

INOI 3

У черной фронтальная сторона черная, у золотистой – белая. Задняя крышка с софт-тач покрытием, этот материал подвержен загрязнению следами пальцев.

INOI 3

Корпус разборный, под крышкой расположен съемный аккумулятор, два слота под SIM и отсек под карту памяти формата microSD.

INOI 3

Сборка INOI 3 проведена качественно, не скрипит и не люфтит при сдавливании в руках. С краю крышки в верхней зоне расположена спаренная основная камера со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.

INOI 3

На верхнем торце разъем microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводное подключение наушников.

INOI 3

Динамик расположен в нижней части крышки, при размещении в ладони он перекрывается. Микрофон без системы шумоподавления.

INOI 3

Фронтальная сторона покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. Олеофобное и антибликовые покрытия отсутствуют.

INOI 3

Сенсорный ряд из трех кнопок перенесен в интерфейс. На верхнюю рамку выведены решетка разговорного динамика и объектив фронтальной камеры.

INOI 3

Справа кнопки включения и перезагрузки. Зафиксированы в корпусе они хорошо, не люфтят и не скрипят.

Экран

На борту 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 460 на 980 пикселей. Углы обзора ограничены, уровень яркости не позволит четко разобрать информацию с экрана под прямыми солнечными лучами. Под обычную эксплуатацию вполне подойдет для просмотра разнопланового контента. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

INOI 3

Начинка

Используется четырехъядерная платформа MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает INOI 3 одним гигабайтом оперативной памяти и восьми гигабайтами под хранение личных файлов. Уровень быстродействия позволит использовать распространённые приложения, мессенджеры и браузер. Запускаются игры с простой графикой.

INOI 3INOI 3

Связь

Смартфон поддерживает LTE-подключение со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Связь принимает уверенно. Работает в LTE Bands 1,3,7,20. Bluetooth 4.0 модуль с поддержкой A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 2250 мАч хватает INOI 3 примерно на 3.5 часа работы в смешанном сценарии с постоянно включенным дисплеем. Вероятнее всего, в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2 часа.

INOI 3

Камера

Основная камера с двумя модулями на 8 и 0.3 Мп. Вторая камера используется для размытия фона. Фронтальная камера на 5 Мп. Качество съемки среднее, лучше, чем у большинства одноклассников, но необходим достаточный уровень освещения на улице. Поддерживается автофокусировка.

INOI 3

INOI 3

INOI 3

INOI 3

INOI 3

Софт

Предустановленная операционная система Android 8.1 без стороннего лаунчера. В память добавлены утилиты ЯНДЕКС, фирменное приложение для получения сервисной поддержки.

INOI 3

Итоги по INOI 3

Смартфон INOI 3 станет хорошим выбором при поиске устройства в ценовом сегменте до пяти тысяч рублей. К плюсам отнесем аккуратный дизайн, актуальное программное обеспечение, 8 Мп основную камеру, поддержку LTE. Не устроить может TFT-дисплей и объем памяти, но это и позволяет сэкономить бюджет потенциального покупателя.

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