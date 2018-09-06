Обзор INOI 3. Недорогой 4G-смартфон

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой 4G-смартфон INOI 3. С этой линейкой мы уже знакомились на примере младшего INOI 3 Lite Относится новинка к недорогому сегменту, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
INOI 3 обзор
КомплектацияПоставляется INOI 3 в белоснежной коробке из плотного картона с изображением смартфона на крышке и таблица с техническими характеристиками на обратной стороне. Комплектный адаптер питания и USB-кабель окрашены в сочно-фиолетовый цвет. Также в комплекте покупатель получает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДизайн строгий и аскетичный. Основным материалом выступает пластик. Вышел он в черном и золотистом вариантах исполнения.
У черной фронтальная сторона черная, у золотистой – белая. Задняя крышка с софт-тач покрытием, этот материал подвержен загрязнению следами пальцев.
Корпус разборный, под крышкой расположен съемный аккумулятор, два слота под SIM и отсек под карту памяти формата microSD.
Сборка INOI 3 проведена качественно, не скрипит и не люфтит при сдавливании в руках. С краю крышки в верхней зоне расположена спаренная основная камера со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.
На верхнем торце разъем microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводное подключение наушников.
Динамик расположен в нижней части крышки, при размещении в ладони он перекрывается. Микрофон без системы шумоподавления.
Фронтальная сторона покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. Олеофобное и антибликовые покрытия отсутствуют.
Сенсорный ряд из трех кнопок перенесен в интерфейс. На верхнюю рамку выведены решетка разговорного динамика и объектив фронтальной камеры.
Справа кнопки включения и перезагрузки. Зафиксированы в корпусе они хорошо, не люфтят и не скрипят.
ЭкранНа борту 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 460 на 980 пикселей. Углы обзора ограничены, уровень яркости не позволит четко разобрать информацию с экрана под прямыми солнечными лучами. Под обычную эксплуатацию вполне подойдет для просмотра разнопланового контента. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.
НачинкаИспользуется четырехъядерная платформа MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает INOI 3 одним гигабайтом оперативной памяти и восьми гигабайтами под хранение личных файлов. Уровень быстродействия позволит использовать распространённые приложения, мессенджеры и браузер. Запускаются игры с простой графикой.
СвязьСмартфон поддерживает LTE-подключение со скоростью загрузки до 150/50 Мбит/с. Связь принимает уверенно. Работает в LTE Bands 1,3,7,20. Bluetooth 4.0 модуль с поддержкой A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.
АккумуляторВстроенной батарейки с емкостью 2250 мАч хватает INOI 3 примерно на 3.5 часа работы в смешанном сценарии с постоянно включенным дисплеем. Вероятнее всего, в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2 часа.
КамераОсновная камера с двумя модулями на 8 и 0.3 Мп. Вторая камера используется для размытия фона. Фронтальная камера на 5 Мп. Качество съемки среднее, лучше, чем у большинства одноклассников, но необходим достаточный уровень освещения на улице. Поддерживается автофокусировка.
СофтПредустановленная операционная система Android 8.1 без стороннего лаунчера. В память добавлены утилиты ЯНДЕКС, фирменное приложение для получения сервисной поддержки.