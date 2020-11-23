Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров

Не так давно стартовали продажи недорогого смартфона INOI 5 2021, оснащенного 5.5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, 2/16 Гбайт памяти, модуль основной камеры с двумя объективами и операционная система Android 10. Его рекомендованная стоимость составляет 4 690 рублей.

INOI 5 2021 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый комплект включает базовый набор из зарядного устройства, кабель microUSB, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением телефона и его названием.

Внешний вид

Вышел смартфон в двух расцветках задней крышки. Это классический черный и градиент зеленого. Второй вариант выглядит интереснее.

В черном исполнении крышка с софт-тач покрытием. Она хоть и не скользит в руках, но подвержена загрязнению следами пальцев.

Корпус у INOI 5 2021 разборный. Перед началом эксплуатации нужно будет установить аккумулятор. Тут он съемный, при длительном использовании можно его заменить на новый без обращения в сервис.

Под крышкой находятся два отдельных слота под SIM-карты и карту памяти. Это отдельные разъемы.

Набор разъемов включает аудиоразъем и microUSB. Оба находятся на верхней грани.

На нижней грани отверстие микрофона и решетка основного динамика. Они не перекрываются при размещении в ладони. Голос передает без искажений.

Вес у телефона легкий. Крышка прилетает к нему плотно, без зазоров по периметру. При надавливании не прогибается. На правой грани кнопки включения и качелька регулировка громкости. Они окрашены в серебристый цвет.

Экран

Рамки вокруг дисплея широкие. В верхней зоне фронтальная камера и разговорная решетка динамика.

TN-матрицу для удешевления ставить не стали. Установлена S-IPS с разрешением 480x960. Экран для этого ценового сегмента неплох. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. Общий уровень яркости равномерен по всей площади. Визуально цвета смещены в холодные тона.

Начинка

На борту процессор Spreadtrum SC9832E с четырьмя ядрами Cortex-A53 и графикой Mali-T820 MP1. Система использует 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Для обычных рядовых приложений, мессенджеров и браузера его быстродействия достаточно.

Аккумулятор

Есть традиционный набор модулей связи, состоящий из LTE, Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.0. За время тестирования сбоев в работе по ним замечено не было.В смешанной нагрузке при максимальном уровне яркости экрана работает около 5 часов. В обычном сценарии работы зарядка потребуется к его завершению. Используется батарея с емкостью 2500 мАч.

Камера

Следуя общим трендам, дополнительно к основной 5 Мп, добавили 0.2 Мп. Если не ставить повышенные требования, то камера вполне справляется со своей задачей.

В приложении доступны дополнительные настройки и режимы.

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Фронтальная камера с разрешением 2 Мп.

Софт

В качестве операционной системы используется Android 10 Go Edition. Добавлены дополнительные приложения и игры в память. Ряд из них есть возможность удалить для очистки памяти.

Итоги по INOI 5 2021

INOI 5 2021 – недорогой смартфон со своими плюсами и минусами. К плюсам отнесем S-IPS дисплей, съемный аккумулятор, отдельные слоты под вторую SIM и карту памяти, актуальную версию программного обеспечения. Не устроить могу дополнительные приложения в памяти, маркое покрытие задней крышки в черной версии исполнения. Подойдет в качестве телефона для школьника или смартфона для мессенджеров и звонков.