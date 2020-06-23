Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?

В июне проведено обновление линейки недорогих смартфонов, выпуском INOI 7 2020. Новинка получила 6.22 дюймовый дисплей с разрешением HD, 2 и 16 Гбайт памяти, двойной модуль камеры и съемный аккумулятор с емкостью 3000 мАч. Собирался телефон с использованием технологии ламинации, позволившей получить меньшую толщину корпуса.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован смартфон в коробку вытянутой формы с оформлением в духе Apple. На обратной стороне приведено описание характеристик на нескольких языках. Комплект включает USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя, наклейки с логотипом, бонус на два урока английского языка.

Внешний вид

Доступен смартфон в черном и синем вариантах исполнения. Выглядит аккуратно и привлеткально. Толщина корпуса 8.8 мм.

Задняя крышка выполнена из пластика. Рисунок с эффектом градиента. Следы пальцев ожидаемо собирает, но за счет светлого цвета и градиента они хорошо скрываются.

В левом углу на крышке расположен блок камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Он не выступает за пределы основной плоскости. Ниже логотип производителя.

Оба разъема у INOI 7 2020 на верхнем торце аудиоразъем под проводные наушники и microUSB.

На нижней грани отверстие микрофона. Сама боковая грань с закруглением под удобный хват

Корпус разборный. Внутри расположен обслуживаемый аккумулятор. Два отдельных разъема под SIM и слот для карты памяти.

Прилегает она плотно. По периметру отсутствуют зазоры. При давлении пальцев в центральной части и по краям не прогибается.

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом. В верхней части каплевидный вырез. Боковые грани узкие.

Обе механические кнопки на правой грани. Тут кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Визуально смартфон производит приятное впечатление.

Экран

На борту 6.22 дюймовый дисплей. Разрешение HD+ (1520x720 пикс.). Соотношение сторон 18:9. Углы обзора широкие. Придраться можно к низкому уровню максимальной яркости. Под солнечными лучами разобрать изображение на нем проблематично, но это в целом характерная проблема для моделей низкого и среднего ценовых сегментов.

Начинка

Используется платформа SC9832E. Это четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Помимо рабочих приложений, браузера и мессенджеров, владелец сможет поиграть в играх с несложной графикой. Увеличить место под данные можно с помощью карты памяти объемом до 128 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается работа в сетях LTE. За время тестов не обнаружили проблем с качеством приема сигнала и стабильностью доступа в интернет. Wi-Fi и Bluetooth. Точность навигации на среднем уровне.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Ее хватает примерно на 6 часов в смешанном режиме работы с выставленным максимальным уровнем яркости. Заряжается через microUSB.Оснащен INOI 7 2020 двумя камерами: 8 и 0.3 Мп. Второй модуль используется для измерения глубины и размытия фона.

В приложении доступны режимы съемки и ручные настройки.

Есть режим украшения лица. Поддержка съемки видео.

Софт

Предустановлена операционная система Android 9. Предустановлен ряд партнерский приложений и софт Яндекс. Есть облачные обновления.

Итоги по INOI 7 2020

INOI 7 2020 для ценника до 5000 рублей предлагает хорошее техническое оснащение и привлекательный внешний вид. Хороший вариант в качестве первого телефона для школьника или людей в возрасте без повышенных требований к быстродействию смартфона.