Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров

Недорогие смартфоны сейчас как нельзя актуальны, особенно если основные сценарии использования связаны с голосовыми вызовами и мессенджерами. Изучаемый сегодня INOI A52 Lite такой антикризисный вариант, доступный в среднем за 4990 рублей. При этом тут установлены 5.5-дюймовый дисплей и накопитель объемом 32 Гбайт.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на лицевой стороне которой пиктограммами перечислены основные особенности. Комплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен смартфон в синем и черном вариантах исполнения. За счет текстурного покрытия есть эффект игры под лучами света.

Корпус у него разборный. Под крышкой, расположены два отдельных слота под SIM-карты и карту памяти microSD. Аккумулятор съемный, упрощая его замену в дальнейшем без необходимости обращения в сервисный центр.

Основным материалом выступает пластик. Собран качественно, явных огрехов нет. Интересно смотрится логотип бренда с объемными буквами.

Оба разъема у INOI A52 Lite на верхнем торце. Тут microUSB и аудиоразъем.

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Боковые грани дисплея закруглены. Дополнительно нанесена защитная пленка. Правая и левая рамки узкие, верхняя заметно шире. На ней выведены разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

В верхнем левом углу выведен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Из-за того, что он выступает за пределы основной плоскости, он становится точкой опоры при размещении на столе.

Экран

Оснащен смартфон экраном с диагональ 5.5 дюймов. Несмотря на невысокую стоимость, не стали экономить, установили S-IPS дисплей. Соотношение сторон у него 18:9.

Между защитным стеклом и матрицей нет. В типовых задачах проблем не обнаружили, читали и смотрели ролики с Youtube. В солнечную погоду бликует.

Начинка

Работает INOI A52 Lite на базе платформы Unisoc SC7731E с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-T820 MP1. Доступны 1 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти для расширения места под хранение данных.

Это смартфон не для игр и не для ресурсоемких приложений. При этом не было проблем с открытием группы вкладок в браузере, запуска мессенджеров и клиентов социальных сетей. Хотя в простые игры поиграть тоже будет можно.

Есть базовый набор модулей связи. Это 3G и однодиапазонный Wi-Fi.

Работает на базе операционной системы Android 11 Go с облегченными версиями программного обеспечения. Есть ряд предустановленных программ, среди которых те приложение для получение сервисной поддержки, а также рекомендованные в рамках законодательства.

Аккумулятор

Камера

Используется батарея с емкостью 2500 мАч. На день в умеренной нагрузке его хватает. Комплектуется зарядным устройством 5V 1A. Полный цикл зарядки занимает около 2 часов.

Для съемки используется сенсор с разрешением 5 Мп с дополнительным 0.3 Мп для размытия фона. Поддерживает автофокусировку. Камера подходит для съемки при достаточном уровне освещения.

Тест основная камера INOI A52 Lite

Отдельно приведем пример съемки с основной камеры.Фронтальная камера 2 Мп. Она без автофокуса. Для непритязательного общения в мессенджерах подойдут.

Тест фронтальная камера INOI A52 Lite

Итоги

Оценить также поможет видеофайл, записанный с нее.INOI A52 Lite – недорогой смартфон, основная задача которого телефонные звонки, мессенджеры, социальный сети и браузер. IPS-дисплей с широкими углами обзора, аудиоразъем, разборный корпус, актуальная версия операционной системы. Придраться можно к предустановленному дополнительному софту и microUSB.