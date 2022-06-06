Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров

Корпус у него разборный. Под крышкой, расположены два отдельных слота под SIM-карты и карту памяти microSD. Аккумулятор съемный, упрощая его замену в дальнейшем без необходимости обращения в сервисный центр.
Основным материалом выступает пластик. Собран качественно, явных огрехов нет. Интересно смотрится логотип бренда с объемными буквами.
Оба разъема у INOI A52 Lite на верхнем торце. Тут microUSB и аудиоразъем.
На правом торце кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
Боковые грани дисплея закруглены. Дополнительно нанесена защитная пленка. Правая и левая рамки узкие, верхняя заметно шире. На ней выведены разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.
В верхнем левом углу выведен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Из-за того, что он выступает за пределы основной плоскости, он становится точкой опоры при размещении на столе.
Оснащен смартфон экраном с диагональ 5.5 дюймов. Несмотря на невысокую стоимость, не стали экономить, установили S-IPS дисплей. Соотношение сторон у него 18:9.
Между защитным стеклом и матрицей нет. В типовых задачах проблем не обнаружили, читали и смотрели ролики с Youtube. В солнечную погоду бликует.
Это смартфон не для игр и не для ресурсоемких приложений. При этом не было проблем с открытием группы вкладок в браузере, запуска мессенджеров и клиентов социальных сетей. Хотя в простые игры поиграть тоже будет можно.
Есть базовый набор модулей связи. Это 3G и однодиапазонный Wi-Fi.
Работает на базе операционной системы Android 11 Go с облегченными версиями программного обеспечения. Есть ряд предустановленных программ, среди которых те приложение для получение сервисной поддержки, а также рекомендованные в рамках законодательства.
Для съемки используется сенсор с разрешением 5 Мп с дополнительным 0.3 Мп для размытия фона. Поддерживает автофокусировку. Камера подходит для съемки при достаточном уровне освещения.
Отдельно приведем пример съемки с основной камеры.
Оценить также поможет видеофайл, записанный с нее.