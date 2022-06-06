Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров

Недорогие смартфоны сейчас как нельзя актуальны, особенно если основные сценарии использования связаны с голосовыми вызовами и мессенджерами. Изучаемый сегодня INOI A52 Lite такой антикризисный вариант, доступный в среднем за 4990 рублей. При этом тут установлены 5.5-дюймовый дисплей и накопитель объемом 32 Гбайт.

INOI A52 Lite

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на лицевой стороне которой пиктограммами перечислены основные особенности. Комплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

INOI A52 Lite

Внешний вид

Доступен смартфон в синем и черном вариантах исполнения. За счет текстурного покрытия есть эффект игры под лучами света.

INOI A52 Lite

Корпус у него разборный. Под крышкой, расположены два отдельных слота под SIM-карты и карту памяти microSD. Аккумулятор съемный, упрощая его замену в дальнейшем без необходимости обращения в сервисный центр.

INOI A52 Lite

Основным материалом выступает пластик. Собран качественно, явных огрехов нет. Интересно смотрится логотип бренда с объемными буквами.

INOI A52 Lite

Оба разъема у INOI A52 Lite на верхнем торце. Тут microUSB и аудиоразъем.

INOI A52 Lite

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

INOI A52 Lite

Боковые грани дисплея закруглены. Дополнительно нанесена защитная пленка. Правая и левая рамки узкие, верхняя заметно шире. На ней выведены разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.

INOI A52 Lite

В верхнем левом углу выведен блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Из-за того, что он выступает за пределы основной плоскости, он становится точкой опоры при размещении на столе.

INOI A52 Lite

Экран

INOI A52 Lite

Оснащен смартфон экраном с диагональ 5.5 дюймов. Несмотря на невысокую стоимость, не стали экономить, установили S-IPS дисплей. Соотношение сторон у него 18:9.

INOI A52 Lite

Между защитным стеклом и матрицей нет. В типовых задачах проблем не обнаружили, читали и смотрели ролики с Youtube. В солнечную погоду бликует.

INOI A52 Lite

Начинка

Работает INOI A52 Lite на базе платформы Unisoc SC7731E с ядрами Cortex-A7 и графикой Mali-T820 MP1. Доступны 1 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти для расширения места под хранение данных.

INOI A52 Lite

Это смартфон не для игр и не для ресурсоемких приложений. При этом не было проблем с открытием группы вкладок в браузере, запуска мессенджеров и клиентов социальных сетей. Хотя в простые игры поиграть тоже будет можно.

INOI A52 Lite

Есть базовый набор модулей связи. Это 3G и однодиапазонный Wi-Fi.

INOI A52 Lite

Работает на базе операционной системы Android 11 Go с облегченными версиями программного обеспечения. Есть ряд предустановленных программ, среди которых те приложение для получение сервисной поддержки, а также рекомендованные в рамках законодательства.

INOI A52 Lite

Аккумулятор

Используется батарея с емкостью 2500 мАч. На день в умеренной нагрузке его хватает. Комплектуется зарядным устройством 5V 1A. Полный цикл зарядки занимает около 2 часов.

Камера

INOI A52 Lite

Для съемки используется сенсор с разрешением 5 Мп с дополнительным 0.3 Мп для размытия фона. Поддерживает автофокусировку. Камера подходит для съемки при достаточном уровне освещения.

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

INOI A52 Lite

Отдельно приведем пример съемки с основной камеры.

Тест основная камера INOI A52 Lite

Фронтальная камера 2 Мп. Она без автофокуса. Для непритязательного общения в мессенджерах подойдут.

INOI A52 Lite

Оценить также поможет видеофайл, записанный с нее.

Тест фронтальная камера INOI A52 Lite

Итоги

INOI A52 Lite – недорогой смартфон, основная задача которого телефонные звонки, мессенджеры, социальный сети и браузер. IPS-дисплей с широкими углами обзора, аудиоразъем, разборный корпус, актуальная версия операционной системы. Придраться можно к предустановленному дополнительному софту и microUSB.
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