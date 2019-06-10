Обзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфон

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, неудивительно, что и дети начинают их рано осваивать и активно использовать. Для ребенка можно выбрать как обычный смартфон, которым пользуются взрослые, так и специализированные детские модели. Тестируемая сегодня новинка INOI kPhone 4G создавалась с учетом как удобства управления, так и предоставления родителям дополнительных сервисов, таких как отслеживание местоположения и прослушивания, подписка на книги и учебники, а также фильтрация доступа к нежелательному контенту.

INOI kPhone 4G обзор

Продажи уже стартовали. На официальном сайте производителя он доступен за 5490 рублей.

Комплектация

Комплект включает стилизованный силиконовый чехол, зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Выполнен INOI kPhone 4G в классическом форм-факторе моноблока. Доступен в золотистом, красном, синем и черном вариантах исполнения.

Заметно оживляет внешний вид комплектный защитный чехол. Он яркий и стилистически оформлен, детям понравится, проверено.

Габариты достаточно компактные. Составляют они 149 x 71 x 8.9 мм при весе в 165.6 граммов.

По центру задней крышки хромированный логотип производителя. В верхней зоне блок основной камеры с двумя объективами и светодиодная вспышка.

На верхнем торце microUSB и аудиоразъем под проводные наушники. Справа хромированные кнопки включения и качелька регулировки громкости.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. По периметру небольшой кант, приподнимающий экран и уменьшающий риск появления царапин.

На верхней рамке объектив фронтальной камеры, решетка разговорного динамика.

В детской руке смартфон лежит удобно. Вес хорошо сбалансирован, расположение элементов управления удобное.

Экран

Корпус разборный, под крышкой находятся съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти microSD.

Установлен 5.5-дюймовый экран S-IPS с разрешением 640 на 1280 пикселей. Экран хорошего качества, углы обзора широкие. Подсветка без засветов по периметру. Подойдет для просмотра видеороликов, фотографий и чтения текстов. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Сердцем смартфона INOI kPhone 4G стал процессор MediaTek MT6739с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8100. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Место под хранение данных можно будет увеличить установкой карты памяти. На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит, но детские игры запускаются без проблем.

Связь

Аккумулятор

Камера

Работает в сетях 4G, также есть версия с 3G-модулем, она стоит дешевле. Связь стабильная, голос передается без искажений. Есть Wi-Fi, Bluetooth. GPS с достаточным уровнем точности.Встроенной батарейки с емкостью 2850 мАч хватает примерно на 4.5 часа с постоянно включенным экраном на максимальном уровне яркости. В обычном сценарии это весь рабочий день.Основной модуль с 8 Мп матрицей и 0.3 Мп для размытия фона. В дневное время фокусировка работает точно, но не быстро. Снимками можно будет делиться в мессенджерах и социальных сетях. В приложении есть классический набор настроек и режимов.

Софт

Фронтальная камера 5 Мп. Позволит общаться видеозвонками с родителями.

Главный экран приложения дополнен иконками быстрого запуска: обучение, игры, книги и видео. Также добавлены тематические фоновые изображения и заставки.

Есть безопасный поиск с фильтрацией взрослого контента. Также можно будет провести запрет установки и работы отдельных приложений.

Из полезного также отметим утилиту для мониторинга местоположения ребенка и окружающей обстановки.

В основе используется операционная система Android 8.1.

Итоги по INOI kPhone 4G

Проработка оболочки, дополнительный и полезный софт, тематический чехол в комплекте, аккуратное и качественное исполнение, невысокая стоимость и базовое техническое исполнение позволяют назвать INOI kPhone 4G одним из лучших смартфонов для детей.