Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB

В середине текущего года стартовали продажи высокопроизводительных вентиляторов INWIN Jupiter AJ120 с уникальной семилопастной крыльчаткой и антивибрационными резиновыми прокладками. Помимо этого, они могут похвастать адресной ARGB подсветкой с возможностью управления через контроллер или программное обеспечение материнских плат. Приобрести можно по одному или комплектом из трех с контроллером управления.

INWIN Jupiter AJ120 обзор

Средняя стоимость комплекта составляет 3 000 рублей. Вентиляторы сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением вентиляторов и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает набор коннекторов для ARGB, резиновые прокладки, контроллер управления, винты для фиксации в корпусе, руководство пользователя.

Внешний вид

Рамка вентилятора выполнена из черного матового пластика. Резиновые прокладки для гашения вибрации нужно будет нести с помощью двухстороннего скотча самостоятельно.

Комплектных хватает для обработки с двух сторон. Это важно если вентиляторы будут рассматриваться для установки на радиатор системы жидкостного охлаждения.

Для упрощения позиционирования вентиляторов при монтаже на боковой грани помимо логотипа производителя нанесены стрелки с направлением воздушного потока.

В конструкции используется семилопастная крыльчатка из прозрачного пластика. За счет этого подсветка равномерна распределяется по всей площади.

На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя. Скорость вращения INWIN Jupiter AJ120 регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Ресурс службы в 30000 часов. Сам производитель заявляет о воздушном потоке до 70.32 CFM.

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Для исключения проблем с ограниченным числом разъемов на плате и отсутствия необходимости использования дополнительных разветвителей, каждый кабель идет со сквозным подключением.

Соединять вентиляторы можно будет последовательно как в случае подачи питания, так и управления подсветки. Так можно обойтись только одним PWM-разъемом на материнской плате.

Для подсветки есть встроенный контроллер с последовательным переключением эффектов. На одной из его граней находится 5V разъем. Минусом такого способа является невозможность управления в закрытом корпусе.

Выходом станет использование 5V-разъема на материнской плате и последующее управление, а также синхронизация через ПО платы.

Сама подсветка в INWIN Jupiter AJ120 реализована эффектно. Создается эффект заполняющего цвета по всей площади.

Тесты

Уровень шума замерялся на расстоянии 50 сантиметров.

Итоги по INWIN Jupiter AJ120

INWIN Jupiter AJ120 станут хорошим выбором в корпуса со стеклянными стенками. Они универсальны, подойдут для фиксации на корпусе, радиаторе башенного и водяного охлаждений. Высокий ресурс службы, низкий уровень шума в широком диапазоне скоростей вращений, возможность синхронизации подсветки, каскадное подключение кабелей, комплектный контроллер для переключения эффектов, антивибрационные накладки и невысокая стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".