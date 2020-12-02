Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB

Средняя стоимость комплекта составляет 3 000 рублей. Вентиляторы сопровождаются 2-летней гарантией производителя.
INWIN Jupiter AJ120 обзор
КомплектацияУпакованы в коробку с изображением вентиляторов и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает набор коннекторов для ARGB, резиновые прокладки, контроллер управления, винты для фиксации в корпусе, руководство пользователя.
Внешний видРамка вентилятора выполнена из черного матового пластика. Резиновые прокладки для гашения вибрации нужно будет нести с помощью двухстороннего скотча самостоятельно.
Комплектных хватает для обработки с двух сторон. Это важно если вентиляторы будут рассматриваться для установки на радиатор системы жидкостного охлаждения.
Для упрощения позиционирования вентиляторов при монтаже на боковой грани помимо логотипа производителя нанесены стрелки с направлением воздушного потока.
В конструкции используется семилопастная крыльчатка из прозрачного пластика. За счет этого подсветка равномерна распределяется по всей площади.
На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя. Скорость вращения INWIN Jupiter AJ120 регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.
Ресурс службы в 30000 часов. Сам производитель заявляет о воздушном потоке до 70.32 CFM.
От каждого вентилятора отходит два кабеля. Для исключения проблем с ограниченным числом разъемов на плате и отсутствия необходимости использования дополнительных разветвителей, каждый кабель идет со сквозным подключением.
Соединять вентиляторы можно будет последовательно как в случае подачи питания, так и управления подсветки. Так можно обойтись только одним PWM-разъемом на материнской плате.
Для подсветки есть встроенный контроллер с последовательным переключением эффектов. На одной из его граней находится 5V разъем. Минусом такого способа является невозможность управления в закрытом корпусе.
Выходом станет использование 5V-разъема на материнской плате и последующее управление, а также синхронизация через ПО платы.
Сама подсветка в INWIN Jupiter AJ120 реализована эффектно. Создается эффект заполняющего цвета по всей площади.
Тесты
Уровень шума замерялся на расстоянии 50 сантиметров.
Итоги по INWIN Jupiter AJ120INWIN Jupiter AJ120 станут хорошим выбором в корпуса со стеклянными стенками. Они универсальны, подойдут для фиксации на корпусе, радиаторе башенного и водяного охлаждений. Высокий ресурс службы, низкий уровень шума в широком диапазоне скоростей вращений, возможность синхронизации подсветки, каскадное подключение кабелей, комплектный контроллер для переключения эффектов, антивибрационные накладки и невысокая стоимость.
INWIN Jupiter AJ120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".