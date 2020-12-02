Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB

В середине текущего года стартовали продажи высокопроизводительных вентиляторов INWIN Jupiter AJ120 с уникальной семилопастной крыльчаткой и антивибрационными резиновыми прокладками. Помимо этого, они могут похвастать адресной ARGB подсветкой с возможностью управления через контроллер или программное обеспечение материнских плат. Приобрести можно по одному или комплектом из трех с контроллером управления.

INWIN Jupiter AJ120

Средняя стоимость комплекта составляет 3 000 рублей. Вентиляторы сопровождаются 2-летней гарантией производителя.

INWIN Jupiter AJ120 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением вентиляторов и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает набор коннекторов для ARGB, резиновые прокладки, контроллер управления, винты для фиксации в корпусе, руководство пользователя.

INWIN Jupiter AJ120

Внешний вид

Рамка вентилятора выполнена из черного матового пластика. Резиновые прокладки для гашения вибрации нужно будет нести с помощью двухстороннего скотча самостоятельно.

INWIN Jupiter AJ120

Комплектных хватает для обработки с двух сторон. Это важно если вентиляторы будут рассматриваться для установки на радиатор системы жидкостного охлаждения.

INWIN Jupiter AJ120

Для упрощения позиционирования вентиляторов при монтаже на боковой грани помимо логотипа производителя нанесены стрелки с направлением воздушного потока.

INWIN Jupiter AJ120

В конструкции используется семилопастная крыльчатка из прозрачного пластика. За счет этого подсветка равномерна распределяется по всей площади.

INWIN Jupiter AJ120

На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя. Скорость вращения INWIN Jupiter AJ120 регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

INWIN Jupiter AJ120

Ресурс службы в 30000 часов. Сам производитель заявляет о воздушном потоке до 70.32 CFM.

INWIN Jupiter AJ120

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Для исключения проблем с ограниченным числом разъемов на плате и отсутствия необходимости использования дополнительных разветвителей, каждый кабель идет со сквозным подключением.

INWIN Jupiter AJ120

Соединять вентиляторы можно будет последовательно как в случае подачи питания, так и управления подсветки. Так можно обойтись только одним PWM-разъемом на материнской плате.

INWIN Jupiter AJ120

Для подсветки есть встроенный контроллер с последовательным переключением эффектов. На одной из его граней находится 5V разъем. Минусом такого способа является невозможность управления в закрытом корпусе.

INWIN Jupiter AJ120

Выходом станет использование 5V-разъема на материнской плате и последующее управление, а также синхронизация через ПО платы.

INWIN Jupiter AJ120

Сама подсветка в INWIN Jupiter AJ120 реализована эффектно. Создается эффект заполняющего цвета по всей площади.

INWIN Jupiter AJ120

Тесты

INWIN Jupiter AJ120

Уровень шума замерялся на расстоянии 50 сантиметров.

INWIN Jupiter AJ120

Итоги по INWIN Jupiter AJ120

Золото. Выбор редакции MegaObzorINWIN Jupiter AJ120 станут хорошим выбором в корпуса со стеклянными стенками. Они универсальны, подойдут для фиксации на корпусе, радиаторе башенного и водяного охлаждений. Высокий ресурс службы, низкий уровень шума в широком диапазоне скоростей вращений, возможность синхронизации подсветки, каскадное подключение кабелей, комплектный контроллер для переключения эффектов, антивибрационные накладки и невысокая стоимость.
INWIN Jupiter AJ120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INWIN Jupiter AJ120
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