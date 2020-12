Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» с греческими богами и чудовищами

Выход «The Legends of Zelda: Breath of the Wild» на старте продаж Nintendo Switch породил не только восторженные возгласы фанатов, но и завистливые взгляды конкурентов, мечтающих повторить успех приключений Линка. Наверное, самым амбициозным проектом из всех подражателей стал «Gods and Monsters» от Ubisoft, выполненный в антураже древнегреческих мифов: судя по всему, команду «Assassin’s Creed: Odyssey», Эллада так и «не отпустила». Не сказать, что путь к релизу оказался простым: игра кардинально переделывалась, переносилась и даже сменила название на «Immortals: Fenyx Rising». И все же 3 декабря она, наконец, увидела свет, причем сразу на всех платформах, включая и Nintendo Switch. Конкурировать с «Зельдой» на ее же территории – довольно смелый шаг, но давайте разберемся, насколько он оказался опрометчив.

Сюжет довольно банален для данного сеттинга: могущественный титан, а по совместительству и прародитель всех чудовищ, Тифон сбегает из своего плена, бросает вызов Олимпийским богам и… побеждает. Ситуация складывается плачевная: боги исчезли, люди обращены в камень, и лишь ужасные монстры бродят по некогда райскому Золотому острову. Повелитель богов Зевс, лишившись сил, идет на поклон к Прометею (которого сам заковал и заставил орла клевать ему печень). В ответ, титан начинает свой рассказ про воителя Феникса, которому предстоит спасти этот мир, вернуть богов, уничтожить Тифона… В общем, все как обычно.

Как не трудно догадаться, Феникс – и есть наш протагонист. Его пол, внешность и голос можно выбрать. Вообще подход к повествованию получился довольно интересным: Зевс и Посейдон комментируют наши действия, умело вплетая их в общую историю, параллельно споря между собой и ломая четвертую стену. В игре полно отсылок на героев, артефакты и события из греческой мифологии, например, в одном из испытаний, герою нужно прострелить стрелой множество колец, как это было у Одиссея, а исследовать территорию помогают крылья Дедала, которые он изготовил для своего сына. Все это сдобрено приятным ненавязчивым юмором и множеством пасхалок. Вишенкой на торте является полная русская локализация как текста, так и озвучки, что на Switch встречается уж очень редко.

Всех, кто играл в «Breath of the Wild», быстро настигает стойкое чувство дежавю. Графика выполнена в похожем мультяшном стиле с красивыми пейзажами-картинами, а сама игра наполнена множеством сюжетных вставок на движке игры. Портирование на Switch сделано добротно: никаких проблем с графикой или фремрейтом я не заметил, но стоит признать, что на старших консолях и ПК, объекты более детализированные, а текстуры смотрятся красивее. Есть доводка гироскопом при стрельбе из лука, HD-вибрация, а вот то, что во всех меню приходится наводить курсор, немного раздражает. Музыка приятная, но треков, которые хотел бы занести в свой плейлист, я не встретил.

Игра разбита на несколько достаточно крупных локаций, каждая из которых посвящена своему богу и разительно отличается по стилистике: в одном месте героя ждут открытые пространства, где можно передвигаться верхом, в другом – скалистые горы, по которым придется карабкаться. В целом, территорию, где властвует Афродита никогда не спутать с царством Гефеста. Чтобы осмотреть окрестности и приметить различные интересности вокруг, необходимо забраться на высокое место и осмотреться. Для быстрого путешествия по миру, можно приручить лошадь или другое животное.

Каждый участок ойкумены спроектирован вручную и наполнен интерактивными объектами, с которыми могут взаимодействовать как игрок, так и монстры. Путешествовать по такому миру – одно удовольствие. Внутри локаций, игроку предоставлена полная свобода, а способность плавать и забираться по скалам, помогут исследовать каждый его уголок. Есть тут и единый хаб – Зал Богов, где можно пообщаться с сильными мира сего, сварить зелье или улучшить экипировку.

Есть как сюжетные, так и побочные задания, причем далеко не все сводятся к простому собери или убей: для выполнения многих из них, придется подумать головой и решить разные головоломки. При этом, никто не будет водить героя «за ручку», рассказывая, как выполнить пазл. Нарваться на дополнительный квест можно совершенно неожиданно, просто заглянув под очередной булыжник. После встречи с Гермесом, откроются ежедневные задания, дающие свои уникальные бонусы.

Есть тут и свой аналог святилищ из «Зельды»: Фениксу придется спускаться в разломы Тартара в поисках Молний Зевса, похищенных Тифоном. Это относительно небольшая отдельная локация, наполненная различными логическими или физическими головоломками, а также противниками. Здесь можно встретить полосы препятствий и платформинга, перетаскивание ящиков и нажимание плит, зажигание стрел, стрельбу из катапульты и многое другое. Зачастую там можно наткнуться на дополнительные бонусы в виде сундуков с ресурсами, доспехами или оружием.

Арсенал у Феникса весьма богатый: меч Ахиллеса, топор Аталанты, лук Одиссея и так далее. Некоторые будут помогать не только в бою, но и при решении загадок: наручи Геракла дадут возможность не только поднимать тяжелые предметы, но и перемещать их с помощью телекинеза (привет, Линк). Все это пригодится при сражении с богатым древнегреческим бестиарием: от гоплитов и горгон до циклопов и минотавров. Ну а самых отчаянных будут ждать эпические сражения с легендарными монстрами, к каждому из которых потребуется найти собственный подход. Наличие уровней сложности, позволяет настроить игру под себя: хотите ли вы просто узнать сюжет, или ждете настоящего вызова.

Боевка в игре зрелищная и чем-то напоминает таковую из Assassin’s Creed: у героя есть меч с быстрыми, но не сильными ударами, топор, который бьет реже, но зато всех вокруг, а также лук и управляемые стрелы Аполлона. Присутствуют уворот и отражение атак, а если провести маневр в идеальный момент, то получим короткое замедление времени.

Противников можно оглушить, получив возможность в течение нескольких секунд безнаказанно наносить им удары. Чтобы увеличить шансы на победу, можно подкрасться к супостату сзади и нанести крит. К управлению пришлось какое-то время привыкать, поскольку удары оружием привязаны тут на «шифты», а основные клавиши отвечают за приемы.

Из нового в боях - дары богов, которые наделяют нашего протагониста сверхъестественными разрушительными способностями. Специальные приемы, лазанье, плаванье, спринт и полеты тратят шкалу выносливости, которую можно восстанавливать отдыхом, быстрыми ударами или с помощью зелий. В общем, овладев всеми премудростями данной боевой системы, можно устраивать настоящие кинематографичные поединки с полетами, уклонениями, призывом копий из земли и разрушительными площадными ударами. Линк в такие моменты нервно курит в сторонке.

Разработчики не обошли вниманием и прокачку. Как таковых, уровней тут нет, но путешествуя по миру, можно собирать различные ресурсы (всего 8 видов), которые затем идут на улучшение здоровья, выносливости, навыков, даров богов и экипировки. А еще есть возможность апгрейдить зелья, менять внешний вид доспехов и изучать новые комбо. Грибы и фрукты можно употреблять сразу же, а можно приберечь для изготовления напитков в Зале Богов. При вложении очков в древа умений, у последних не только увеличивается урон, но и добавляются дополнительные эффекты.

Ubisoft в кое-то веки решила не заниматься самоповторением, а вдохновилась чужим произведением. Впрочем, ничего зазорного в этом копировании я не вижу, ведь если есть одна хорошая игра, то пусть их будет две. При этом, разработчики сумели перенести геймплей «Зельды» в один из самых интересных сеттингов, а в плане боевой системы, так и вовсе превзошли оригинал. При этом, мультяшная графика с легким юмором выглядит свежо на фоне угрюмых «взрослых» произведений компании. «Immortals: Fenyx Rising» – это одна из тех игр, которую хочется пройти на 100%, победив всех врагов и разгадав все загадки.

Автор: Артем Костенко