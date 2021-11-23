Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC

В рамках «Лаборатории» сегодня мы поделимся опытом нескольких недель эксплуатации смартфона среднего ценового сегменте Infinix HOT 11S с модулем бесконтактных платежей, тройной тыловой камерой и емкой батарейкой. Важно отметить, что, как и в моделях ранее, а мы изучали Infinix Hot 10S NFC Infinix NOTE 10 Pro NFC , модуль бесконтактных платежей является региональным и доступен только в локализованных смартфонах.

Комплектация

Доступен за 12 999 рублей за версию 4/64 Гбайт и 15 999 за версию со 6/128 Гбайт.Комплект включает чехол, зарядное устройство, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленным в ярко-зеленом цвете.

Infinix HOT 11S NFC обзор

Внешний вид

Выполнен смартфон в традиционном формате неразборного моноблока. На выбор предлагается черный и зеленый варианты окраски задней крышки.

Оба идут с дополнительным текстурным рисунком, скрывающим возможные следы пальцев и царапины. Он же играет при попадании лучей света.

Две недели эксплуатировали его без чехла, за это время не сталкивались с проблемами и сложностями. Хотя для личного спокойствия, ведь большинство первым делом к телефону покупают защитное стекло и чехол, его изначально предусмотрели в комплекте, и это на фоне тотальной экономии в телефонах со стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой размещен в углу крышки, он выступает за ее пределы только незначительно.

На нижнем торце разъем USB-C и аудиоразъем под проводные наушники. Решетка динамика и отверстие здесь же, они не перекрываются при любом хвате ладонью.

Кнопка включения в этом смартфоне интегрирована со сканером отпечатка пальца. Так при активации будет сразу проходить сканирование, удобно.

Работало корректно, срабатывает точно. В памяти можно хранить несколько пальцев. Набор элементов также включает регулятор громкости.

Лицевая часть Infinix HOT 11S защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. На него помимо декоративной пленки, также нанесена защитная транспортировочная.

В верхней зоне экрана компактный островок с фронтальной камерой. Его расположение не перекрывает строку уведомлений и не мешает просмотру мультимедийного контента.

Экран

Как и отмечали выше, он неразборный. Лоток гибридный, можно поставить помимо SIM-карты, также и карту памяти для расширения пространства под хранение данных.Оснащен экраном с диагональю 6.78 дюймов. Это LTPS-матрица с разрешением 1080х2560 пикселей. Частота обновления 90 Гц, при этом сенсор работает с частотой 180 Гц. Положительно отразилось на плавности интерфейса и отзывчивости в играх.

Качество исполнения экрана хорошее. Наклоны под разными углами не ухудшают читаемости.

Платформа

Работает Infinix HOT 11S на базе платформы MediaTek Helio G88. Это восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. В зависимости от выбранной версии меняется объем оперативной памяти, 4 или 6 Гбайт, а также внутреннего накопителя – 64 или 128 Гбайт.

Работает интерфейс плавно. Не возникало проблем с запуском приложений. Явных зависаний не наблюдали.

Ресурсоемкая игра Genshin Impact работала хоть и на низких настройках графики, но плавно, без рывков.

Связь

Аккумулятор

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи, проверяли его работу при оплате покупки в магазинах. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Владелец сможет установить две SIM, работает в сетях LTE. Данный телефон также использовался для вывода интерфейса в автомобиле с Android Auto, определение скорости и местоположения было точным. Подойдет и для работы/подработки в сервисах такси.Установленной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 8 часов работы при смешанной нагрузке и выставленным на максимальную яркость дисплеем. В обычной эксплуатации это 1.5-2 дня работы. Сопровождается смартфон быстрой зарядкой с мощностью 18 Вт.

Камера

Основная камера в Infinix HOT 11S с разрешением 50 Мп и апертурой F/1.6. Детализация у снимаемых кадров высокая. В приложении есть дополнительные режимы, включая и те, что используют Al.



Примеры фото кликабельны. По нажатию открывается исходник.

Дополнен он модулями с разрешением 2 и 0.8 Мп. Между моделями можно переключаться в приложении.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и апертурой F/2.0. Подойдет для удаленной работы и мессенджеров.

Дневная съемка Infinix HOT 11S

Ночная съемка Infinix HOT 11S

Софт

Отдельно приведем дневную и ночную съемку с помощью основной камеры.Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой XOS 7.6. За время тестов было получено обновление.

Итоги

Традиционный набор софта дополнен дополнительными приложениями. Лишнее можно будет удалить из памяти.Infinix HOT 11S выступает удачной альтернативой смартфонам от Redmi и Honor, предлагая хорошее техническое исполнение дешевле. Камера с высоким разрешением, экран FHD+ с частотой обновления в 90 Гц, актуальный софт, бесконтактные платежи, точный модуль навигации GPS/ГЛОНАСС, сканер пальца в кнопке включения, аудиоразъем, емкий аккумулятор и все это в аккуратном корпусе. Не устроить может дополнительный софт в памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".