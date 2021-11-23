Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC

В рамках «Лаборатории» сегодня мы поделимся опытом нескольких недель эксплуатации смартфона среднего ценового сегменте Infinix HOT 11S с модулем бесконтактных платежей, тройной тыловой камерой и емкой батарейкой. Важно отметить, что, как и в моделях ранее, а мы изучали Infinix Hot 10S NFC и Infinix NOTE 10 Pro NFC, модуль бесконтактных платежей является региональным и доступен только в локализованных смартфонах.

Infinix HOT 11S

Доступен за 12 999 рублей за версию 4/64 Гбайт и 15 999 за версию со 6/128 Гбайт.

Комплектация

Комплект включает чехол, зарядное устройство, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленным в ярко-зеленом цвете.

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S NFC обзор

Внешний вид

Выполнен смартфон в традиционном формате неразборного моноблока. На выбор предлагается черный и зеленый варианты окраски задней крышки.

Infinix HOT 11S

Оба идут с дополнительным текстурным рисунком, скрывающим возможные следы пальцев и царапины. Он же играет при попадании лучей света.

Infinix HOT 11S

Две недели эксплуатировали его без чехла, за это время не сталкивались с проблемами и сложностями. Хотя для личного спокойствия, ведь большинство первым делом к телефону покупают защитное стекло и чехол, его изначально предусмотрели в комплекте, и это на фоне тотальной экономии в телефонах со стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Infinix HOT 11S

Блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой размещен в углу крышки, он выступает за ее пределы только незначительно.

Infinix HOT 11S

На нижнем торце разъем USB-C и аудиоразъем под проводные наушники. Решетка динамика и отверстие здесь же, они не перекрываются при любом хвате ладонью.

Infinix HOT 11S

Кнопка включения в этом смартфоне интегрирована со сканером отпечатка пальца. Так при активации будет сразу проходить сканирование, удобно.

Infinix HOT 11S

Работало корректно, срабатывает точно. В памяти можно хранить несколько пальцев. Набор элементов также включает регулятор громкости.

Infinix HOT 11S

Лицевая часть Infinix HOT 11S защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. На него помимо декоративной пленки, также нанесена защитная транспортировочная.

Infinix HOT 11S

В верхней зоне экрана компактный островок с фронтальной камерой. Его расположение не перекрывает строку уведомлений и не мешает просмотру мультимедийного контента.

Infinix HOT 11S

Как и отмечали выше, он неразборный. Лоток гибридный, можно поставить помимо SIM-карты, также и карту памяти для расширения пространства под хранение данных.

Экран

Оснащен экраном с диагональю 6.78 дюймов. Это LTPS-матрица с разрешением 1080х2560 пикселей. Частота обновления 90 Гц, при этом сенсор работает с частотой 180 Гц. Положительно отразилось на плавности интерфейса и отзывчивости в играх.

Infinix HOT 11S

Качество исполнения экрана хорошее. Наклоны под разными углами не ухудшают читаемости.

Infinix HOT 11S

Платформа

Работает Infinix HOT 11S на базе платформы MediaTek Helio G88. Это восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. В зависимости от выбранной версии меняется объем оперативной памяти, 4 или 6 Гбайт, а также внутреннего накопителя – 64 или 128 Гбайт.

Infinix HOT 11S

Работает интерфейс плавно. Не возникало проблем с запуском приложений. Явных зависаний не наблюдали.

Infinix HOT 11S

Ресурсоемкая игра Genshin Impact работала хоть и на низких настройках графики, но плавно, без рывков.

Infinix HOT 11S

Связь

Смартфон поддерживает бесконтактные платежи, проверяли его работу при оплате покупки в магазинах. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Владелец сможет установить две SIM, работает в сетях LTE. Данный телефон также использовался для вывода интерфейса в автомобиле с Android Auto, определение скорости и местоположения было точным. Подойдет и для работы/подработки в сервисах такси.

Аккумулятор

Установленной батарейки с емкостью 5000 мАч хватает на 8 часов работы при смешанной нагрузке и выставленным на максимальную яркость дисплеем. В обычной эксплуатации это 1.5-2 дня работы. Сопровождается смартфон быстрой зарядкой с мощностью 18 Вт.

Infinix HOT 11S

Камера

Infinix HOT 11S

Основная камера в Infinix HOT 11S с разрешением 50 Мп и апертурой F/1.6. Детализация у снимаемых кадров высокая. В приложении есть дополнительные режимы, включая и те, что используют Al.

Infinix HOT 11S
Примеры фото кликабельны. По нажатию открывается исходник.

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Дополнен он модулями с разрешением 2 и 0.8 Мп. Между моделями можно переключаться в приложении.

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и апертурой F/2.0. Подойдет для удаленной работы и мессенджеров.

Infinix HOT 11S

Infinix HOT 11S

Отдельно приведем дневную и ночную съемку с помощью основной камеры.

Дневная съемка Infinix HOT 11S

Ночная съемка Infinix HOT 11S

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой XOS 7.6. За время тестов было получено обновление.

Infinix HOT 11S

Традиционный набор софта дополнен дополнительными приложениями. Лишнее можно будет удалить из памяти.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorInfinix HOT 11S выступает удачной альтернативой смартфонам от Redmi и Honor, предлагая хорошее техническое исполнение дешевле. Камера с высоким разрешением, экран FHD+ с частотой обновления в 90 Гц, актуальный софт, бесконтактные платежи, точный модуль навигации GPS/ГЛОНАСС, сканер пальца в кнопке включения, аудиоразъем, емкий аккумулятор и все это в аккуратном корпусе. Не устроить может дополнительный софт в памяти.
Infinix HOT 11S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Infinix HOT 11S NFC
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