Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами

На прошлой неделе мы проводили тестирование смартфона Infinix NOTE 10 Pro NFC с хорошим техническим оснащением. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет недорогой смартфон Infinix Hot 10S. Из его особенностей отмечаются платформа MediaTek Helio G85, актуальная версия операционной системы, бесконтактные платежи, дисплей с диагональю 6.82 дюйма, сканер отпечатка пальца и тройная камера.

Внешний вид

Выполнен в формате неразборного моноблока. Задняя крышка выполнена из пластика с геометрическим рисунком.

Вышел смартфон в нескольких расцветках корпуса. Со светлыми вариантами рисунок будет играть при попадании лучей света.

На левой грани у него скрывается выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под две nanoSIM и карту памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки расположены удобно, для нажатия не требуется изменение хвата.

В верхнем правом углу крышки блок основной камеры с тремя объективами. Ниже светодиодная вспышка с четырьмя диодами.

На крышку у Infinix Hot 10S NFC выведен сканер отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. Поддерживается также разблокировка Face Unlock.

Снизу microUSB, этот тип разъема сейчас встречается все реже. По краям от него микрофон и динамик.

Экран с защитным стеклом. По центру верхней грани каплевидный вырез с фронтальной камерой. Есть светодиодный индикатор активности.

Экран

Заметных огрехов в качестве исполнения и проблем выявлено не было.Оснащен смартфон экраном с диагональ. 6.82-дюйма. Это S-IPS матрица с разрешением 720х1640 пикселей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Такой дисплей позволяет наслаждаться контентом с Youtube, TikTok и стриминговых сервисов. Подсветка равномерна по всей площади. Есть адаптивная регулировка. Придраться можно к невысокому уровню яркости, на улице разобрать изображение проблематично.

Начинка

Установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с шестью ядрами Cortex-A55 и двумя ядрами Cortex-A75. Тактовая рабочая частота 2 ГГц. Доступны 4 Гбайт оперативной памяти.

Под хранение данных выделен накопитель объемом 64 Гбайт. Актуально с учетом того как быстро приложения увеличивают объем хранимого кеша. Дополнительно можно будет поставить карту памяти.

С учетом разрешения HD+ эта платформа позволит не только запускать популярные приложения, но играть в такие игры как Genshin Impact. Продолжительный сеанс проходил без заметного нагрева крышки.

Поддерживаются бесконтактные платежи, мы проверяли работу с картами VISA и MasterCard. Wi-Fi в двух диапазонах.

Аккумулятор

Используется аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанной нагрузке с высокой яркостью экрана ее хватает на 7.5 часов работы. Обычный сценарий эксплуатации даст 1.5 дня работы. Сопровождается смартфон аккумулятором с мощностью 10 Вт.

Камера

Основной блок камеры у Infinix Hot 10S NFC состоит из трех камер: 64 Мп – основная, 2 Мп – сенсор глубин и модуль, отвечающий за Al-технологии.

В приложении доступны творческие режимы и детальные настройки. При условии достаточного уровня освещения хорошая резкость и детализация.

Фронтальная камера 8 Мп. Подходит для видеозвонков.

Тест камеры Infinix Hot 10S NFC

Софт

Видео пишет в разрешении 2К.Android 11 с фирменной оболочкой XOS 7.6. Дополнительные возможности кастомизации внешнего вида и дополнительные опции настроек. За время тестов было получено обновление, повышающее стабильность.

Итоги

В память добавлен отдельный магазин приложений, ряд игр и партнерского софта. В разделе уведомлений выходили рекомендации по установке игр.В своем ценовом сегменте Infinix Hot 10S NFC предлагает хорошее техническое оснащение с экраном большой диагонали, 8-ядерным процессором, увеличенным объемом оперативной памяти, бесконтактными платежами и высоким разрешением основной камеры. Не устроить может вывод рекламных предложений в памяти.