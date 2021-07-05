Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами

Вышел смартфон в нескольких расцветках корпуса. Со светлыми вариантами рисунок будет играть при попадании лучей света.
На левой грани у него скрывается выдвижной лоток с тремя отдельными слотами под две nanoSIM и карту памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки расположены удобно, для нажатия не требуется изменение хвата.
В верхнем правом углу крышки блок основной камеры с тремя объективами. Ниже светодиодная вспышка с четырьмя диодами.
На крышку у Infinix Hot 10S NFC выведен сканер отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро. Поддерживается также разблокировка Face Unlock.
Снизу microUSB, этот тип разъема сейчас встречается все реже. По краям от него микрофон и динамик.
Экран с защитным стеклом. По центру верхней грани каплевидный вырез с фронтальной камерой. Есть светодиодный индикатор активности.
Заметных огрехов в качестве исполнения и проблем выявлено не было.
Такой дисплей позволяет наслаждаться контентом с Youtube, TikTok и стриминговых сервисов. Подсветка равномерна по всей площади. Есть адаптивная регулировка. Придраться можно к невысокому уровню яркости, на улице разобрать изображение проблематично.
Установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с шестью ядрами Cortex-A55 и двумя ядрами Cortex-A75. Тактовая рабочая частота 2 ГГц. Доступны 4 Гбайт оперативной памяти.
Под хранение данных выделен накопитель объемом 64 Гбайт. Актуально с учетом того как быстро приложения увеличивают объем хранимого кеша. Дополнительно можно будет поставить карту памяти.
С учетом разрешения HD+ эта платформа позволит не только запускать популярные приложения, но играть в такие игры как Genshin Impact. Продолжительный сеанс проходил без заметного нагрева крышки.
Поддерживаются бесконтактные платежи, мы проверяли работу с картами VISA и MasterCard. Wi-Fi в двух диапазонах.
В приложении доступны творческие режимы и детальные настройки. При условии достаточного уровня освещения хорошая резкость и детализация.
Фронтальная камера 8 Мп. Подходит для видеозвонков.
Видео пишет в разрешении 2К.
В память добавлен отдельный магазин приложений, ряд игр и партнерского софта. В разделе уведомлений выходили рекомендации по установке игр.