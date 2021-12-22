Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи

Не так давно компания Infinix анонсировала и запустила в России продажи смартфона NOTE 11, ставшего модифицированной версией ранее представленной версии NOTE 11 PRO. Из особенностей отмечаются AMOLED-дисплей, 6/128 памяти, модуль бесконтактных платежей NFC и емкий аккумулятор.

Его средняя стоимость составляет 16 999 рублей.

Комплектация

Его комплект включает чехол, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон и скрепку для лотка. Собрано все в коробке с ярко-зеленого цвета.

Infinix NOTE 11 обзор

Внешний вид

Вышел в черном и белом вариантах исполнения. Крышка с эффектом градиента, они играет при попадании лучей света.

Поверхность матовая. В светлом исполнении лучше скрывает возможные следы пальцев и царапины.

Дополнительно в комплекте идет силиконовый чехол. Выглядит он интересно за счет нанесенного принта.

На правой части корпуса выведена зона сканера отпечатка пальца, соответствующий вырез есть и на чехле. Элементы управления также включает регулятор громкости.

Срабатывает точно и быстро. Он у Infinix NOTE 11 объединен с кнопкой включение, такое исполнение упрощает и ускоряет разблокировку. Срабатывает точно и быстро.

На нижнем торце аудиоразъем под наушники и разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Они не перекрываются при размещении в руке.

Корпус у смартфона неразборный. На левом торце расположен скрытый лоток под две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Для доступа к ней нужна будет ключ-скрепка.

В верхней части задней крышки блок с камерой, состоит он из трех модулей и яркой вспышки, немного выступающий за ее пределы.

Лицевая сторона с защитным стеклом. По периметру аккуратное закругление, есть олеофобное покрытие.

Экран

Infinix NOTE 11 использует 6.7-дюймовый дисплей. Это AMOLED матрица с разрешением 1080х2400 пикселей. Хороший запас по яркости, сохраняет читаемость и при эксплуатации на улице в солнечную погоду.

При снижении уровня яркости ниже 40% появляется ШИМ-модуляция. На момент выхода теста в конце ноября в настройках нет режима компенсации - DC Dimming.

Есть поддержка режима Always-on-Display. В режиме ожидания выводятся данные по дате, времени и ключевые уведомления. Режим кастомизируется.

Оснащение

Установлен процессор MediaTek Helio G88 с восемью ядрами и графикой Mali-G52 MC2. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

В рабочих приложениях работает стабильно, без видимых зависаний. Интерфейс работает плавно.

Можно поиграть в ресурсоемкие игры с низкими настройками графики. При длительной работе не перегревается.

Версия, представленная в России, оснащена модулем бесконтактных платежей. Есть 4G с хорошим качеством приема.

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 33 Вт. С максимальной яркостью экрана в смешанной нагрузке дает 6.5 часов. В обычных сценариях хватает на весь рабочий день.

Камера

Основной модуль с разрешением 50 Мп и диафрагмой F/1.6. Это матрица Samsung ISOCELL S5KJN1. Качество съемки хорошее в дневное и ночное время. В приложении доступны творческие режимы.


Все изображения кликабельны. По ссылке оригиналы.

Размытие фона:

Дополнена она 2 Мп камерой с диафрагмой F/2.4. Третья камера отвечает за Al.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Это матрица Hynix HI1631Q. Поддерживается размытие фона, силами программной обработки.

Видео пишет с разрешением 1440p.

Дневная съемка Infinix NOTE 11

Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой XOS 8.0.0. Кастомизации интерфейса, измененное оформление шторки уведомлений. За время тестирование было получено обновление.

Итоги Золото. Выбор редакции MegaObzorInfinix NOTE 11 – хорошо сбалансированный смартфон, представленный в недорогом ценовом сегменте, предлагающий высокое качество исполнения, аккуратный внешний вид, контрастный AMOLED дисплей с FHD+, 6/128 Гбайт памяти, увеличенную емкость аккумулятора, камеру с высоким разрешением, бесконтактные платежи и сканер пальца, интегрированный в кнопку включения.
Infinix NOTE 11 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Infinix NOTE 11
Samsung Galaxy Z Flip3 испытали на прочность…
Samsung Galaxy Z Flip3 испытали на прочностьПопулярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, подверг…
Oppo Reno7 Pro+ получит чипсет Dimensity 1200-Max…
Oppo Reno7 Pro+ получит чипсет Dimensity 1200-MaxВ серию Oppo Reno7 войдут четыре модели. Начиная с Oppo Reno7 Pro + он будет иметь индивидуальный чипсет …
Huawei Enjoy 20e оценен в 115 долларов…
Huawei Enjoy 20e оценен в 115 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20e, который получил две версии с разными …
Xiaomi 12 будет быструю зарядку на 100 Вт…
Xiaomi 12 будет быструю зарядку на 100 ВтОжидается, что Xiaomi 12 станет первым телефоном на базе Snapdragon 898 и будет выпущен до конца года. Со…
Infinix Note 11 Pro получит 120-Гц дисплей…
Infinix Note 11 Pro получит 120-Гц дисплейСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Infinix Note 11 Pro, который еще не был представле…
Видео разборки Xiaomi 11T Pro…
Видео разборки Xiaomi 11T ProXiaomi 11T Pro является флагманским предложением производителя, поклонники его полюбили благодаря отлично…
Redmi Note 11T 5G выпущен в Индии…
Redmi Note 11T 5G выпущен в ИндииСегодня Redmi India провела презентацию своего последнего продукта Redmi Note 11T 5G . Это прямой преемни…
Новый Motorola Moto G Power (2022)…
Новый Motorola Moto G Power (2022)Motorola сегодня представила Moto G Power (2022), бюджетный телефон, который предлагает скромный комплект…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor