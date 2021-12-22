Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи

Не так давно компания Infinix анонсировала и запустила в России продажи смартфона NOTE 11, ставшего модифицированной версией ранее представленной версии NOTE 11 PRO. Из особенностей отмечаются AMOLED-дисплей, 6/128 памяти, модуль бесконтактных платежей NFC и емкий аккумулятор.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 16 999 рублей.Его комплект включает чехол, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон и скрепку для лотка. Собрано все в коробке с ярко-зеленого цвета.

Infinix NOTE 11 обзор

Внешний вид

Вышел в черном и белом вариантах исполнения. Крышка с эффектом градиента, они играет при попадании лучей света.

Поверхность матовая. В светлом исполнении лучше скрывает возможные следы пальцев и царапины.

Дополнительно в комплекте идет силиконовый чехол. Выглядит он интересно за счет нанесенного принта.

На правой части корпуса выведена зона сканера отпечатка пальца, соответствующий вырез есть и на чехле. Элементы управления также включает регулятор громкости.

Срабатывает точно и быстро. Он у Infinix NOTE 11 объединен с кнопкой включение, такое исполнение упрощает и ускоряет разблокировку. Срабатывает точно и быстро.

На нижнем торце аудиоразъем под наушники и разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Они не перекрываются при размещении в руке.

Корпус у смартфона неразборный. На левом торце расположен скрытый лоток под две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Для доступа к ней нужна будет ключ-скрепка.

В верхней части задней крышки блок с камерой, состоит он из трех модулей и яркой вспышки, немного выступающий за ее пределы.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. По периметру аккуратное закругление, есть олеофобное покрытие.Infinix NOTE 11 использует 6.7-дюймовый дисплей. Это AMOLED матрица с разрешением 1080х2400 пикселей. Хороший запас по яркости, сохраняет читаемость и при эксплуатации на улице в солнечную погоду.

При снижении уровня яркости ниже 40% появляется ШИМ-модуляция. На момент выхода теста в конце ноября в настройках нет режима компенсации - DC Dimming.

Есть поддержка режима Always-on-Display. В режиме ожидания выводятся данные по дате, времени и ключевые уведомления. Режим кастомизируется.

Оснащение

Установлен процессор MediaTek Helio G88 с восемью ядрами и графикой Mali-G52 MC2. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти.

В рабочих приложениях работает стабильно, без видимых зависаний. Интерфейс работает плавно.

Можно поиграть в ресурсоемкие игры с низкими настройками графики. При длительной работе не перегревается.

Аккумулятор

Версия, представленная в России, оснащена модулем бесконтактных платежей. Есть 4G с хорошим качеством приема.Установлена батарея с емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 33 Вт. С максимальной яркостью экрана в смешанной нагрузке дает 6.5 часов. В обычных сценариях хватает на весь рабочий день.

Камера

Основной модуль с разрешением 50 Мп и диафрагмой F/1.6. Это матрица Samsung ISOCELL S5KJN1. Качество съемки хорошее в дневное и ночное время. В приложении доступны творческие режимы.



Все изображения кликабельны. По ссылке оригиналы.

Размытие фона:

Дополнена она 2 Мп камерой с диафрагмой F/2.4. Третья камера отвечает за Al.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Это матрица Hynix HI1631Q. Поддерживается размытие фона, силами программной обработки.

Дневная съемка Infinix NOTE 11

Видео пишет с разрешением 1440p.Работает на базе операционной системы Android 11 с оболочкой XOS 8.0.0. Кастомизации интерфейса, измененное оформление шторки уведомлений. За время тестирование было получено обновление.

ИтогиInfinix NOTE 11 – хорошо сбалансированный смартфон, представленный в недорогом ценовом сегменте, предлагающий высокое качество исполнения, аккуратный внешний вид, контрастный AMOLED дисплей с FHD+, 6/128 Гбайт памяти, увеличенную емкость аккумулятора, камеру с высоким разрешением, бесконтактные платежи и сканер пальца, интегрированный в кнопку включения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".