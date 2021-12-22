Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи

Его средняя стоимость составляет 16 999 рублей.
Поверхность матовая. В светлом исполнении лучше скрывает возможные следы пальцев и царапины.
Дополнительно в комплекте идет силиконовый чехол. Выглядит он интересно за счет нанесенного принта.
На правой части корпуса выведена зона сканера отпечатка пальца, соответствующий вырез есть и на чехле. Элементы управления также включает регулятор громкости.
Срабатывает точно и быстро. Он у Infinix NOTE 11 объединен с кнопкой включение, такое исполнение упрощает и ускоряет разблокировку. Срабатывает точно и быстро.
На нижнем торце аудиоразъем под наушники и разъем USB-C, решетка динамика и отверстие микрофона. Они не перекрываются при размещении в руке.
Корпус у смартфона неразборный. На левом торце расположен скрытый лоток под две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Для доступа к ней нужна будет ключ-скрепка.
В верхней части задней крышки блок с камерой, состоит он из трех модулей и яркой вспышки, немного выступающий за ее пределы.
Лицевая сторона с защитным стеклом. По периметру аккуратное закругление, есть олеофобное покрытие.
При снижении уровня яркости ниже 40% появляется ШИМ-модуляция. На момент выхода теста в конце ноября в настройках нет режима компенсации - DC Dimming.
Есть поддержка режима Always-on-Display. В режиме ожидания выводятся данные по дате, времени и ключевые уведомления. Режим кастомизируется.
В рабочих приложениях работает стабильно, без видимых зависаний. Интерфейс работает плавно.
Можно поиграть в ресурсоемкие игры с низкими настройками графики. При длительной работе не перегревается.
Версия, представленная в России, оснащена модулем бесконтактных платежей. Есть 4G с хорошим качеством приема.
Все изображения кликабельны. По ссылке оригиналы.
Итоги Infinix NOTE 11 – хорошо сбалансированный смартфон, представленный в недорогом ценовом сегменте, предлагающий высокое качество исполнения, аккуратный внешний вид, контрастный AMOLED дисплей с FHD+, 6/128 Гбайт памяти, увеличенную емкость аккумулятора, камеру с высоким разрешением, бесконтактные платежи и сканер пальца, интегрированный в кнопку включения.