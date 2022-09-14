Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч

Как правило, смартфоны низкого сегмента выглядят крайне невзрачно и невыразительно. Кажется, Infinix Smart 6 HD стал исключением. Ко всему прочему он еще обладает большим дисплеем на 6,6 дюйма, аккумулятором на 5000 мАч и качественным звуком. В рамках нашего обзора мы проверим, как он работает в деле и на какие задачи хватает его запаса производительности.

Комплектация

Infinix Smart 6 HD поставляется в ярко-зеленой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель MicroUSB, блок питания, прозрачный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка, что не может не радовать.

Внешний вид

Смартфон получил минималистичный и стильный дизайн. В целом, Infinix Smart 6 HD не производит впечатление устройства, на котором производитель хотел во что бы то ни стало, как можно сильнее сэкономить. Нашлось место и для парочки интересных деталей на его корпусе по типу матовой вертикальной линии под камерой с еле заметной надписью «Infinix».

Корпус выполнен целиком из пластика. Радует, то он матовый, поэтому следы от пальцев на нем будут собираться с трудом. И еще больше вызывает восторг наличие комплектного чехла. Он выполнен из жесткого прозрачного пластика, который со временем не будет желтеть.

Infinix Smart 6 HD доступен для приобретения в трех различных цветах: синий, черный и голубой.

На правой грани смартфона расположились качелька громкости и кнопка разблокировки.

Слева находится слот для двух SIM-карт и MicroSD объемом до 512 Гбайт.

Снизу же поместились аудиоджек, микрофон, разъем для зарядки MicroUSB и основной динамик. Качество звука неплохое, его будет достаточно, чтобы с удовольствием просматривать видео. Запас громкости, к слову, приличный.

На корпусе Infinix Smart 6 HD, к сожалению, нет сканера отпечатков пальцев. Зато смартфон можно разблокировать с помощью передней камеры. Процесс распознавания лица занимает считанные секунды.

Экран

Infinix Smart 6 HD оснастили дисплеем на 6,6 дюйма с HD+ разрешением (1600x720 пикселей). Тип матрицы TFT, качество экрана неплохое, цвета выглядят достаточно насыщенными. Соотношение сторон 20:9. Плотность пикселей невысокая, но это ожидаемо, она составляет 266 ppi. В любом случае стоит отдать должное картинка не выглядит слишком зернистой, только если ее начать пристально рассматривать.

Запас яркости равен 500 нит. Этого достаточно, чтобы комфортно пользоваться смартфоном на улице. В настройках экрана из интересного можно активировать темную тему и включить режим защиты зрения от вредного синего цвета.

Начинка

Смартфон работает на четырехъядерном процессоре MediaTek Helio A22. Звезд с неба он не хватает, но для повседневных задач его вполне хватает. На нем можно даже поиграть, к примеру, Brawl Stars идет без особых проблем. Что-то тяжелое по типу PUBG Mobile уже идет с большим трудом и только на минимальных настройках.

Объем оперативной памяти составляет всего 2 Гбайт. По этой причине держать параллельно запущенными большое число приложений не выйдет. Размер встроенной памяти равен 32 Гбайт. Благо в смартфоне предусмотрен слот для карты памяти объемом до 512 Гбайт.

Вся система работает на Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой XOS. Интерфейс симпатичный и сильно не перегружен лишними деталями и функциями. Есть поддержка сетей LTE 4G. Wi-Fi работает только на частоте 2.4 ГГц. Модуль NFC для бесконтактной оплаты не предусмотрен.

Камера

Основной модуль камеры имеет разрешение на 8 Мегапикселей. Он оснащен автофокусом. Получаемые фотографии нельзя назвать шедеврами, но для бытовых нужд их качества вполне достаточно. В приложении камеры есть встроенный ИИ, который может определить, что находится в кадре и подкорректировать цветовую гамму. Из других возможностей в смартфоне есть режим портретной съемки, панорама, таймлапс и «Красота». Присутствует поддержка HDR.

Фронтальная камера получила разрешение на 5 Мпикс. Она тоже поддерживает портретный режим, благодаря которому можно размыть задний фон.

Смартфон способен записывать видео в FullHD при 30 кадров/сек. Оптической стабилизации нет, но в этом нет ничего удивительно, все-таки это ультрабюджетник.

Аккумулятор

В Infinix Smart 6 HD установлен аккумулятор на 5000 мАч. Учитывая непрожорливый экран и процессор автономности смартфона хватает на полтора дня на среднем уровне яркости, и это если частенько на нем смотреть видео. Чтобы полностью зарядить смартфон понадобится почти 4 часа, что довольно много.

Итоги

За свою стоимость Infinix Smart 6 HD является достойным вариантом для покупки. Он приятно выглядит, имеет большой яркий экран, приличный запас автономности, поддерживает работу двух SIM-карт и оснащен слотом для MicroSD. Несмотря на относительно слабое железо, его производительности все равно хватает для большинства нужд и даже игр. К минусам модели мы отнесли отсутствие сканера отпечатков пальцев, модуля NFC и разъема USB Type-C.
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