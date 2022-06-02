Обзор Inoi A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и LTE

Тестируемый сегодня недорогой смартфон Inoi A62 Lite работает на базе операционной системы Android 11 Go. Это новинка 2022 года с актуальным техническим оснащением, построенная на базе четырехъядерной платформы и оснащенная 64 Гбайт встроенной памяти. В российских магазинах он доступен за 7000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с ярким оформлением. В виде пиктограмм приведены ключевые его особенности и возможности. Комплект включает адаптер питания и зарядный кабель, окрашенные в фиолетовый цвет. Также есть руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Inoi A62 Lite обзор

Внешний вид

Корпус смартфона разборный. Под крышкой расположены два отдельных отсека под SIM и карту памяти.

Аккумулятор съемный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Нужно приложить усилие для ее открытия. Она достаточно жесткая, под давлением пальцев не прогибается.

Вышел смартфон в черном и синем вариантах исполнения. Интересно смотрится текстура, за счет которой покрытие переливается под лучами света.

У корпуса небольшая толщина, учитывая невысокую стоимость смартфона, она не превышает 9 мм.

На спинке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Как показала практика эксплуатации, срабатывает быстро и точно. Также поддерживает Face Unlock.

В верхнем углу блок основной камеры, состоящий из двух объективов и светодиодной вспышки. Немного выступает за пределы плоскости крышки.

Набор элементов управления у Inoi A62 Lite включает кнопку включения и регулятор громкости, расположенных на правой грани. Окрашены кнопки в цвет корпуса, нажимаются с небольшим усилием.

На верхнем торце аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. Снизу разъем USB-C, используемый для проведения зарядки и передачи данных.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Дополнительно нанесена защитная пленка. Камера выведена в каплевидном вырезе.

Экран

Для вывода изображения смартфон использует экран с диагональю 6.1 дюйма. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение составляет 1560х720 пикселей.

Подсветка равномерная, без видимых засветов по периметру. Уровень максимальной яркости на уровне 250 кд/м2, начинает блекнуть под прямыми солнечными лучами. В остальном качество экрана хорошее. Сенсорный слой у него отзывчивый.

Платформа

Установлен четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E с ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.4 ГГц. Графика Mali-T820 MP1. Выполнена платформа по 28 нм техпроцессу. Уровень быстродействия ее был достаточен для стабильной работы операционной системы и запуска приложений.

Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт, больше, чем у большинства моделей в этом ценовом сегменте. Пространство можно будет расширить, установив карту памяти с большим объемом. Оперативной памяти только 2 Гбайт, по современным меркам скромно, это компенсировано установкой облегченной версии Android 11 Go, задействующей для работы меньше ресурсов.

Аккумулятор

Поддерживает LTE. Проблем в работе и качестве приема выявлено не было. Есть Bluetooth 4.2 и однодиапозонный Wi-Fi. Бесконтактные платежи не поддерживает.Автономную работу обеспечивает съемный аккумулятор с емкостью 3500 мАч. На практике давал 1.5 дня активной работы с приложениями, мультимедиа и браузером. Зарядка проходит через актуальный USB-C.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 13 Мп. Он дополнен 0.3 Мп камерой для размытия фона. Поддерживаются Al-технологии обработки снимков.

Тест камеры Inoi A62 Lite

При хорошем освещении давал резкие снимки. Подойдет для съемки фото для социальных сетей, мессенджеров.Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Использовали ее в ходе тестов для видеосвязи.

Итоги

Inoi A62 Lite – хороший вариант смартфона для подростков, пожилых людей и тех, кто не готов переплачивать. При своей невысокой стоимости он хорошо сложен и оснащен. IPS дисплей, 64 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, разборный корпус, поддержка емких карт памяти, хорошее качество съемки на основную камеру, хорошие показатели автономной работы, USB-C. Не устроить может объем оперативной памяти.