Обзор Inoi A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и LTE

Упакован в коробку из плотного картона с ярким оформлением. В виде пиктограмм приведены ключевые его особенности и возможности. Комплект включает адаптер питания и зарядный кабель, окрашенные в фиолетовый цвет. Также есть руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Аккумулятор съемный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Нужно приложить усилие для ее открытия. Она достаточно жесткая, под давлением пальцев не прогибается.
Вышел смартфон в черном и синем вариантах исполнения. Интересно смотрится текстура, за счет которой покрытие переливается под лучами света.
У корпуса небольшая толщина, учитывая невысокую стоимость смартфона, она не превышает 9 мм.
На спинке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Как показала практика эксплуатации, срабатывает быстро и точно. Также поддерживает Face Unlock.
В верхнем углу блок основной камеры, состоящий из двух объективов и светодиодной вспышки. Немного выступает за пределы плоскости крышки.
Набор элементов управления у Inoi A62 Lite включает кнопку включения и регулятор громкости, расположенных на правой грани. Окрашены кнопки в цвет корпуса, нажимаются с небольшим усилием.
На верхнем торце аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. Снизу разъем USB-C, используемый для проведения зарядки и передачи данных.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Дополнительно нанесена защитная пленка. Камера выведена в каплевидном вырезе.
Для вывода изображения смартфон использует экран с диагональю 6.1 дюйма. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение составляет 1560х720 пикселей.
Подсветка равномерная, без видимых засветов по периметру. Уровень максимальной яркости на уровне 250 кд/м2, начинает блекнуть под прямыми солнечными лучами. В остальном качество экрана хорошее. Сенсорный слой у него отзывчивый.
Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт, больше, чем у большинства моделей в этом ценовом сегменте. Пространство можно будет расширить, установив карту памяти с большим объемом. Оперативной памяти только 2 Гбайт, по современным меркам скромно, это компенсировано установкой облегченной версии Android 11 Go, задействующей для работы меньше ресурсов.
Поддерживает LTE. Проблем в работе и качестве приема выявлено не было. Есть Bluetooth 4.2 и однодиапозонный Wi-Fi. Бесконтактные платежи не поддерживает.