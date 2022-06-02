Обзор Inoi A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и LTE

Тестируемый сегодня недорогой смартфон Inoi A62 Lite работает на базе операционной системы Android 11 Go. Это новинка 2022 года с актуальным техническим оснащением, построенная на базе четырехъядерной платформы и оснащенная 64 Гбайт встроенной памяти. В российских магазинах он доступен за 7000 рублей.

Inoi A62 Lite

Комплектация

Inoi A62 Lite

Упакован в коробку из плотного картона с ярким оформлением. В виде пиктограмм приведены ключевые его особенности и возможности. Комплект включает адаптер питания и зарядный кабель, окрашенные в фиолетовый цвет. Также есть руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite обзор

Внешний вид

Корпус смартфона разборный. Под крышкой расположены два отдельных отсека под SIM и карту памяти.

Inoi A62 Lite

Аккумулятор съемный. Крышка прилегает к корпусу плотно. Нужно приложить усилие для ее открытия. Она достаточно жесткая, под давлением пальцев не прогибается.

Inoi A62 Lite

Вышел смартфон в черном и синем вариантах исполнения. Интересно смотрится текстура, за счет которой покрытие переливается под лучами света.

Inoi A62 Lite

У корпуса небольшая толщина, учитывая невысокую стоимость смартфона, она не превышает 9 мм.

Inoi A62 Lite

На спинке выведена активная зона сканера отпечатка пальца. Как показала практика эксплуатации, срабатывает быстро и точно. Также поддерживает Face Unlock.

Inoi A62 Lite

В верхнем углу блок основной камеры, состоящий из двух объективов и светодиодной вспышки. Немного выступает за пределы плоскости крышки.

Inoi A62 Lite

Набор элементов управления у Inoi A62 Lite включает кнопку включения и регулятор громкости, расположенных на правой грани. Окрашены кнопки в цвет корпуса, нажимаются с небольшим усилием.

Inoi A62 Lite

На верхнем торце аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. Снизу разъем USB-C, используемый для проведения зарядки и передачи данных.

Inoi A62 Lite

Лицевая сторона с защитным стеклом. Дополнительно нанесена защитная пленка. Камера выведена в каплевидном вырезе.

Inoi A62 Lite

Экран

Inoi A62 Lite

Для вывода изображения смартфон использует экран с диагональю 6.1 дюйма. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Разрешение составляет 1560х720 пикселей.

Inoi A62 Lite

Подсветка равномерная, без видимых засветов по периметру. Уровень максимальной яркости на уровне 250 кд/м2, начинает блекнуть под прямыми солнечными лучами. В остальном качество экрана хорошее. Сенсорный слой у него отзывчивый.

Inoi A62 Lite

Платформа

Установлен четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E с ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.4 ГГц. Графика Mali-T820 MP1. Выполнена платформа по 28 нм техпроцессу. Уровень быстродействия ее был достаточен для стабильной работы операционной системы и запуска приложений.

Inoi A62 Lite

Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт, больше, чем у большинства моделей в этом ценовом сегменте. Пространство можно будет расширить, установив карту памяти с большим объемом. Оперативной памяти только 2 Гбайт, по современным меркам скромно, это компенсировано установкой облегченной версии Android 11 Go, задействующей для работы меньше ресурсов.

Inoi A62 Lite

Поддерживает LTE. Проблем в работе и качестве приема выявлено не было. Есть Bluetooth 4.2 и однодиапозонный Wi-Fi. Бесконтактные платежи не поддерживает.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает съемный аккумулятор с емкостью 3500 мАч. На практике давал 1.5 дня активной работы с приложениями, мультимедиа и браузером. Зарядка проходит через актуальный USB-C.

Inoi A62 Lite

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 13 Мп. Он дополнен 0.3 Мп камерой для размытия фона. Поддерживаются Al-технологии обработки снимков.

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

При хорошем освещении давал резкие снимки. Подойдет для съемки фото для социальных сетей, мессенджеров.

Тест камеры Inoi A62 Lite

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Использовали ее в ходе тестов для видеосвязи.

Inoi A62 Lite

Inoi A62 Lite

Итоги

Inoi A62 Lite – хороший вариант смартфона для подростков, пожилых людей и тех, кто не готов переплачивать. При своей невысокой стоимости он хорошо сложен и оснащен. IPS дисплей, 64 Гбайт памяти, сканер отпечатка пальца, разборный корпус, поддержка емких карт памяти, хорошее качество съемки на основную камеру, хорошие показатели автономной работы, USB-C. Не устроить может объем оперативной памяти.
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