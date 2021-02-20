Обзор Iron Conflict. Онлайн стратегия с воздушной и наземной боевой техникой

Жанр стратегий переживает сейчас не лучшие времени. Новые проекты выходят редко. Тем интереснее было приглашение принять участие в закрытом тестировании онлайн проекта Iron Conflict, совмещающего в себе преимущества сразу нескольких жанров. Разрабатывает его студия Angela Games и она уже доступна на площадке Steam.

В центре внимания боевая техника времен Второй мировой и сегодняшних дней. На старте игрокам сразу предлагается хороший выбор, состоящий из танков, артиллерии, самолетов и пеших юнитов. Плюс они еще подразделяются на легкие, средние и тяжелые. Все это можно в деталях рассмотреть на стартовом экране.

«Гараж» в свою очередь используется для ремонта, выбора снаряжения и прокачки юнитов. Необходимо подобрать набор из трех юнитов, выбираются они свободно под свой стиль игры и предпочтения. Это может быть только авиаций или только наземные, а также можно сочетать плюсы разных типов и перекрывать слабые стороны. Выступать как командным игроком, так и автономным боевым соединением в рамках общей карты.

С учетом того, что игра еще не получила широкое распространение в среднем на поиск сессии уходит около 50-60 секунд. С каждой стороны это 10 игроков и по 3 юнита у каждого. 30 на 30 различной боевой техники. Карты большие по площади, но пока их количество ожидаемо ограничено.

Сама же активность в боях традиционная, заключается она в необходимости или занятии контрольных точек с накоплением очков или тотальном уничтожении противника. Управлять соответственно нужно тремя своими юнитами, по принципу стратегии или того, что могли ранее видеть в MOBA.

По итогу выводится сводная таблица, позволяющая оценить свою эффективность и союзников. Накапливается валюта и опыт. Разбитую технику придется чинить, тратя ресурсы или оставлять ожидать бесплатного ремонта через интервал времени. Опыт в свою очередь расходуется на прокачку и освоение новых элементов оснащения. Здесь сам принцип схож с такими играми как World of Tanks и подобных.

Хотя от соответствия историчности и реальным названиям техники отошли уже на старте. Вероятнее всего это связано с лицензированием, а также может дать просто в дальнейшем по расширению веток и фракций.

Уже сейчас понятно, что Iron Conflict предполагает длительный процесс прокачки и улучшений, требующий сотни и тысячи матчей. Ожидаемо, что облегчить процесс можно будет с помощью магазина с покупкой пакета внутриигровой валюты и опыта.

В плане графики все хорошо. Стоит понимать, что любой онлайн проект ограничен необходимостью обеспечения комфортной игры на устройствах с разным техническим оснащением, а с учетом доступности новых видеокарт, это еще и плюс. Используется тут движок Unreal Engine 4. Детализация при этом тут хорошая, большая часть объектов на карте разрушаемы, реагируя на выстрелы, взрывы и движение техники.

Общие впечатления от игры остались положительными. Хороший вариант игры под быстрый сессионный запуск в перерывах между работой и учебой. Невысокая стоимость на старте (700 рублей в Steam), наполнение типами юнитами и картами на старте. В целом же построение системы прокачки и оснащения, предполагает основные затраты именно на системе внутриигровых транзакций.

Комментарии и отзывы Iron Conflict
Обзоры:
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Новости:
Кинокамеру Sony FX3 показали на фото

В сети появились первые изображения кинокамеры Sony FX3 с байонетом E-mount, которая выполнена в форм-фак...
Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IV

Компания Sony зарегистрировала в Азии пять новых фотокамер, среди которых, если верить источнику, есть но...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи видео в 8K

Сетевые источники поделились новыми подробностями о компактной кинокамере Sony FX3, первые сведения о кот...
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Te...
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia TeЕсли вы проводите собственные трансляции, то знаете, насколько важен в этом деле звук. А для хорошего зву...
Видеокарта PowerColor Radeon RX 6800 XT ...
Видеокарта PowerColor Radeon RX 6800 XT Флагманская видеокарта PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil была разогнана и протестирована на частоте ...
Известно стали цены и дата выпуска Huawe...
Известно стали цены и дата выпуска HuaweКомпания Huawei не давно только представила смартфон Nova 8 SE. Теперь ходят слухи, кто компания готовит ...
Samsung Galaxy A32 5G неожиданно запусти...
Samsung Galaxy A32 5G неожиданно запустиSamsung представила Galaxy A32 5G в Европе, а точнее — в Германии, что весьма удивительно, ведь обычно пр...
Google Lens получает поддержку автономно...
Google Lens получает поддержку автономноОбъектив Google был представлен еще в 2017 и изначально был эксклюзивным для Pixels. С 2018 года, приложе...
Samsung Galaxy S21 показали на качествен...
Samsung Galaxy S21 показали на качественСетевые источники поделились качественными рендерами флагманского смартфона Samsung Galaxy S21, выход кот...
Moto E7 Power готовится к релизу...
Moto E7 Power готовится к релизуКомпания Motorola недавно представила в Бразилии смартфон Motorola Moto E6i. Ожидается, что в ближайшие д...
Redmi Note 9 4G EEC сертифицирован...
Redmi Note 9 4G EEC сертифицированНа днях компания Redmi представила Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Теперь ...
Планшет Huawei MediaPad M6 обновили до E...
Планшет Huawei MediaPad M6 обновили до EКомпания Huawei выпустила стабильную версию фирменной прошивки EMUI 11 для российских пользователей планш...
Tecno Camon 16 Premier с двойной фронтал...
Tecno Camon 16 Premier с двойной фронталКомпания Transsion Holdings Tecno Mobiles выпустила смартфон Tecno Camon 16 Premier. ...
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity д...
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity дThe Legends of Zelda: Breath of the Wild, вышедшая на старте продаж Nintendo Switch, стала настоящим локо...
Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $...
Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $В конце октября компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который пр...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor