Обзор Iron Conflict. Онлайн стратегия с воздушной и наземной боевой техникой

Жанр стратегий переживает сейчас не лучшие времени. Новые проекты выходят редко. Тем интереснее было приглашение принять участие в закрытом тестировании онлайн проекта Iron Conflict, совмещающего в себе преимущества сразу нескольких жанров. Разрабатывает его студия Angela Games и она уже доступна на площадке Steam.

В центре внимания боевая техника времен Второй мировой и сегодняшних дней. На старте игрокам сразу предлагается хороший выбор, состоящий из танков, артиллерии, самолетов и пеших юнитов. Плюс они еще подразделяются на легкие, средние и тяжелые. Все это можно в деталях рассмотреть на стартовом экране.

«Гараж» в свою очередь используется для ремонта, выбора снаряжения и прокачки юнитов. Необходимо подобрать набор из трех юнитов, выбираются они свободно под свой стиль игры и предпочтения. Это может быть только авиаций или только наземные, а также можно сочетать плюсы разных типов и перекрывать слабые стороны. Выступать как командным игроком, так и автономным боевым соединением в рамках общей карты.

С учетом того, что игра еще не получила широкое распространение в среднем на поиск сессии уходит около 50-60 секунд. С каждой стороны это 10 игроков и по 3 юнита у каждого. 30 на 30 различной боевой техники. Карты большие по площади, но пока их количество ожидаемо ограничено.

Сама же активность в боях традиционная, заключается она в необходимости или занятии контрольных точек с накоплением очков или тотальном уничтожении противника. Управлять соответственно нужно тремя своими юнитами, по принципу стратегии или того, что могли ранее видеть в MOBA.

По итогу выводится сводная таблица, позволяющая оценить свою эффективность и союзников. Накапливается валюта и опыт. Разбитую технику придется чинить, тратя ресурсы или оставлять ожидать бесплатного ремонта через интервал времени. Опыт в свою очередь расходуется на прокачку и освоение новых элементов оснащения. Здесь сам принцип схож с такими играми как World of Tanks и подобных.

Хотя от соответствия историчности и реальным названиям техники отошли уже на старте. Вероятнее всего это связано с лицензированием, а также может дать просто в дальнейшем по расширению веток и фракций.

Уже сейчас понятно, что Iron Conflict предполагает длительный процесс прокачки и улучшений, требующий сотни и тысячи матчей. Ожидаемо, что облегчить процесс можно будет с помощью магазина с покупкой пакета внутриигровой валюты и опыта.

В плане графики все хорошо. Стоит понимать, что любой онлайн проект ограничен необходимостью обеспечения комфортной игры на устройствах с разным техническим оснащением, а с учетом доступности новых видеокарт, это еще и плюс. Используется тут движок Unreal Engine 4. Детализация при этом тут хорошая, большая часть объектов на карте разрушаемы, реагируя на выстрелы, взрывы и движение техники.

Общие впечатления от игры остались положительными. Хороший вариант игры под быстрый сессионный запуск в перерывах между работой и учебой. Невысокая стоимость на старте (700 рублей в Steam), наполнение типами юнитами и картами на старте. В целом же построение системы прокачки и оснащения, предполагает основные затраты именно на системе внутриигровых транзакций.