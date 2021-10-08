Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000

Сегодня в центре внимания недорогой смартфон Itel A17, позиционируемый производителем как решение для непритязательных пользователей. Он же может интересен в качестве дополнительного телефона или смартфона для школьника, обеспечив доступ к мессенджерам, звонками и браузеру.

Комплектация

Его средняя стоимость – 3990 рублей.Поставляется телефон в коробке, оформленной в ярко-красном цвете. На обратной стороне коробке приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Itel A17 обзор

Внешний вид

Доступен в черном и голубом вариантах исполнения. В последнем цвете выглядит интереснее и в целом он практичнее.

Задняя крышка смартфона выполнена из пластика. Есть мелкотекстурный рисунок и эффект градиента. Она переливается при попадании лучей света.

Корпус у него разборный. Аккумулятор съемный, его по необходимости в дальнейшем можно заменить без обращения в сервис.

Под крышкой скрываются два отдельных отсека под nano-SIM карты и отдельный отсек для карты памяти. Владелец не ставится перед выбором между дополнительной SIM и расширением памяти. Поддерживается горячая замена.

Крышка прилегает к корпусу плотно. В углу находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой, и она не выступает за пределы плоскости.

Несмотря на общую возможность использовать его без риска поцарапать или повредить крышку, для него изначально предусмотрели комплектный жесткий чехол из прозрачного пластика.

Оба разъема у Itel A17 на верхнем торце. Тут аудиоразъем под наушники и microUSB для проведения сеанса зарядки. И да в комплекте есть зарядник.

Экран

Набор элементов управления состоит из кнопки включения и качельки регулировки громкости.Оснащен смартфон 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480х854 пикселя. Это TN-матрица с характерными для нее ограниченными углами обзора. Яркость у него невысокая, на улице под прямыми солнечными лучами разобрать изображение проблематично.

Установлено защитное стекло Asahi Dragontrail. Также нанесена пленка.

Начинка

Itel A17 построен на базе процессора Unisoc SC7731E с четырьмя ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-T820 MP1. С мессенджерами, рабочими приложениями и браузером проблем не было

Доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Можно дополнительно поставить карту памяти объемом 32 Гбайт.

Аккумулятор

Камера

Поддерживает работу в сети 3G. Wi-Fi работает только с частотой 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP. Не самая высокая точность геопозицинирования не дает возможность использовать его при работе в такси.Батарея с емкостью 2400 мАч дает на максимальном уровне яркости около 4.5 часов работы. На полный цикл восстановления уходит 2.5 часа. Быстрая зарядка не поддерживается.

Основной модуль камеры с разрешением 5 Мп. В приложении есть режимы украшения лица. Есть автофокус.



Все примеры снимков кликбалены

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Можно использовать для видеосвязи.

Тест камеры Itel A17

Софт

Максимальное разрешение съемки ограничено HD.Учли невысокий уровень быстродействия смартфона снизив нагрузку, установкой облегченной Android Go.

Итоги

Помимо традиционного набора приложений, добавили и ряд партнёрского софта и игр.Itel A17 – недорогой смартфон для школьника или тех, кому в телефоне важны только мессенджеры и телефонные звонки. Два слота под SIM, слот для карты памяти, разборный корпус, чехол и зарядник в комплекте, привлекательная расцветка крышки.