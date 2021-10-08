Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000

Сегодня в центре внимания недорогой смартфон Itel A17, позиционируемый производителем как решение для непритязательных пользователей. Он же может интересен в качестве дополнительного телефона или смартфона для школьника, обеспечив доступ к мессенджерам, звонками и браузеру.

Itel A17

Его средняя стоимость – 3990 рублей.

Комплектация

Поставляется телефон в коробке, оформленной в ярко-красном цвете. На обратной стороне коробке приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Itel A17

Itel A17 обзор

Внешний вид

Доступен в черном и голубом вариантах исполнения. В последнем цвете выглядит интереснее и в целом он практичнее.

Itel A17

Задняя крышка смартфона выполнена из пластика. Есть мелкотекстурный рисунок и эффект градиента. Она переливается при попадании лучей света.

Itel A17

Корпус у него разборный. Аккумулятор съемный, его по необходимости в дальнейшем можно заменить без обращения в сервис.

Itel A17

Под крышкой скрываются два отдельных отсека под nano-SIM карты и отдельный отсек для карты памяти. Владелец не ставится перед выбором между дополнительной SIM и расширением памяти. Поддерживается горячая замена.

Itel A17

Крышка прилегает к корпусу плотно. В углу находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой, и она не выступает за пределы плоскости.

Itel A17

Несмотря на общую возможность использовать его без риска поцарапать или повредить крышку, для него изначально предусмотрели комплектный жесткий чехол из прозрачного пластика.

Itel A17

Оба разъема у Itel A17 на верхнем торце. Тут аудиоразъем под наушники и microUSB для проведения сеанса зарядки. И да в комплекте есть зарядник.

Itel A17

Набор элементов управления состоит из кнопки включения и качельки регулировки громкости.

Экран

Оснащен смартфон 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480х854 пикселя. Это TN-матрица с характерными для нее ограниченными углами обзора. Яркость у него невысокая, на улице под прямыми солнечными лучами разобрать изображение проблематично.

Itel A17

Установлено защитное стекло Asahi Dragontrail. Также нанесена пленка.

Itel A17

Начинка

Itel A17 построен на базе процессора Unisoc SC7731E с четырьмя ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-T820 MP1. С мессенджерами, рабочими приложениями и браузером проблем не было

Itel A17

Доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Можно дополнительно поставить карту памяти объемом 32 Гбайт.

Itel A17

Поддерживает работу в сети 3G. Wi-Fi работает только с частотой 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с A2DP. Не самая высокая точность геопозицинирования не дает возможность использовать его при работе в такси.

Аккумулятор

Батарея с емкостью 2400 мАч дает на максимальном уровне яркости около 4.5 часов работы. На полный цикл восстановления уходит 2.5 часа. Быстрая зарядка не поддерживается.

Камера

Itel A17

Основной модуль камеры с разрешением 5 Мп. В приложении есть режимы украшения лица. Есть автофокус.

Itel A17
Все примеры снимков кликбалены

Itel A17

Itel A17

Itel A17

Фронтальная камера с разрешением 2 Мп. Можно использовать для видеосвязи.

Itel A17

Максимальное разрешение съемки ограничено HD.

Тест камеры Itel A17

Софт

Учли невысокий уровень быстродействия смартфона снизив нагрузку, установкой облегченной Android Go.

Помимо традиционного набора приложений, добавили и ряд партнёрского софта и игр.

Итоги

Itel A17 – недорогой смартфон для школьника или тех, кому в телефоне важны только мессенджеры и телефонные звонки. Два слота под SIM, слот для карты памяти, разборный корпус, чехол и зарядник в комплекте, привлекательная расцветка крышки.
Комментарии и отзывы Itel A17
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