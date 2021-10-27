Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой

Тестируемый сегодня смартфон Itel Vision 1 PRO относится к недорогому ценовому сегменту. Он оснащается экраном с диагональю 6.52 дюйма с каплевидным вырезом. Из его особенностей производитель отмечает VoLTE, сканер отпечатка пальца и модуль камеры с тремя объективами.

Itel Vision 1 PRO

Средняя стоимость – 7500 рублей.

Комплектация

Упакован смартфон в коробку из плотного картона с изображением смартфона и данными по его ключевым модулям оснащения. Комплект включает пластиковый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, различную документацию.

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO обзор

Внешний вид

Вышла эта модель в трех расцветках корпуса: синей, зеленой и черной. Интересно смотрится градиент и лучше его раскрывают синий и зеленый цвета.

Itel Vision 1 PRO

Корпус телефона выполнен из пластика. Общее качество сборки хорошее. Отдельные элементы плотно прилегают друг к другу.

Itel Vision 1 PRO

В верхней зоне расположен незначительно выступающий над крышкой блок основной камеры. Состоит он из трех объективов и светодиодной вспышки.

Itel Vision 1 PRO

Рядом с этим модулем сканер отпечатка пальца. Расположение нельзя назвать удобным, при обычном хвате дотянуться до него сложно.

Itel Vision 1 PRO

Связано это с тем, что корпус разборный. Под крышкой расположены отдельные отсеки для nanoSIM и карты памяти. Аккумулятор несъемный.

Itel Vision 1 PRO

Проблем с работой сканера у Itel Vision 1 PRO выявлено не было. Срабатывает точно и быстро. Есть поддержка разблокировки сканированием лица.

Itel Vision 1 PRO

На нижнем торце разъем microUSB и отверстие микрофона. Динамик выведен на спинке, он не перекрывается при любом хвате. Сохранена поддержка проводных наушников, что сейчас встречается редко.

Itel Vision 1 PRO

Лицевая сторона защищена стеклом Asahi Glass, устойчивое к появлению царапин. Боковые рамки узкие. В верхней зоне расположен каплевидный вырез с решеткой разговорного динамика.

Экран

На борту 6.52-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Используется S-IPS матрица с широкими углами обзора. Соотношение сторон 20:9. Углы обзора широкие, большая полезная площадь лицевой стороны.

Itel Vision 1 PRO

Уровень яркости экрана достаточен для беспроблемной работы в помещении, но на улице изображение разобрать проблематично. Сенсорный слой демонстрировал корректное определение нажатий и жестов.

Начинка

Невысокая стоимость Itel Vision 1 PRO отразилась на используемой платформе. Тут четырехъядерный Spreadtrum SC9832E с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.4 ГГц. На игры со сложной графикой владельцу рассчитывать не приходится. Рабочие приложения, мессенджеры и браузер – с этим всем проблем не было.

Itel Vision 1 PRO

Выделено 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Также можно установить карту памяти объемом до 128 Гбайт.

Itel Vision 1 PRO

Связь

Для автономного доступа в сеть и телефонных звонков доступен LTE-модуль с двумя SIM. Поддерживается VoLTE. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 с базовыми кодеками.

Itel Vision 1 PRO

Аккумулятор

Установленная батарея с емкостью 4000 мАч на максимальной яркости экрана дает около 7.5 часов беспрерывной работы. Зарядка требовалась раз в 1.5 дня.

Itel Vision 1 PRO

Камера

Itel Vision 1 PRO

Тройной модуль основной камеры, состоящий из главного 8 Мп и двух дополнительных по 0.3 Мп. Есть вспышка и автофокус.

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Фронтальная камера 5 Мп с диафрагмой F/2.0. Подойдет для видеозвонков.

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Itel Vision 1 PRO

Максимальное разрешение видеосъемки ограничено отметкой в 720p.

Тесты камеры Itel Vision 1 PRO

Софт

Для снижения нагрузки на процессор и улучшения работы с ограниченным объемом оперативной памяти используется операционная система Android 10 Go Edition с облегченными версиями приложений. Но в память также добавлены и приложения, требующиеся в рамках законодательства, и несколько партнерских.

Itel Vision 1 PRO></p За время тестирования было получено обновление системы. <h3>Итоги</h3> Itel Vision 1 PRO – недорогой смартфон с 4-ядерным процессором, IPS-дисплеем с каплевидным вырезом и тройным модулем камеры. Свою стоимость отрабатывает полностью, но, как и у любой модели в этом ценовом сегменте, есть недостатки, тут они касаются малого объема оперативной памяти и выбора в пользу microUSB. <script async src=

Комментарии и отзывы Itel Vision 1 PRO
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