Обзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звуком

Не так давно JVC пополнила линейку беспроводных наушников сразу несколькими моделями. Наше внимание привлекли JVC HA-A7T, выполненные в формате TWS. Из ее особенностей отмечаются яркий и насыщенный звук, голосовой помощник, длительное время автономной работы и защита от воды и пыли.

JVC HA-A7T

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JVC HA-A7T обзор

Комплектация

На гранях коробки нанесена подробная информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Внутри зафиксированы в отдельную подложку из плотного картона, предотвращающую тряску и повреждения при перевозке.

JVC HA-A7T

Комплект включает USB-кабель, две пары дополнительных силиконовых амбушюров и различную документацию.

Внешний вид

Изначально наушники идут установленными в зарядном кейсе. Внутри него они фиксируются при помощи магнитов.

JVC HA-A7T

Выполнен чехол из пластика с матовым покрытием. Габариты компактные. Без проблем поместится в кармане шорт или рубашки.

JVC HA-A7T

С обратной стороны microUSB-разъем, используемый для зарядки. Кабель идет в комплекте.

JVC HA-A7T

При ношении крышка самопроизвольно не открывается. По качеству исполнения нареканий нет.

JVC HA-A7T

Наушники выполнены в компактном корпусе. Весят 9.5 граммов. Они защищены от воды и пыли, соответствуя требованиям класса IPX4.

JVC HA-A7T

Тренировки, дождь на улице или попадание брызг воды не приведут к выходу из строя. Но купаться в этих наушниках нельзя.

JVC HA-A7T

На внешней стороне чашек у JVC HA-A7T механическая кнопка управления, скрытая под прорезиненной поверхностью.

JVC HA-A7T

Для нажатия нужно приложить небольшое усилие. В комплектной инструкции описаны особенности управления, среди привычных действий по управлению воспроизведением также есть вывод голосового помощника.

JVC HA-A7T

Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного индикатора на внешней стороне ножки. Микрофон есть на каждом из наушников.

JVC HA-A7T

На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. Предусмотрели возможность подбора оптимального прилегания в ушном канале. Суммарно в комплекте есть три пары амбушюров, отличия между которыми заключаются в габаритах.

Будущий владелец JVC HA-A7T сможет выбрать между четырьмя расцветками: розовой, белой, черной и голубой. Внешний вид аккуратный.

Тесты

Беспроводное подключение осуществляется с помощью актуального модуля Bluetooth 5.0. При первом открытии крышки и извлечении наушники автоматически объединяются в стереопару. Далее проводим поиск на устройстве. Соединение стабильное, дальность до 10 метров. Поддерживается базовый набор кодеков.

JVC HA-A7T

Мы проводили тесты со смартфоном OnePlus 8 Pro, планшетом, ноутбуком и настольным ПК. Они хорошо себя показали не только в традиционных сценариях с прослушиванием музыки и просмотра роликов, но и как гарнитура для ПК/ноутбука. В отличие от наушников накладного типа, полностью отсутствует проблема с запотеванием.

JVC HA-A7T

В звуковой сцене акцент сделан на средние и высокие частоты. Басы мягкие. Общее качество звучания хорошее. Живой звук и эффект объемного звучания. На высоком уровне громкости шумы и артефакты замечены не были.

JVC HA-A7T

Пассивная звукоизоляция. В ушах сидят плотно. При пробежках и прыжках из ушей не выпадают. Длительное ношение не вызывало дискомфорта. Органы управления расположены удобно, само управление интуитивное.

JVC HA-A7T

На среднем уровне громкости работают в среднем 5 часов. Комплектный кейс дает возможность провести два полных цикла зарядки гарнитуры. В течение дня при постоянном прослушивании можно не задумываться о необходимости зарядки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ своем ценовом сегменте JVC HA-A7T предлагают высокое качество исполнения, насыщенное звучание и длительное время автономной работы. Поддержка голосового помощника, защита IPX4, магнитное крепление в зарядном кейсе, аккуратный внешний вид, актуальный модуль Bluetooth 5.0. К условным минусам отнесем microUSB.
JVC HA-A7T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы JVC HA-A7T
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