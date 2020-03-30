Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами

2020-03-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jabra Elite 75t; [371]
С наушниками Jabra Elite 75t мы впервые познакомились на выставке IFA 2019 в Берлине. Есть целый ряд конструктивных улучшений в сравнении с прошлым поколением. Большое внимание было уделено времени автономной работы, как результат, для TWS формата они могут похвастать 7.5 часами без подзарядки и до 28 часов при использовании комплектной док-станции. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации этих наушников.

Jabra Elite 75t

Они уже есть в широком доступе в российских магазинах. Для удобства собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Укомплектованы наушники в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кейс, кабель USB Type-C, две пары сменных амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

Jabra Elite 75t

Внешний вид

Важной составляющей любых TWS-наушников является зарядный кейс, используемая для хранения и сеанса зарядки. Тестируемая модель не стала исключением.

Jabra Elite 75t

На выставке мы знакомились с ней в версии Gold. В России доступна только в цвете Titanium Black. Выглядит в нем технологично и стильно.

Jabra Elite 75t

Основным материалом выступает матовый пластик. В оформлении используется сочетание серого и черного. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Jabra Elite 75t

Эргономичная форма корпуса в Jabra Elite 75t повторяет ушную раковину. На внешней стороне расположена многофункциональная механическая кнопка управления со светодиодным индикатором.

Jabra Elite 75t

В сравнении с Elite 65t стала легче и компактнее. Защита соответствует стандарту IP55. За время тестов мы эксплуатировали ее под дождем и во время нахождения на пляже. Это не привело к выходу из строя.

Jabra Elite 75t

Эту же особенность можно использовать в качестве гарнитуры для занятий активным спортом и фитнесом.

Jabra Elite 75t

Владелец получает суммарно три пары силиконовых амбушюр, что позволяет подобрать оптимальный вариант под анатомические особенности уха.

Jabra Elite 75t

Тут используется связка из четырех микрофонов, обеспечивающих фильтрацию шумов и чистую передачу голоса.

Jabra Elite 75t

В комплекте идет компактный зарядный кейс, выполненный из пластика. Для подключения к источнику питания используется актуальный USB Type-C.

Jabra Elite 75t

Внутри бокса наушники фиксируются при помощи магнитов. Нахождение в нем с открытой крышкой не приведет к потере.

Jabra Elite 75t

Софт

Jabra Elite 75t

Для устройств на базе Android и iOS доступно приложение Jabra Sound +, позволяющее провести тонкие настройки наушников. После подключения на главный экран выводятся три ключевых момента эксплуатации: мой момент, в дороге и концентрация. Для каждого можно задать свой пресет настроек.

Jabra Elite 75t

Корректируется эквалайзер. Как вручную, так и выбрав одну из предварительных настроек: по умолчанию, речь, усиление низких, усиление высоких частот, ровный и энергично.

Jabra Elite 75t

Из любопытных опций в Jabra Elite 75t доступен вывод спокойной фоновой музыки. Полезно для концентрации во время работы.

Jabra Elite 75t

В разделе настроек пользователь сможет выбрать дополнительные параметры. Интерфейс программы на русском языке.

Jabra Elite 75t

Доступен выбор голосового помощника. Для Alexa проводится авторизация. Сами подсказки на текущий момент есть на нескольких языках, но без русского.

Jabra Elite 75t

Тесты

Мы эксплуатировали наушники в течение длительного времени. Как в условиях домашней эксплуатации, так и во время поездок, а также в качестве рабочих наушников. В ушах сидят удобно. При движениях головой в стороны и тряске не выпадают. Чувства дискомфорта при длительном ношении чувства дискомфорта замечено не было. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Jabra Elite 75t

Показатели автономности полностью соответствуют заявленным. Эти TWS-наушники продемонстрировали самое длительное время работы без зарядки. Непрерывное прослушивание музыки в течение 7-7.5 часов.

Jabra Elite 75t

Провести сеанс зарядки можно будет в комплектном чехле. Из особенностей отметим, что отдельную зарядку можно провести только левого наушника. Во втором квартале текущего года должно выйти обновление прошивки, позволяющее использовать и левый наушник в отдельности. При помещении в док-станцию только правого, левый остается также неактивным.

Jabra Elite 75t

Для беспроводного подключения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. Из кодеков есть SBC и AAC, но здесь не стали реализовывать поддержку кодека aptX. Процесс сопряжения активируется сразу после открытия крышки. Все ключевые изменения статусов работы сопровождаются голосовыми подсказками и звуковыми уведомлениями.

Jabra Elite 75t

По качеству звук нам понравился. Чистый и живой звук с эффектом объемной сцены. Внятные басы и акцентированные верхние частоты. В Jabra Elite 75t отлично звучит музыка различных жанров. Подойдут для комфортного просмотра фильмов, онлайн роликов и прослушивания подкастов.

Jabra Elite 75t

Группа из четырех микрофонов позволяет владельцу комфортно общаться в метро и шумных помещениях. Голос собеседникам передается без искажений. Увеличивать тембр и громкость голоса не приходится.

Jabra Elite 75t обзор

Итоги по Jabra Elite 75t

Золото. Выбор редакции MegaObzorJabra Elite 75t – добротные TWS-наушники, сильной стороной которых являются длительное время автономной работы, микрофоны с шумоподавлением, эргономичный корпус с IP55 и возможность тонкой настройки. К плюсам отнесем привлекательный внешний вид, поддержку голосовых помощников, сменные амбушюры и компактный зарядный кейс. Не устроить может невозможность отдельного использования только левого наушника, но это должны исправить уже в ближайшем будущем.
Jabra Elite 75t получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Jabra Elite 75t
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