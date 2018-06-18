Обзор Jabra Evolve 75e. Высококлассная беспроводная гарнитура

Тестируемая сегодня беспроводная гарнитура Jabra Evolve 75e ориентирована в отличие от ранее протестированных моделей на бизнес-сегмент, предлагая сразу ряд полезных возможностей. Среди них поддержка активного шумоподавления, возможность работы с компьютером или ноутбуком, гелевые ушные вкладыши, трехмикрофонная технология передачи речи.

Jabra Evolve 75e обзор

К моменту публикации обзора они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением наушников и ключевыми особенностями. Внутри наушники скрываются в защитном чехле, предохраняющим от повреждений при транспортировке.

Комплект включает сменные вкладыши, USB-адаптер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Jabra Evolve 75e – внутриканальные наушники с соединительным блоком-оголовья. Длина кабеля соединения оптимальна для удобного ношения и отсутствия натяжения при резких движениях головы.

В этом оголовье расположен блок аккумулятора с microUSB разъемом для восстановления заряда. Поддерживается вывод вибросигнала. Расположен блок на тыльной стороне оголовья.

На нем же выведены элементы управления. Правая группа отвечает за включение системы и регулировку громкости. Левая за активацию систему шумоподавления, активацию голосового помощника.

Кабели к чашкам ленточные, места выхода усилены и защищены от перегибов. На правой стороне зафиксирован блок со светодиодным индикатором.

Компактные чашки выполнены в строгом дизайне. В основании ножки расположены магниты, которые можно будет использовать для хранения наушников. Они же останавливают воспроизведение при сведении.

В комплекте с Jabra Evolve 75e несколько сменных гелевых амбушюр, позволяя подобрать оптимальный размер под анатомические особенности уха. Двухсоставные, внутренняя часть EarWings обеспечивает дополнительный упор в ушной раковине, предотвращая выпадение.

Визуально наушники производят впечатление премиального продукта. Собраны добротно. Эргономика и удобство эксплуатации продуманы до мелочей.

Тесты

Jabra Evolve 75e может подключаться используя Bluetooth 4.2 или комплектный USB-адаптер. Подключить одновременно можно два устройства, например, компьютер и смартфон. Поддерживаются все популярные платформы, включая CISCO, Skype for Business, Adobe Connect и StartMeeting.

Есть пять кнопок для управления входящими вызовами, воспроизведением музыки. В один клик активируются популярные голосовые помощники Google Now и Siri.

Поддерживается технология активного шумодавления. Её работа заточена под шумы, которые часто встречаются в офисных помещениях. Как итог пользователь будет слышать только разговор собеседника или воспроизводимый мультимедийный контент, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг.

Детально проработана передача голоса. В Jabra Evolve 75e установлено три микрофона, под одному в каждой чашке и один в оголовье. Отсекается шум и лишние окружающие звуки, передавая только кристально-чистый голос владельца. Для примера предлагаем оценить качество записи в паре с компьютером.

Дальность стабильного подключения при работе со смартфоном – 10 метров, с использованием USB-адаптера дальность увеличивается до 30 метров. Встроенного аккумулятора хватает на активную эксплуатацию в течение 14-15 часов. На восстановление заряда уйдет около 2 часов.

Поддерживаются голосовые подсказки, произносится уровень оставшегося заряда, основные команды и данные по активным режимам работы.

Несмотря на то, что наушники нацелены на использование в офисе, они могут эксплуатироваться и за его пределами. Удобная форма дает свободу движения и возможность ношения на улице во время прогулок и пробежек. Длительное ношение не вызывает неприятных ощущений и дискомфорта.

Звуковая сцена с акцентом на высокие частоты. Здесь сказывается оптимизация под проведение конференций и голосовых звонков. Средние и низкие частоты менее выражены, но не так критично. Наушники позволят слушать разножанровые музыкальные композиции.

Итоги по Jabra Evolve 75e

Jabra Evolve 75e – высококлассная беспроводная гарнитура в которой продуманы мельчайшие детали, позволяющие с комфортом и высокой эффективностью применять её в различных сценариях эксплуатации. Её можно рекомендовать для тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью проведения деловых переговоров и групповых конференций.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".