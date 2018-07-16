Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами

В конце весны мы проводили тестирование недорогого LTE-смартфона Jinga Joy, в своем ценовом сегменте он предлагает отличный функционал и характеристики. Не так давно компания обновила эту серию, выпустив Jinga Joy Pro с поддержкой бесконтактных платежей, 2 и 16 Гбайт памяти, а также экраном с соотношением сторон 18:9.

Jinga Joy Pro обзор

Улучшенная версия также относится к недорогому сегменту, её рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 6990 рублей.

Комплектация

Поставляется Jinga Joy Pro в белоснежной коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, наушники, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В Jinga Joy Pro за основу взят дизайн младшей версии. Аккуратный корпус из пластика софт-тач покрытия.

Экран с соотношением сторон 18:9, при сопоставимой диагонали экрана, позволяет уменьшить ширину корпуса, упростив взаимодействие с интерфейсом и обеспечив отличную эргономику.

По центру блок основной камеры с двумя линзами, не выступающий за пределы основной плоскости. Рядом с ней двойная светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца.

Первые дни эксплуатации очень часто палец вместо сканера будет попадать на камеру. В целом же это дело привычки. Претензий к скорости и точности срабатывания нет.

Корпус разборный, прилегает крышка плотно без зазоров. По центру с внутренней стороны можно обратить внимание на NFC-метку.

Аккумулятор съемный. К двум SIM-картам и слоту для карты памяти microSD открывается свободный доступ. Сменить можно будет, не извлекая аккумулятор. Но стоит быть аккуратным, извлечение во включенном состоянии может привести к повреждениям накопителя.

На верхнем торце у Jinga Joy Pro аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Боковые грани закруглены. Справа кнопка включения и спаренная качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. На верхнем торце разговорная решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

Начинка

За работу смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-T720. В сравнении с младшей версией, тут увеличили вдвое объем оперативной памяти, весомый плюс в пользу выбора PRO. Под хранение файлов доступно 16 Гбайт памяти с возможностью установки карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема не наблюдалось. Голос передается чистым. Bluetooth и Wi-Fi 2.4 ГГц. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит около 40-50 секунд. Точность позиционирования достаточна для эксплуатации в режиме автомобильного навигатора.

NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей. За время тестов мы использовали Jinga Joy Pro для оплаты покупок в терминалах оплаты – функция Google Pay работает четко, без нареканий.

Аккумулятор

Смартфон располагает обслуживаемой батарейкой с емкостью 3000 мАч. Показатели автономной работы тоже улучшились. В смешанном режиме смартфон с постоянно включенным экраном работает около 6.5 часов. Игры разрядят за 4 часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается, восстановление заряда потребует около 3 часов.

Камера

За фото и видео тут отвечает основной модуль с двумя камерами 8 и 0.3 Мп. Фронтальная камера 8 Мп. Вторая камера позволяет выбрать степень размытия заднего фона и точку фокусировки. В дневное время снимки получаются хорошего качества. Приложение предлагает базовый набор настроек и режимов работы.

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонних включений и рекламного софта. Работает система стабильно, приложения переключаются и запускаются без видимых задержек. Все необходимое пользователь сможет поставить с Play Market.

Итоги по Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro стал лучше по всем параметрам, предложив больше оперативной памяти, поддержку бесконтактных платежей, улучшенную автономность. При этом стоимость изменилась незначительно, позволяя этой модели предложить лучшее сочетание функционала и характеристик, относительно моделей схожего ценового сегмента от конкурентов. Сбоев и проблем в ходе длительного теста выявлено не было.