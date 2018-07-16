Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами

2018-07-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Joy Pro; [154]
В конце весны мы проводили тестирование недорогого LTE-смартфона Jinga Joy, в своем ценовом сегменте он предлагает отличный функционал и характеристики. Не так давно компания обновила эту серию, выпустив Jinga Joy Pro с поддержкой бесконтактных платежей, 2 и 16 Гбайт памяти, а также экраном с соотношением сторон 18:9.

Jinga Joy Pro

Улучшенная версия также относится к недорогому сегменту, её рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 6990 рублей.

Jinga Joy Pro обзор

Комплектация

Поставляется Jinga Joy Pro в белоснежной коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, наушники, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Jinga Joy Pro

Внешний вид

В Jinga Joy Pro за основу взят дизайн младшей версии. Аккуратный корпус из пластика софт-тач покрытия.

Jinga Joy Pro

Экран с соотношением сторон 18:9, при сопоставимой диагонали экрана, позволяет уменьшить ширину корпуса, упростив взаимодействие с интерфейсом и обеспечив отличную эргономику.

Jinga Joy Pro

По центру блок основной камеры с двумя линзами, не выступающий за пределы основной плоскости. Рядом с ней двойная светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца.

Jinga Joy Pro

Первые дни эксплуатации очень часто палец вместо сканера будет попадать на камеру. В целом же это дело привычки. Претензий к скорости и точности срабатывания нет.

Jinga Joy Pro

Корпус разборный, прилегает крышка плотно без зазоров. По центру с внутренней стороны можно обратить внимание на NFC-метку.

Jinga Joy Pro

Аккумулятор съемный. К двум SIM-картам и слоту для карты памяти microSD открывается свободный доступ. Сменить можно будет, не извлекая аккумулятор. Но стоит быть аккуратным, извлечение во включенном состоянии может привести к повреждениям накопителя.

Jinga Joy Pro

На верхнем торце у Jinga Joy Pro аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Jinga Joy Pro

Боковые грани закруглены. Справа кнопка включения и спаренная качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.

Jinga Joy Pro

Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. На верхнем торце разговорная решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.

Jinga Joy Pro

Начинка

За работу смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-T720. В сравнении с младшей версией, тут увеличили вдвое объем оперативной памяти, весомый плюс в пользу выбора PRO. Под хранение файлов доступно 16 Гбайт памяти с возможностью установки карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема не наблюдалось. Голос передается чистым. Bluetooth и Wi-Fi 2.4 ГГц. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит около 40-50 секунд. Точность позиционирования достаточна для эксплуатации в режиме автомобильного навигатора.

NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей. За время тестов мы использовали Jinga Joy Pro для оплаты покупок в терминалах оплаты – функция Google Pay работает четко, без нареканий.

Аккумулятор

Смартфон располагает обслуживаемой батарейкой с емкостью 3000 мАч. Показатели автономной работы тоже улучшились. В смешанном режиме смартфон с постоянно включенным экраном работает около 6.5 часов. Игры разрядят за 4 часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается, восстановление заряда потребует около 3 часов.

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Камера

За фото и видео тут отвечает основной модуль с двумя камерами 8 и 0.3 Мп. Фронтальная камера 8 Мп. Вторая камера позволяет выбрать степень размытия заднего фона и точку фокусировки. В дневное время снимки получаются хорошего качества. Приложение предлагает базовый набор настроек и режимов работы.

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонних включений и рекламного софта. Работает система стабильно, приложения переключаются и запускаются без видимых задержек. Все необходимое пользователь сможет поставить с Play Market.

Итоги по Jinga Joy Pro

Jinga Joy Pro стал лучше по всем параметрам, предложив больше оперативной памяти, поддержку бесконтактных платежей, улучшенную автономность. При этом стоимость изменилась незначительно, позволяя этой модели предложить лучшее сочетание функционала и характеристик, относительно моделей схожего ценового сегмента от конкурентов. Сбоев и проблем в ходе длительного теста выявлено не было.

Комментарии:
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 8...
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 8Компания Thermaltake одной из первых предложила систему мониторинга работы блоков питания, предоставив вл...
DOOGEE S55 стоит дешевле конкурентов...
DOOGEE S55 стоит дешевле конкурентовМы довольно длительное время следим за брендом DOOGEE и можем с уверенностью заявит, что компания делает ...
Apple готовит iPhone 9...
Apple готовит iPhone 9Появилась информация о том, что новый смартфон компании Apple будет называться iPhone 9. Это вполне логич...
NVIDIA не теряет прибыль...
NVIDIA не теряет прибыльФинансовые аналитики вновь раздувают из мухи слона. В сети появилась информация о том, что компания NVIDI...
Moto E5 Play Android Go Edition выйдет в...
Moto E5 Play Android Go Edition выйдет вПро компанию Motorola все уже успели позабыть, но она живет и продолжает выпускать смартфоны. Вот анонсир...
Sony показала фотоаппарат RX100 V...
Sony показала фотоаппарат RX100 VУ компании Sony не все так хорошо с продажами смартфонов, зато с фотоаппаратами ситуация просто шикарная....
Microsoft Andromeda отложили на потом...
Microsoft Andromeda отложили на потомНекоторое время назад появилась информация о том, что классной планшет Microsoft Andromeda уже готов к ре...
Nintendo Switch получила новый модуль...
Nintendo Switch получила новый модульВы удивитесь, но новая японская консоль Nintendo Switch не поддерживает подключение беспроводных наушнико...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами
Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Обзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимостьОбзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимость
Обзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220VОбзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220V
Обзор Ippon Back Basic 1050 Schuko. Источник бесперебойного питанияОбзор Ippon Back Basic 1050 Schuko. Источник бесперебойного питания
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
Обзор Westworld. Скучная копия...
Обзор Westworld. Скучная копияWestworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик...
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor