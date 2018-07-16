Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами

В конце весны мы проводили тестирование недорогого LTE-смартфона Jinga Joy, в своем ценовом сегменте он предлагает отличный функционал и характеристики. Не так давно компания обновила эту серию, выпустив Jinga Joy Pro с поддержкой бесконтактных платежей, 2 и 16 Гбайт памяти, а также экраном с соотношением сторон 18:9.
Улучшенная версия также относится к недорогому сегменту, её рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 6990 рублей.
Jinga Joy Pro обзор
КомплектацияПоставляется Jinga Joy Pro в белоснежной коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, наушники, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ Jinga Joy Pro за основу взят дизайн младшей версии. Аккуратный корпус из пластика софт-тач покрытия.
Экран с соотношением сторон 18:9, при сопоставимой диагонали экрана, позволяет уменьшить ширину корпуса, упростив взаимодействие с интерфейсом и обеспечив отличную эргономику.
По центру блок основной камеры с двумя линзами, не выступающий за пределы основной плоскости. Рядом с ней двойная светодиодная вспышка и активная зона сканера отпечатка пальца.
Первые дни эксплуатации очень часто палец вместо сканера будет попадать на камеру. В целом же это дело привычки. Претензий к скорости и точности срабатывания нет.
Корпус разборный, прилегает крышка плотно без зазоров. По центру с внутренней стороны можно обратить внимание на NFC-метку.
Аккумулятор съемный. К двум SIM-картам и слоту для карты памяти microSD открывается свободный доступ. Сменить можно будет, не извлекая аккумулятор. Но стоит быть аккуратным, извлечение во включенном состоянии может привести к повреждениям накопителя.
На верхнем торце у Jinga Joy Pro аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.
Боковые грани закруглены. Справа кнопка включения и спаренная качелька громкости. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не люфтят.
Лицевая сторона защищена стеклом с эффектом 2.5D. На верхнем торце разговорная решетка динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.
НачинкаЗа работу смартфона отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-T720. В сравнении с младшей версией, тут увеличили вдвое объем оперативной памяти, весомый плюс в пользу выбора PRO. Под хранение файлов доступно 16 Гбайт памяти с возможностью установки карты памяти объемом до 64 Гбайт.
Связь
Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема не наблюдалось. Голос передается чистым. Bluetooth и Wi-Fi 2.4 ГГц. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит около 40-50 секунд. Точность позиционирования достаточна для эксплуатации в режиме автомобильного навигатора.
NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей. За время тестов мы использовали Jinga Joy Pro для оплаты покупок в терминалах оплаты – функция Google Pay работает четко, без нареканий.
АккумуляторСмартфон располагает обслуживаемой батарейкой с емкостью 3000 мАч. Показатели автономной работы тоже улучшились. В смешанном режиме смартфон с постоянно включенным экраном работает около 6.5 часов. Игры разрядят за 4 часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается, восстановление заряда потребует около 3 часов.
КамераЗа фото и видео тут отвечает основной модуль с двумя камерами 8 и 0.3 Мп. Фронтальная камера 8 Мп. Вторая камера позволяет выбрать степень размытия заднего фона и точку фокусировки. В дневное время снимки получаются хорошего качества. Приложение предлагает базовый набор настроек и режимов работы.
СофтПредустановлена операционная система Android 7.0 без сторонних включений и рекламного софта. Работает система стабильно, приложения переключаются и запускаются без видимых задержек. Все необходимое пользователь сможет поставить с Play Market.