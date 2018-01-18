Обзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублей

Jinga продолжает успешно завоевывать российский рынок в сегменте недорогих смартфонов. Мы уже имели возможность изучить ряд моделей, которые в итоге оставили самые положительные впечатления. Не так давно они расширили модельный ряд, выпустив флагманскую модель в своем сегменте – Jinga Touch 4G. Для этой модели заявлены поддержка 4G, 2 и 16 Гбайт памяти, IPS HD дисплей, камеры с хорошим качеством снимков и 4-ядерный процессор. Подобные характеристики, а также сканер отпечатка пальцев и металлический корпус долгое время были доступны только для «середнячков» с более высоким ценником.

Jinga Touch 4G обзор

Тут же рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей, и он уже начал появляться на полках российских магазинов. Ниже представлена сводная таблица, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Jinga Touch 4G в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Информация на обратной стороне коробки позволит ознакомиться с ключевыми характеристиками смартфона.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство, защитную пленку, USB-кабель, набор технической документации.В Jinga Touch 4G внимание уделили не только внутренней начинке, но и дизайну. Выглядит смартфон аккуратно и стильно.

Корпус отличает небольшая толщина в 8 мм. Как итог смартфон удобно лежит в руке, все элементы находятся в пределах быстрой доступности.

Собран добротно. При сдавливании крышка не скрипит и не продавливается. Создается впечатление монолитной конструкции.

Основная часть корпуса выполнена из металла. Не разборный, SIM и карта памяти ставятся в выдвижной гибридный лоток.

На нижнем торце выведен разъем USB с поддержкой OTG. По краям от него круглые отверстия разговорного динамика и микрофона.

Лицевая панель полностью покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. Приятна тактильно, следы пальцев, накопившиеся в ходе эксплуатации, удаляются легко. На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки.

На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Справа на торце кнопка включения, слева качелька громкости.

Основная камера с хромированной окантовкой, немного выступает за пределы корпуса. Под ней выведена светодиодная вспышка и сканер отпечатка пальца.

Активная зона сканера хорошо определяется слепым методом. В памяти хранится несколько отпечатков. Работает точно и быстро. Разблокировать экран у Jinga Touch 4G можно без выхода на экран ввода пароля.

Экран

Установлена 5-дюймовая матрица IPS HD с технологией On-Cell Full Lamination. Картинка выглядит реалистично, хорошо настроен цветовой баланс. Экран подойдет под выполнения всех ключевых сценариев работы, включая чтение текстов и просмотр фильмов.

Начинка

Подсветка равномерна по всей площади, засветы по краям отсутствуют. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.За работу Jinga Touch 4G отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MTK 6737. Располагает смартфон 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты объемом до 64 Гбайт. Уровня быстродействия вполне достаточно для современных игр и ресурсоемких приложений.

Связь

Аккумулятор

Установлен 4G-модуль с поддержкой частот российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая, голос передается чистым. Проблем с качеством приема за время тестов обнаружено не было. Wi-Fi и Bluetooth. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит 30-40 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве автомобильного навигатора.За автономную работу отвечает необслуживаемый аккумулятор с емкостью 2400 мАч, емкости которого хватает на весь день в типовых сценариях эксплуатации. Полностью заряженный аккумулятор в играх разряжается за 4 часа, около 5.5 часов на просмотр фильмов. Быстрая зарядка не поддерживается, на восстановление комплектным адаптером уходит примерно 2 часа.

Камера

Jinga Touch 4G имеет основную камеру с разрешением 13 Мп и фронтальную с разрешением 5 Мп. Используется стандартное приложение из пакета Google. Предлагаются ручные настройки, несколько творческих режимов, возможность выбрать разрешение съемки. Поддерживается HDR.

Софт

Итоги по Jinga Touch 4G

Качество получаемых снимков хорошее, такими можно будет смело делиться в лентах социальных сетей и мессенджерах.Работает Jinga Touch 4G на базе операционной системы Android 7.0 без сторонних лаунчеров и надстроек. Все необходимое сможет установить сам пользователь с Play Market. Один из экранов рабочего стола занят иконками для установки программ и игр.Jinga Touch 4G в своем ценовом сегменте предлагает оптимальное сочетание функционала, характеристик и визуальной составляющей. К плюсам отнесем сканер отпечатка пальца, металлическую крышку, поддержку 4G, 2 и 16 Гбайт памяти, актуальный софт, дисплей HD, расширение памяти при помощи карты памяти объемом до 64 Гбайт. Не устроить может гибридный лоток для SIM.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".