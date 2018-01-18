Обзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублей

2018-01-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Touch 4G; [3569]
Jinga продолжает успешно завоевывать российский рынок в сегменте недорогих смартфонов. Мы уже имели возможность изучить ряд моделей, которые в итоге оставили самые положительные впечатления. Не так давно они расширили модельный ряд, выпустив флагманскую модель в своем сегменте – Jinga Touch 4G. Для этой модели заявлены поддержка 4G, 2 и 16 Гбайт памяти, IPS HD дисплей, камеры с хорошим качеством снимков и 4-ядерный процессор. Подобные характеристики, а также сканер отпечатка пальцев и металлический корпус долгое время были доступны только для «середнячков» с более высоким ценником.

Jinga Touch 4G

Тут же рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей, и он уже начал появляться на полках российских магазинов. Ниже представлена сводная таблица, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Jinga Touch 4G обзор

Комплектация

Поставляется Jinga Touch 4G в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. Информация на обратной стороне коробки позволит ознакомиться с ключевыми характеристиками смартфона.

Jinga Touch 4G

Комплект включает зарядное устройство, защитную пленку, USB-кабель, набор технической документации.

Внешний вид

В Jinga Touch 4G внимание уделили не только внутренней начинке, но и дизайну. Выглядит смартфон аккуратно и стильно.

Jinga Touch 4G

Корпус отличает небольшая толщина в 8 мм. Как итог смартфон удобно лежит в руке, все элементы находятся в пределах быстрой доступности.

Jinga Touch 4G

Собран добротно. При сдавливании крышка не скрипит и не продавливается. Создается впечатление монолитной конструкции.

Jinga Touch 4G

Основная часть корпуса выполнена из металла. Не разборный, SIM и карта памяти ставятся в выдвижной гибридный лоток.

Jinga Touch 4G

На нижнем торце выведен разъем USB с поддержкой OTG. По краям от него круглые отверстия разговорного динамика и микрофона.

Jinga Touch 4G

Лицевая панель полностью покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D. Приятна тактильно, следы пальцев, накопившиеся в ходе эксплуатации, удаляются легко. На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки.

Jinga Touch 4G

На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Справа на торце кнопка включения, слева качелька громкости.

Jinga Touch 4G

Основная камера с хромированной окантовкой, немного выступает за пределы корпуса. Под ней выведена светодиодная вспышка и сканер отпечатка пальца.

Jinga Touch 4G

Активная зона сканера хорошо определяется слепым методом. В памяти хранится несколько отпечатков. Работает точно и быстро. Разблокировать экран у Jinga Touch 4G можно без выхода на экран ввода пароля.

Jinga Touch 4G

Экран

Установлена 5-дюймовая матрица IPS HD с технологией On-Cell Full Lamination. Картинка выглядит реалистично, хорошо настроен цветовой баланс. Экран подойдет под выполнения всех ключевых сценариев работы, включая чтение текстов и просмотр фильмов.

Jinga Touch 4G

Подсветка равномерна по всей площади, засветы по краям отсутствуют. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

За работу Jinga Touch 4G отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MTK 6737. Располагает смартфон 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты объемом до 64 Гбайт. Уровня быстродействия вполне достаточно для современных игр и ресурсоемких приложений.

Jinga Touch 4G

Jinga Touch 4G

Jinga Touch 4G

Связь

Установлен 4G-модуль с поддержкой частот российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая, голос передается чистым. Проблем с качеством приема за время тестов обнаружено не было. Wi-Fi и Bluetooth. На холодный старт навигационного модуля с поиском спутников уходит 30-40 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве автомобильного навигатора.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает необслуживаемый аккумулятор с емкостью 2400 мАч, емкости которого хватает на весь день в типовых сценариях эксплуатации. Полностью заряженный аккумулятор в играх разряжается за 4 часа, около 5.5 часов на просмотр фильмов. Быстрая зарядка не поддерживается, на восстановление комплектным адаптером уходит примерно 2 часа.

Jinga Touch 4G

Камера

Jinga Touch 4G имеет основную камеру с разрешением 13 Мп и фронтальную с разрешением 5 Мп. Используется стандартное приложение из пакета Google. Предлагаются ручные настройки, несколько творческих режимов, возможность выбрать разрешение съемки. Поддерживается HDR.

Jinga Touch 4G

Jinga Touch 4G

Jinga Touch 4G

Jinga Touch 4G

Качество получаемых снимков хорошее, такими можно будет смело делиться в лентах социальных сетей и мессенджерах.

Софт

Работает Jinga Touch 4G на базе операционной системы Android 7.0 без сторонних лаунчеров и надстроек. Все необходимое сможет установить сам пользователь с Play Market. Один из экранов рабочего стола занят иконками для установки программ и игр.

Итоги по Jinga Touch 4G

Золото. Выбор редакции MegaObzorJinga Touch 4G в своем ценовом сегменте предлагает оптимальное сочетание функционала, характеристик и визуальной составляющей. К плюсам отнесем сканер отпечатка пальца, металлическую крышку, поддержку 4G, 2 и 16 Гбайт памяти, актуальный софт, дисплей HD, расширение памяти при помощи карты памяти объемом до 64 Гбайт. Не устроить может гибридный лоток для SIM.
Jinga Touch 4G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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