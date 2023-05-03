Обзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлаждения

В прошлом году мы проводили тестирование жидкостного охлаждения JONSBO SHADOW 360 ARGB , которое при своей невысокое стоимости продемонстрировало хорошую производительность и уровень исполнения. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейке в центре внимания будет Jonsbo TF 360 ARGB с заявленным уровнем TDP до 300 Вт и поддержкой актуальных процессоров. Приобрести в российских магазинах можно за 6000 рублей

Комплектация

На коробке из плотного картона приведено изображение с примером работающей подсветки и данными по характеристикам. Комплект включает усиливающую пластину, опорные пластины и винты для AMD и INTEL, тюбик с термопастой, лопатку, кабель разветвитель для группового подключения вентиляторов.

Jonsbo TF 360 ARGB обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Выполнена система в закрытом корпусе, состоящем из радиатора, помпы и водоблока. Из необычного отметим перенос помпы из водоблока в отдельный модуль, зафиксированный на шлангах.

В теории это должно повысить надежность и исключить завоздушивание из-за особенностей монтажа или в ходе длительной эксплуатации. Установленная тут дает 5200 оборотов в минуту.

Водоблок выполнен в виде цилиндра из черного пластика с круговой подсветкой на крышке. Здесь ARGB-подсветка с возможностью синхронизации и управления через программное обеспечение материнской платы.

Основание медное, ровное. Обеспечивается равномерное прижатие к теплораспределительной крышке процессора.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина его составляет 27 мм.

Соединены между собой элементы Jonsbo TF 360 ARGB резиновыми шлангами с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров. В местах соединения опрессованы.

Комплектуется система тремя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. От каждого вентилятора отходит два кабеля с PWM и 3-пинового ARGB.

Лопасти и крышка моторного блока выполнены из полупрозрачного пластика. При работе вся площадь вентиляторов подсвечивается.

Сборка

Поддерживаются сокеты Intel LGA1700/1200/115X/2011 и AMD AM4/AM5/TR4. Мы монтаж проводили на материнскую плату с сокетом LGA1700. Для начала необходимо зафиксировать усиливающую пластину.

Далее на внутреннюю сторону водоблока устанавливаются соответствующие сокету опорные пластины. Наносится слой термопасты на крышку процессора.

Прижимаем равномерно водоблок. Остается установить радиатор на стенку корпуса и подключить кабели от вентиляторов, водоблока и помпы.

Проблем с монтажом не возникло. Больше всего времени занимает укладка и монтаж кабелей, которых здесь много.

Тесты

Тестирование Jonsbo TF 360 ARGB велось с процессором Intel Core i5-13600K, работающим на частоте 5100 МГц.

Также процессор был разогнан до частоты 5500 МГц.

Отдельно провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

И в этих же условиях, но при продолжительной и максимальной нагрузке.

Итоги

Jonsbo TF 360 ARGB – недорогая система жидкостного охлаждения с высокой эффективностью отвода тепла, адресной подсветкой и возможностью установки на актуальные сокеты. Главная проблема этой системы это комплектные вентиляторы, они шумные, если их заменить можно будет решить главный ее минус в виде шума при нагрузке.