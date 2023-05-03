Обзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлаждения

На коробке из плотного картона приведено изображение с примером работающей подсветки и данными по характеристикам. Комплект включает усиливающую пластину, опорные пластины и винты для AMD и INTEL, тюбик с термопастой, лопатку, кабель разветвитель для группового подключения вентиляторов.
В теории это должно повысить надежность и исключить завоздушивание из-за особенностей монтажа или в ходе длительной эксплуатации. Установленная тут дает 5200 оборотов в минуту.
Водоблок выполнен в виде цилиндра из черного пластика с круговой подсветкой на крышке. Здесь ARGB-подсветка с возможностью синхронизации и управления через программное обеспечение материнской платы.
Основание медное, ровное. Обеспечивается равномерное прижатие к теплораспределительной крышке процессора.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Толщина его составляет 27 мм.
Соединены между собой элементы Jonsbo TF 360 ARGB резиновыми шлангами с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров. В местах соединения опрессованы.
Комплектуется система тремя вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. От каждого вентилятора отходит два кабеля с PWM и 3-пинового ARGB.
Лопасти и крышка моторного блока выполнены из полупрозрачного пластика. При работе вся площадь вентиляторов подсвечивается.
Далее на внутреннюю сторону водоблока устанавливаются соответствующие сокету опорные пластины. Наносится слой термопасты на крышку процессора.
Прижимаем равномерно водоблок. Остается установить радиатор на стенку корпуса и подключить кабели от вентиляторов, водоблока и помпы.
Проблем с монтажом не возникло. Больше всего времени занимает укладка и монтаж кабелей, которых здесь много.
Также процессор был разогнан до частоты 5500 МГц.
Отдельно провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.
И в этих же условиях, но при продолжительной и максимальной нагрузке.