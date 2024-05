Сессионное выживание с клоунами. Обзор Killer Klowns From Outer Space The Game

У нас была возможность детально изучить асимметричную сетевую игру Killer Klowns From Outer Space The Game, в основе которой лежит популярный комедийный хоррор из 80-х. В ней можно играть людьми, выживая, или клоунами, которые охотятся на этих людей и готовят наступление клоунапокалипсиса. Первое, что приходит на ум в этом жанре, это Dead by Daylight, а также менее известные проекты, такие как Friday 13th. Жанр интересный, продолжает удерживать интерес, и сможет ли новый проект оттеснить внимание старичков, попробуем разобраться вместе.

Как и говорили, в основе сюжета кинолента, которую, вероятно, вы могли видеть в 90-х. Она незамысловатая в плане сценария, но при этом совместила напряженные моменты, выживание, хоррор, а также юмор. События происходят в американском городке, в который высадился корабль пришельцев в виде циркового шатра. Героям же предстояло не только спасти свои жизни, но и спасти землю, отразив внеземную угрозу.

Все то же самое теперь в рамках игры в виде коротких 15-минутных сессий. В открытых матчах сторона выбирается рандомно, определенную можно выбрать только в приватных. По итогу количества выживших и убивших будет выбрана победившая сторона. Сами сессии достаточно динамичные, а такой рандомный подбор позволял не зацикливаться на одном геймплее, пробуя как сторону выживающих, так и клоунов.

Выбор тут есть в персонажах, доступно по 5 за каждую из них. Открываются автоматически по мере достижения уровня, последний будет доступен на 50 уровне. Поиграв за разных, отметим, что тут хорошо получилось соблюсти баланс. Он тут касается как базовых характеристик, так и набора умений. Клоуны имеют по два вида оружия и ультимативную способность, а люди отличаются ограниченностью, только база. Дополнительно к этому ожидаемо есть инструмент кастомизации внешнего вида.

На старте доступно несколько локаций, это парк аттракционов, городок, студенческий лагерь. Набор активностей на каждом схожий, для людей это четыре типа выхода, а для клоунов четыре машины, которые можно оснастить для раннего запуска апокалипсиса. Полный сет включает 3 клоуна и 7 выживших. Клоуны заняты поиском выживших с их убийством или заключением в кокон для последующей установки на машины. Оснащение этих машин имеет смысл еще и с целью начала генерации мелких помощников, которые будут патрулировать зону вокруг и сигнализировать при обнаружении выживших.

Люди же в Killer Klowns From Outer Space The Game появляются без какого-либо снаряжения. За выделенные 15 минут требуется выжить и найти выход, если не уложиться в тайминг, остается только 30-секундная возможность добежать до дополнительно открытого выхода. Основных же выходов тут четыре – портал, лодка, бункер и проход. Каждый из них требует наличия двух запасных предметов, которые в зависимости от типа отличаются. При этом установка запчастей сопровождается необходимостью уложиться в тайминг нажатием на заданную кнопку в процессе заполнения шкалы. Ошибка привлечет внимание клоунов. Из интересного, каждый выход ограничен по количеству людей, которые смогут пройти из него, сбежать разом и всей толпой не получится.

В отличие от Dead by Daylight, клоунов тут сразу три и это заметно усложняет выживание людей, а к этому еще добавим до 3 мелких помощников возле каждой машины. На поздних этапах часто складывается ситуация, когда найти лазейки для проходов становится очень сложно и несмотря на то, что тут есть доля юмора, общее напряжение держится на хорошем уровне.

В завершение отметим, что в случае неудачи или поимки остается маленький шанс спастись. Из кокона можно сбежать при наличии ножа в инвентаре, а также один раз за сессию может быть найдена и запущена машина воскрешения. Те же, кто спаслись или погибли, имеют возможность помочь оставшимся раздачей карточек, которые получают при прохождении мини игр.

Killer Klowns From Outer Space The Game обзор игры

Итоги

Общие впечатления от Killer Klowns From Outer Space The Game остались положительным, хорошая возможность в рамках нескольких сессий скоротать свободное время как одному, так и в компании друзей. Элемент выживания здесь удачно сочетается с приятной атмосферой и проработанными локациями. Но с другой стороны, разработчики ограничили себя конкретной кинолентой и возможности бесконечно расширять ее контентом, как у конкурирующего проекта, не будет, а текущий вариант может со временем приесться.