Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц

Приобрести его можно в среднем за 49 тысяч рублей.
Упакован в коробку из картона, окрашенного в черный цвет с изображением монитора и стилизованным изображением в игровой стилистике.
Соединяются между собой при помощи двух винтов. Основание у него ярко-красного цвета.
На обратной стороне стойки есть вырез, используемый для укладки питающего и интерфейсных кабелей.
Она поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также перевод в портретный режим. Во всех положениях монитор стоит устойчиво.
По центру задней крышки выступ радиальной формы со стилизованной вентиляционной решеткой, окрашенной в ярко-красный цвет.
На панели портов ввода/вывода у LG 27GP850-B два HDMI, один DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход, а также встроенный USB-хаб с двумя полноразмерными разъемами.
Важно отметить, что только DisplayPort поддерживает G-SYNC и AMD FreeSync Premium с частотой до 180 Гц, для HDMI доступна только адаптивная синхронизация AMD до 144 Гц.
У монитора нет встроенной акустики, только возможность вывода на наушники. Блок питания внешний, при продолжительной работе заметно не нагревается.
Лицевая панель с безрамочным дизайном. Хорошо подходит для расширения рабочего пространства с несколькими мониторами.
К минусам отнесем обрамление из глянцевого пластика. Оно быстро собирает следы пальцев.
Установленная тут матрица отличается равномерной подсветкой по всей площади. Он прошел сертификацию по стандарту VESA HDR400.
Подсветка у него без ШИ-модуляции. Углы обзора широкие. Кристаллический эффект не выражен.
Есть преднастроенные профили: игрок-1 и игрок-2, FPS, RTS, яркий и режим чтения.
Отдельные игровые настройки: разгон матрицы, адаптивная синхронизация, улучшение черного цвета, повышение времени отклика.
Регулировка яркости, контрастности, четкости, гаммы, цветовой температуры.
Автоматический или ручной выбор источника сигнала. Изменение соотношения сторон.
Общие настройки монитора. В каждой из вкладок отображается текущий режим работы.
Подключив LG 27GP850-B к системе с помощью USB-кабеля, будет возможность проводить настройку с помощью программного обеспечения. В ней дублируются предустановленные профили. В каждом можно скорректировать яркость, контрастность, четкость, цветовой профиль.
Разделить монитор на 2, 3, 4, 6 или 8 частей. Есть поддержка совмещения изображения с двух источников.
Мы провели комплексные тесты с помощью калибратора. С полученными результатами можно ознакомиться ниже.