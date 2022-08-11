Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц

Тестируемый сегодня 27-дюймовый монитор LG 27GP850-B оснащен nano-IPS матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей. Ориентирован на игровой сегмент, поддерживает частоту обновления 165 Гц с возможностью разгона до 180 Гц. Добавлены к этому адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium. Из особенностей также отмечаются HDR10 с максимальной яркостью до 400 кд/м2.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 49 тысяч рублей.Комплект его включает разобранную подставку, внешний блок питания, HDMI и DisplayPort кабели, USB кабель, диск и различную документацию.

Упакован в коробку из картона, окрашенного в черный цвет с изображением монитора и стилизованным изображением в игровой стилистике.

Внешний вид

Комплектная подставка состоит из основания и стойки. Перед началом эксплуатации ее нужно будет самостоятельно собрать.

Соединяются между собой при помощи двух винтов. Основание у него ярко-красного цвета.

На обратной стороне стойки есть вырез, используемый для укладки питающего и интерфейсных кабелей.

Она поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также перевод в портретный режим. Во всех положениях монитор стоит устойчиво.

По центру задней крышки выступ радиальной формы со стилизованной вентиляционной решеткой, окрашенной в ярко-красный цвет.

На панели портов ввода/вывода у LG 27GP850-B два HDMI, один DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход, а также встроенный USB-хаб с двумя полноразмерными разъемами.

Важно отметить, что только DisplayPort поддерживает G-SYNC и AMD FreeSync Premium с частотой до 180 Гц, для HDMI доступна только адаптивная синхронизация AMD до 144 Гц.

У монитора нет встроенной акустики, только возможность вывода на наушники. Блок питания внешний, при продолжительной работе заметно не нагревается.

Лицевая панель с безрамочным дизайном. Хорошо подходит для расширения рабочего пространства с несколькими мониторами.

К минусам отнесем обрамление из глянцевого пластика. Оно быстро собирает следы пальцев.

Установленная тут матрица отличается равномерной подсветкой по всей площади. Он прошел сертификацию по стандарту VESA HDR400.

Подсветка у него без ШИ-модуляции. Углы обзора широкие. Кристаллический эффект не выражен.

Настройки

Быстрое меню с возможностью активации игрового режима и выбора входа для отображения изображения.

Есть преднастроенные профили: игрок-1 и игрок-2, FPS, RTS, яркий и режим чтения.

Отдельные игровые настройки: разгон матрицы, адаптивная синхронизация, улучшение черного цвета, повышение времени отклика.

Регулировка яркости, контрастности, четкости, гаммы, цветовой температуры.

Автоматический или ручной выбор источника сигнала. Изменение соотношения сторон.

Общие настройки монитора. В каждой из вкладок отображается текущий режим работы.

Софт

Подключив LG 27GP850-B к системе с помощью USB-кабеля, будет возможность проводить настройку с помощью программного обеспечения. В ней дублируются предустановленные профили. В каждом можно скорректировать яркость, контрастность, четкость, цветовой профиль.

Разделить монитор на 2, 3, 4, 6 или 8 частей. Есть поддержка совмещения изображения с двух источников.

Тесты

Мы провели комплексные тесты с помощью калибратора. С полученными результатами можно ознакомиться ниже.

Альтернативный выбор

Итоги

В качестве альтернативного выбора рекомендуем рассмотреть LG 27GL850-B, частота его обновления 144 Гц и меньший уровень яркости (350 кд/м2), но при этом приобрести можно дешевле на 10-15 тысяч рублей.LG 27GP850-B – безрамочный монитор с быстрой матрицей, поддерживающей NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium с частотой до 180 Гц. Актуальный набор портов и кабелей в комплекте, скоростной USB-хаб, детальные настройки, высокая яркость без выраженной ШИ-модуляции, широкие углы обзора, эргономичная подставка. К минусам отнесем отсутствие встроенных динамиков.