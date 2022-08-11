Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц

Тестируемый сегодня 27-дюймовый монитор LG 27GP850-B оснащен nano-IPS матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей. Ориентирован на игровой сегмент, поддерживает частоту обновления 165 Гц с возможностью разгона до 180 Гц. Добавлены к этому адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium. Из особенностей также отмечаются HDR10 с максимальной яркостью до 400 кд/м2.

обзор LG 27GP850-B

Приобрести его можно в среднем за 49 тысяч рублей.

Комплектация

Комплект его включает разобранную подставку, внешний блок питания, HDMI и DisplayPort кабели, USB кабель, диск и различную документацию.

комплектация LG 27GP850-B

Упакован в коробку из картона, окрашенного в черный цвет с изображением монитора и стилизованным изображением в игровой стилистике.

комплектация LG 27GP850-B

Внешний вид

Комплектная подставка состоит из основания и стойки. Перед началом эксплуатации ее нужно будет самостоятельно собрать.

подставка LG 27GP850-B

Соединяются между собой при помощи двух винтов. Основание у него ярко-красного цвета.

подставка LG 27GP850-B

На обратной стороне стойки есть вырез, используемый для укладки питающего и интерфейсных кабелей.

подставка LG 27GP850-B

Она поддерживает изменение высоты расположения панели, наклон ее вперед и назад, а также перевод в портретный режим. Во всех положениях монитор стоит устойчиво.

подставка LG 27GP850-B

По центру задней крышки выступ радиальной формы со стилизованной вентиляционной решеткой, окрашенной в ярко-красный цвет.

подставка LG 27GP850-B

На панели портов ввода/вывода у LG 27GP850-B два HDMI, один DisplayPort, гнездо питания, аудиовыход, а также встроенный USB-хаб с двумя полноразмерными разъемами.

разъемы LG 27GP850-B

Важно отметить, что только DisplayPort поддерживает G-SYNC и AMD FreeSync Premium с частотой до 180 Гц, для HDMI доступна только адаптивная синхронизация AMD до 144 Гц.

внешний вид LG 27GP850-B

У монитора нет встроенной акустики, только возможность вывода на наушники. Блок питания внешний, при продолжительной работе заметно не нагревается.

внешний вид LG 27GP850-B

Лицевая панель с безрамочным дизайном. Хорошо подходит для расширения рабочего пространства с несколькими мониторами.

внешний вид LG 27GP850-B

К минусам отнесем обрамление из глянцевого пластика. Оно быстро собирает следы пальцев.

внешний вид LG 27GP850-B

Установленная тут матрица отличается равномерной подсветкой по всей площади. Он прошел сертификацию по стандарту VESA HDR400.

внешний вид LG 27GP850-B

Подсветка у него без ШИ-модуляции. Углы обзора широкие. Кристаллический эффект не выражен.

внешний вид LG 27GP850-B

Настройки

Быстрое меню с возможностью активации игрового режима и выбора входа для отображения изображения.

настройка LG 27GP850-B

Есть преднастроенные профили: игрок-1 и игрок-2, FPS, RTS, яркий и режим чтения.

настройка LG 27GP850-B

Отдельные игровые настройки: разгон матрицы, адаптивная синхронизация, улучшение черного цвета, повышение времени отклика.

настройка LG 27GP850-B

Регулировка яркости, контрастности, четкости, гаммы, цветовой температуры.

настройка LG 27GP850-B

Автоматический или ручной выбор источника сигнала. Изменение соотношения сторон.

настройка LG 27GP850-B

Общие настройки монитора. В каждой из вкладок отображается текущий режим работы.

настройка LG 27GP850-B

Софт

софт LG 27GP850-B

Подключив LG 27GP850-B к системе с помощью USB-кабеля, будет возможность проводить настройку с помощью программного обеспечения. В ней дублируются предустановленные профили. В каждом можно скорректировать яркость, контрастность, четкость, цветовой профиль.

софт LG 27GP850-B

Разделить монитор на 2, 3, 4, 6 или 8 частей. Есть поддержка совмещения изображения с двух источников.

софт LG 27GP850-B

Тесты

тесты LG 27GP850-B

Мы провели комплексные тесты с помощью калибратора. С полученными результатами можно ознакомиться ниже.

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

тесты LG 27GP850-B

Альтернативный выбор

В качестве альтернативного выбора рекомендуем рассмотреть LG 27GL850-B, частота его обновления 144 Гц и меньший уровень яркости (350 кд/м2), но при этом приобрести можно дешевле на 10-15 тысяч рублей.

Итоги

LG 27GP850-B – безрамочный монитор с быстрой матрицей, поддерживающей NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium с частотой до 180 Гц. Актуальный набор портов и кабелей в комплекте, скоростной USB-хаб, детальные настройки, высокая яркость без выраженной ШИ-модуляции, широкие углы обзора, эргономичная подставка. К минусам отнесем отсутствие встроенных динамиков.
Стильный моноблок Colorful G-One Plus оценен в 2000 долларов…
Компания Colorful объявила цену на только что представленный моноблочный ПК G-One Plus. Цена базовой комп…
Lenovo анонсировала игровой монитор Legion Y27q-30…
Lenovo представила новый монитор Legion Y27q-30. Он является приемником модели Lenovo Legion Y27q-20. Нов…
Представлен 4K-монитор LG UltraGear 32GQ950…
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделями UltraGear 32GQ950 и UltraGear 32GQ850, которые получ…
4K-проектор Hisense Vidda C1 оценен в $1050 …
Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов моделью Vidda C1, которая появится в продаже 15 июня по…
Redmagic выпускает игровой монитор с частотой 160 Гц и разре…
Redmagic, суббренд Nubia, объявил о выпуске нового игрового монитора. …
Представлен 170-Гц монитор MSI G27C5 E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор G27C5 E2, который получил вогнутую 27-дюймовую VA-панель с ра…
Hisense представила проектор Vidda C1 с поддержкой частоты о…
Hisense представила свой флагманский проектор Hisense Vidda C1 по цене 1050 долларов. Hisense Vidda C1 сп…
Samsung готовится выпустить игровой монитор Odyssey Neo G8…
Samsung представила Odyssey Neo G8, первый в мире игровой монитор с разрешением 4K UHD 240 Гц еще в начал…
Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouchОбзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor