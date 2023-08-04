Обзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENC

Комплект включает дополнительные пары силиконовых амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя.
Форма компактна, свободно помещается в кармане. За счет закругленных боковых граней не цепляется при извлечении.
Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный в основании. Данная модель поддерживает технологию быстрой зарядки. Внутри кейса наушники дополнительно фиксируются магнитным замком, исключая случайное извлечение.
Корпус наушников традиционной формы для внутриканальных моделей с вытянутой ножкой. Выполнен он из пластика. Качество сборки хорошее.
На внешней стороне ножки LYAMBDA-LTW20 позолоченная зона, в которой находится светодиодный индикатор активности и сенсорная зона управления.
Касаниями можно менять громкость, отвечать и завершать звонок, активировать голосовой помощник Google и Siri, переключать треки. Гарнитура поддерживает вывод голосовых оповещений на русском языке.
Корпус защищён от попадания воды соответствуя требованиям класса IPX4. В них можно принимать душ, тренироваться и гулять в дождливую погоду.
На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает четыре пары, позволяя подобрать оптимальную посадку индивидуально.
За работу их отвечает чип Qualcomm 3040, на борту 10 мм излучатели. Эта пара выдает звук с хорошим уровнем детализации. Чистый бас, звонкие верхние частоты. В них активно слушали музыку со стриминговых сервисов, подкасты и смотрели сериалы. Запаса громкости при этом с запасом, шумов и артефактов при выходе на высокие уровни замечено не было.
В ушах сидят плотно. Не выпадали при ходьбе на улице и на дорожке. В отличие от накладных моделей не было проблем с запотеванием при длительной носке.
Емкость встроенного аккумулятора в наушниках составляет 45 мАч. На среднем уровне громкости хватало на 6.5 часов беспрерывного воспроизведения. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.
Наушники поддерживают технологию ENC, устраняя посторонний шум во время разговоров. Оценить его работу можно в отдельном ролике.