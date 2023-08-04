Обзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENC

Изучаемые сегодня беспроводные внутриканальные наушники LYAMBDA-LTW20 поддерживают шумоподавление во время телефонных звонков (ENC), защиту от воды класса IPX4, быструю зарядку, а также оснащены модулем Bluetooth 5.2 с кодеками aptX, AAC и SBC.

LYAMBDA LTW20

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона белого цвета. На обратной стороне коробки приведены данные по техническим характеристикам.

LYAMBDA LTW20

Комплект включает дополнительные пары силиконовых амбушюров, USB-кабель, руководство пользователя.

LYAMBDA LTW20 обзор

Внешний вид

Зарядный кейс наушников выполнен из металлического сплава. Он устойчив к деформациям и долговечен.

LYAMBDA LTW20

Форма компактна, свободно помещается в кармане. За счет закругленных боковых граней не цепляется при извлечении.

LYAMBDA LTW20

Зарядка проходит через разъем USB-C, расположенный в основании. Данная модель поддерживает технологию быстрой зарядки. Внутри кейса наушники дополнительно фиксируются магнитным замком, исключая случайное извлечение.

LYAMBDA LTW20

Корпус наушников традиционной формы для внутриканальных моделей с вытянутой ножкой. Выполнен он из пластика. Качество сборки хорошее.

LYAMBDA LTW20

На внешней стороне ножки LYAMBDA-LTW20 позолоченная зона, в которой находится светодиодный индикатор активности и сенсорная зона управления.

LYAMBDA LTW20

Касаниями можно менять громкость, отвечать и завершать звонок, активировать голосовой помощник Google и Siri, переключать треки. Гарнитура поддерживает вывод голосовых оповещений на русском языке.

LYAMBDA LTW20

Корпус защищён от попадания воды соответствуя требованиям класса IPX4. В них можно принимать душ, тренироваться и гулять в дождливую погоду.

LYAMBDA LTW20

На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает четыре пары, позволяя подобрать оптимальную посадку индивидуально.

LYAMBDA LTW20

Тесты

Для беспроводного соединения LYAMBDA-LTW20 используют актуальный Bluetooth 5.2. Помимо часто встречаемых AAC и SBC, поддерживают передачу звука с aptX. Качество соединение отличное, не сталкивались с проблемами в ходе длительной эксплуатации, используя их как со смартфонами, так и другими типами устройств.

LYAMBDA LTW20

За работу их отвечает чип Qualcomm 3040, на борту 10 мм излучатели. Эта пара выдает звук с хорошим уровнем детализации. Чистый бас, звонкие верхние частоты. В них активно слушали музыку со стриминговых сервисов, подкасты и смотрели сериалы. Запаса громкости при этом с запасом, шумов и артефактов при выходе на высокие уровни замечено не было.

LYAMBDA LTW20

В ушах сидят плотно. Не выпадали при ходьбе на улице и на дорожке. В отличие от накладных моделей не было проблем с запотеванием при длительной носке.

LYAMBDA LTW20

Емкость встроенного аккумулятора в наушниках составляет 45 мАч. На среднем уровне громкости хватало на 6.5 часов беспрерывного воспроизведения. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.

LYAMBDA LTW20

Наушники поддерживают технологию ENC, устраняя посторонний шум во время разговоров. Оценить его работу можно в отдельном ролике.

Тест микрофона LYAMBDA LTW20

Итоги

При средней стоимости в 5 тысяч рублей LYAMBDA-LTW20 станут отличным выбором при поиске беспроводных внутриканальных наушников. Зарядный кейс из металла, хорошие показатели автономной работы и быстрая зарядка, поддержка aptX, сенсорное управление, защита от воды, качество звука.
Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном…
Сегодня мы детально изучим игровые наушники SVEN AP-G620MV, поддерживающие различные типы устройств, испо…
Обзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабе…
Проводные внутриканальные наушники остаются актуальными. И даже в сценариях, когда на смартфоне нет аудио…
Обзор ONANOFF BuddyPhones PlayEars+. Лучший выбор детских на…
Наушники, позиционируемые на детскую аудиторию, как и большинство товаров, ориентированных на детей, это …
Обзор SVEN E-292M. Проводные внутриканальные наушники…
На фоне роста популярности и распространения беспроводных наушников, модели с проводным подключением оста…
Обзор SVEN AP-U910MV. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсве…
В центре внимания сегодня будут игровые наушники SVEN AP-U910MV, оснащены они 40 мм неодимовыми излучател…
AirPods Pro получат новый порт и важную функцию уже в сентяб…
В сентябре текущего года компания Apple планирует выпустить смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro с портом …
Samsung существенно улучшила Galaxy Buds 2 Pro…
Сегодня компания Samsung официально заявила, что она добавляет больше функций и гибкости в режим простран…
Logitech представила гарнитуру с графеновыми драйверами…
Сегодня компания Logitech официально анонсировала свою новую игровую гарнитуру G Pro X 2 Lightspeed, осна…
Обзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор Sudio А2. Беспроводные наушники с ANC и шумоподавлением голосаОбзор Sudio А2. Беспроводные наушники с ANC и шумоподавлением голоса
Обзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENCОбзор LYAMBDA LTW20. Беспроводные наушники с aptX и ENC
Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофономОбзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном
Обзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FMОбзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor