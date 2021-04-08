Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками

В рамках «Лаборатории» ранее мы проводили тестирование винилового проигрывателя Lenco LS-10 , теплый и ламповый звук, как показали ваши комментарии и отзывы, в век тотальной цифровизации виниловые пластинки сохраняют актуальность. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет Lenco LS-40 с парными динамиками и привлекательным внешним видом.

Комплектация

Рекомендованная ее стоимость 9 990 рублей.

Упакован в коробку с изображением плеера и данными по его особенностям. Комплект включает блок питания с двумя съемными типами вилок, различную документацию.

Внешний вид

Основание проигрывателя выполнено из дерева. Отказ от пластика положительно повлиял на отсутствие посторонних шумов и дребезжания.

Вышли в двух расцветках корпуса: светло-коричневой и темной. Габариты у него больше, чем у рассмотренного устройства.

На лицевой панели по краям расположены динамики. Они защищены металлической сеткой.

Как итог устройство может самостоятельно воспроизводить звук без использования ресивера или внешних колонок.

Хотя возможность расширения тут тоже предусмотрели. На панели портов ввода/вывода у Lenco LS-40 раздельные RCA-выходы на правый и левый каналы. Аудиовход.

Два механических тумблера. Один из них отвечает за выключение функции автоматической остановки, второй переключает скорость (33 и 45).

За управление отвечает поворотный регулятор, выполняющий функцию регулировки громкости и совмещенный с кнопкой включения. Есть светодиодный индикатор активности.

Сопровождается корпус прозрачной откидной крышкой. Она защищает звукосниматель, диск и пластинку от попадания пыли во время хранения.

Рычажок со звукоснимателем. У него есть два положения. В поднятом механизм блокируется.

Тарелка в этой модели рассчитана на пластинки диаметром от 7 до 12 дюймов. Для нее предусмотрена съемная войлочная накидка с логотипом производителя.

Стоит на четырех ножках. Установить можно будет на ровную поверхность. Само внешнее исполнение отлично гармонируют с разными типами интерьеров.

Тесты

В Lenco LS-40 используется ременной привод. Он часто используется в моделях начального и среднего ценовых сегментов. Для исключения посторонних шумов и наводок динамик находится на удалении от звукоснимателя.

У ремня есть определенный ресурс. Его в последующем можно будет самостоятельно заменить. Хотя в обычных сценариях эксплуатации его хватает на длительное время и сама его замена может не потребоваться за все время.

Устройство изначально готово для эксплуатации. Достаточно снять транспортировочные пленки и защиту со звукоснимателя. Как и говорили выше, подойдут все распространённые типы виниловых пластинок. Игла здесь с диаметром 0.7 мм.

Звук с «душой», аналоговый. Есть эффект стереосцены. В отличие от цифровых плееров, меньше выражены басы. После завершения вращение автоматически завершается.

Итоги по Lenco LS-40

Lenco LS-40 станет хорошим выбором при поиске своего первого винилового проигрывателя, для прослушивания оставшейся коллекции виниловых пластинок, это могут быть как музыкальные, так и различные спектакли или аудиокниги. Качественное исполнение корпуса из дерева, продуманная конструкция, встроенная пара динамиков, возможность вывода сигнала на внешнюю акустику, автостоп, ременной привод.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".