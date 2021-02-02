Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7

С линейкой ноутбуков для работы и учебы Lenovo IdeaPad 5 14 мы уже знакомились на примере версии на процессоре Ryzen 3 4300U. Сегодня мы рассмотрим его с новым энергоэффективным мобильным процессором Intel Core i5-1135G7, относящимся к семейству Tiger Lake U. Из других его особенностей отмечаются экран с Full HD разрешением и 16 Гбайт оперативной памяти.

Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 обзор

К моменту публикации он уже представлен в российских магазинах.

Комплект

Стартовый набор помимо различной документации включает только блок питания с USB-С разъемом.

Внешний вид

Строгий внешний вид без излишеств. Корпус собран из металла и пластика. Качество сборки высокое.

В углу крышки находится зона с логотипом производителя. Откидывается крышка на 140 градусов. Петли жесткие.

Окрашен в темно-серый цвет. Вес в районе 1.4 кг. Общие габариты характерны для современных 14-дюймовых ноутбуков.

Боковые рамки дисплея узкие. По центру верхней расположены микрофон и вебкамера. Последняя сопровождается шторкой для обеспечения приватности.

На левой грани USB-C, HDMI и спаренный аудиоразъем. Установленный тут USB с поддержкой PowerDelivery и DispalyPort.

Справа два полноразмерных USB 3.2 Gen.1 и слот для карты памяти формата SD. В целом набор портов у Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 закрывает основные потребности, включая вывод изображения на внешний монитор.

Установлена клавиатура со светодиодной подсветкой белого цвета. Уровень ее яркости можно будет отрегулировать, как и отключить полностью.

Версия, которая к нам пришла, идет без локализации. Те ноутбуки, которые доступны в официальной рознице, идут с кириллицей. Традиционное исполнение для ноутбуков Lenovo, включая размещенные в один ряд стрелки вверх и вниз.

Тачпад немного смещен левее. Его активная зона составляет 10.5 на 7 см. На нажатия реагирует корректно. Поддерживаются жесты.

Оснащен парой динамиков с поддержкой звука Dolby Audio. Звуковая сцена с акцентом на верхние частоты.

Экран

На основании вентиляционная решетка и несколько прорезиненных ножек. Для доступа к начинке потребуется полный съем крышки.

Установлена 14-дюймовая IPS-матрица с Full HD разрешением. Углы обзора у экрана хорошие. Качество установленной тут матрицы хорошее. Частота обновления 60 Гц. Отметим отсутствие ШИМ и высокий уровень яркости. Сама подсветка без видимых засветов по периметру.

Начинка

В качестве платформы используется новый процессор Intel Core i5-1135G7. Четыре ядра с архитектурой Willow Cove. Помимо роста производительности, отмечаются его преимущества в виде энергоэффективности. Рабочая частота варьируется в диапазоне от 2.4 ГГц до 4.2 ГГц.

Изменения коснулись встроенной графики. Это Intel Iris Xe Graphics G7, она в тестах обходит Vega в Ryzen 7. Как итог, ноутбук можно будет использовать для киберспортивных игр или новых тайтлов с уменьшенным качеством графики.

Располагает система 16 Гбайт оперативной памяти.

Сравнение

Под хранение данных выделен быстрый М.2 накопитель объемом 500 Гбайт. Поддерживает Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 актуальный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.Для сравнения в таблицах ниже приводятся несколько ноутбуков с указанием установленного процессора.

Автономность

Итоги по Lenovo IdeaPad 5 14ITL05

В режиме работы с документами получаем около 11 часов автономной работы. Воспроизведение фильмов в Full HD разрешении около 15 часов работы. В играх с максимальной загрузкой процессора 2.5 часа.Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 – ноутбук для выполнения рабочих задач и мультимедиа. Хороший уровень быстродействия, низкий уровень шума, качественный дисплей с широкими углами обзора, хорошие показатели автономной работы, набор портов ввода/вывода под периферию, накопители и внешний монитор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".