Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods

Не так давно компания Mobilidi запустила продажи в России новых наушников Lenovo QT83. Это беспроводная модель, выполненная в формате TWS. Из ее особенностей отмечаются актуальный модуль Bluetooth 5.0, зарядный кейс, сенсорное управление, шумоподавление и передача голоса в HD-качестве.

Lenovo QT83

Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 590 рублей.

Lenovo QT83 обзор

Комплектация

Lenovo QT83

Упакованы в коробку из плотного картона, внутри дополнительно зафиксированы в пластиковой подложке. Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, различную документацию.

Lenovo QT83

Внешний вид

Форма у корпуса наушников классическая. Вытянутая ножка и округленный корпус с динамиком.

Lenovo QT83

Здесь отсутствуют силиконовые амбушюры, как и у наушников Apple AirPods. Решетка динамиков защищена металлической сеткой.

Lenovo QT83

На внешней стороне чашек расположены зоны с распознаванием касаний. С помощью них можно активировать процесс соединения, поставить воспроизведение на паузу, переключение треков, сброс входящего вызова, вызов голосового помощника и изменение голоса.

Lenovo QT83

Вышли в нескольких расцветках корпуса. Помимо тестируемой нами черной, Lenovo QT83 есть еще и белая.

Lenovo QT83

Выполнены наушники из пластика. Внешние поверхности с глянцевым покрытием. Корпус легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Lenovo QT83

Сопровождаются зарядным кейсом в цвет самих наушников. Откидная крышка у него скрывает два посадочных места под наушники.

Lenovo QT83

Используется магнитное крепление, при случайном открытии крышки не выпадают. На боковой грани доступна группа светодиодных индикаторов, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора и рабочий статус.

Lenovo QT83

Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. В комплекте изначально предусмотрели соответствующий кабель.

Lenovo QT83

Тесты

Lenovo QT83

Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Процесс сопряжения стартует сразу после открытия крышки. Соединение стабильное, звук передается без искажений. При воспроизведении видео с Youtube рассинхронизации с картинкой нет. Работать они могут как в паре, так и по отдельности.

Lenovo QT83

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. С помощью зарядного кейса можно будет провести два полных цикла зарядки Lenovo QT83.

Lenovo QT83

Звук понравился. Чистые басы без перекоса в нижние частоты, выраженные высокие частоты. Хорошо воспроизводят современную музыку и классику. Также в ходе тестирования слушали в них аудиокниги и подкасты. Проблем с уровнем максимальной громкости нет.

Lenovo QT83

Нарекания есть по микрофону. Собеседники отмечали проблемы с уровнем голоса во время голосовых звонков.

Lenovo QT83

В ушах сидят удобно. Стоит обратить внимание, что здесь отсутствуют резиновые амбушюры. При движениях головы в стороны из ушей не выпадают.

Итоги по Lenovo QT83

При своей невысокой стоимости Lenovo QT83 продемонстрировали хорошее качество звука. Сенсорное управление, зарядный кейс, поддержка голосового помощника, аккуратный внешний вид. Из минусов отметим низкий уровень чувствительности микрофона.
Комментарии и отзывы Lenovo QT83
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