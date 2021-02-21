Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods

Не так давно компания Mobilidi запустила продажи в России новых наушников Lenovo QT83. Это беспроводная модель, выполненная в формате TWS. Из ее особенностей отмечаются актуальный модуль Bluetooth 5.0, зарядный кейс, сенсорное управление, шумоподавление и передача голоса в HD-качестве.

Lenovo QT83 обзор

Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 590 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, внутри дополнительно зафиксированы в пластиковой подложке. Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, различную документацию.

Внешний вид

Форма у корпуса наушников классическая. Вытянутая ножка и округленный корпус с динамиком.

Здесь отсутствуют силиконовые амбушюры, как и у наушников Apple AirPods. Решетка динамиков защищена металлической сеткой.

На внешней стороне чашек расположены зоны с распознаванием касаний. С помощью них можно активировать процесс соединения, поставить воспроизведение на паузу, переключение треков, сброс входящего вызова, вызов голосового помощника и изменение голоса.

Вышли в нескольких расцветках корпуса. Помимо тестируемой нами черной, Lenovo QT83 есть еще и белая.

Выполнены наушники из пластика. Внешние поверхности с глянцевым покрытием. Корпус легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Сопровождаются зарядным кейсом в цвет самих наушников. Откидная крышка у него скрывает два посадочных места под наушники.

Используется магнитное крепление, при случайном открытии крышки не выпадают. На боковой грани доступна группа светодиодных индикаторов, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора и рабочий статус.

Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. В комплекте изначально предусмотрели соответствующий кабель.

Тесты

Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Процесс сопряжения стартует сразу после открытия крышки. Соединение стабильное, звук передается без искажений. При воспроизведении видео с Youtube рассинхронизации с картинкой нет. Работать они могут как в паре, так и по отдельности.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. С помощью зарядного кейса можно будет провести два полных цикла зарядки Lenovo QT83.

Звук понравился. Чистые басы без перекоса в нижние частоты, выраженные высокие частоты. Хорошо воспроизводят современную музыку и классику. Также в ходе тестирования слушали в них аудиокниги и подкасты. Проблем с уровнем максимальной громкости нет.

Нарекания есть по микрофону. Собеседники отмечали проблемы с уровнем голоса во время голосовых звонков.

Итоги по Lenovo QT83

В ушах сидят удобно. Стоит обратить внимание, что здесь отсутствуют резиновые амбушюры. При движениях головы в стороны из ушей не выпадают.При своей невысокой стоимости Lenovo QT83 продемонстрировали хорошее качество звука. Сенсорное управление, зарядный кейс, поддержка голосового помощника, аккуратный внешний вид. Из минусов отметим низкий уровень чувствительности микрофона.