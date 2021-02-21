Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods

Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 590 рублей.
Lenovo QT83 обзор
Комплектация
Упакованы в коробку из плотного картона, внутри дополнительно зафиксированы в пластиковой подложке. Комплект включает зарядный кейс, кабель USB, различную документацию.
Внешний видФорма у корпуса наушников классическая. Вытянутая ножка и округленный корпус с динамиком.
Здесь отсутствуют силиконовые амбушюры, как и у наушников Apple AirPods. Решетка динамиков защищена металлической сеткой.
На внешней стороне чашек расположены зоны с распознаванием касаний. С помощью них можно активировать процесс соединения, поставить воспроизведение на паузу, переключение треков, сброс входящего вызова, вызов голосового помощника и изменение голоса.
Вышли в нескольких расцветках корпуса. Помимо тестируемой нами черной, Lenovo QT83 есть еще и белая.
Выполнены наушники из пластика. Внешние поверхности с глянцевым покрытием. Корпус легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
Сопровождаются зарядным кейсом в цвет самих наушников. Откидная крышка у него скрывает два посадочных места под наушники.
Используется магнитное крепление, при случайном открытии крышки не выпадают. На боковой грани доступна группа светодиодных индикаторов, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора и рабочий статус.
Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. В комплекте изначально предусмотрели соответствующий кабель.
Тесты
Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Процесс сопряжения стартует сразу после открытия крышки. Соединение стабильное, звук передается без искажений. При воспроизведении видео с Youtube рассинхронизации с картинкой нет. Работать они могут как в паре, так и по отдельности.
Встроенного аккумулятора хватает примерно на 3.5 часа работы на высоком уровне громкости. С помощью зарядного кейса можно будет провести два полных цикла зарядки Lenovo QT83.
Звук понравился. Чистые басы без перекоса в нижние частоты, выраженные высокие частоты. Хорошо воспроизводят современную музыку и классику. Также в ходе тестирования слушали в них аудиокниги и подкасты. Проблем с уровнем максимальной громкости нет.
Нарекания есть по микрофону. Собеседники отмечали проблемы с уровнем голоса во время голосовых звонков.
В ушах сидят удобно. Стоит обратить внимание, что здесь отсутствуют резиновые амбушюры. При движениях головы в стороны из ушей не выпадают.