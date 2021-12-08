Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки

Не в центре внимания сегодня безрамочный IPS-монитор Lenovo Qreator 27, оснащенный станцией беспроводной зарядкой, системой Smart Crystal Sound и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Его же можно подключать к ультрабукам на MacOS и Windows через разъем USB-C.

Lenovo Qreator 27

Его средняя стоимость составляет 65 500 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, двухсторонний USB-C, стойку, основание, угловой ключ и винты, руководство по сборке. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

Lenovo Qreator 27

Lenovo Qreator 27 обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо провести сборку подставки. Состоит она из основания и стойки. В комплекте идет необходимый тип ключа и подробная инструкция с иллюстрациями.

Lenovo Qreator 27

В ножку интегрирована питающая магистраль с разъемом, таким образом в видимой части на рабочем столе будут отсутствовать лишние кабели.

Lenovo Qreator 27

Такая же интеграция дает питание для зоны станции беспроводной зарядки с мощностью 15 Вт, расположенной на верхней грани основании. Эта зона помечена соответствующей иконкой.

Lenovo Qreator 27

Для предотвращения скольжения по поверхности рабочего стола на основание по периметру нанесены прорезиненные ножки. Здесь же скрывается пара крепежных отверстия.

Lenovo Qreator 27

Выполнена она в виде изогнутой металлической трубы. Модно и стильно, отлично сочетается с современными ультрабуками и планшетами.

Lenovo Qreator 27

Но возможности этой ножки в Lenovo Qreator 27 ограничены только наклонам панели вперед и назад. При этом для того, чтобы монитор не опрокинуть нужно будет придерживать основание рукой.

Lenovo Qreator 27

Сохранена возможность установки на VESA-совместимый кронштейн. Соответствующие отверстия есть на спинке. Для такого монтажа предусмотрено дублирующее гнездо питания.

Lenovo Qreator 27

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, один DisplayPort и USB-C. Последний позволит подключить ультрабук без дополнительных переходников, по этому же кабелю будет идти его зарядка до 96 Вт.

Lenovo Qreator 27

Есть встроенный USB-хаб, состоящий из двух USB-разъемов и USB-C. Он будет работать при подключении ноутбука или настольной системы к соответствующему разъему. Доступен спаренный аудиовыход.

Lenovo Qreator 27

Управляется при помощи группы механических кнопок, размещенных на обратной стороне монитора. Они хорошо определяются слепым методом.

Lenovo Qreator 27

Лицевая панель у Lenovo Qreator 27 с легким матовым покрытием. Кристаллический эффект не выражен.

Lenovo Qreator 27

Отметим узкие боковые рамки по всему периметру. Понравилось отсутствие броских логотипов на нижней рамке. Как итог большая часть площади лицевой панели — это матрица с выводимым изображением.

Lenovo Qreator 27

Здесь IPS с высокой пиковой яркостью до 400 кд/м². В нашем экземпляре подсветка была равномерна по всей площади. Разрешение 3840х2160 пикселей.

Lenovo Qreator 27

Поддерживается DisplayHDR 400. Частота обновления 60 Гц. Есть AMD FreeSync. Для игр эта модель подходит только условно, хотя мы вполне играли в спорный Battlefield 2042.

Lenovo Qreator 27

Основная же стихия для этого монитора рабочие задачи, браузер, текст, обработка фото и видео.

Настройки

Меню управления на русском языке. В нем можно управлять яркостью, контрастностью, DCR, масштабом.

Lenovo Qreator 27

Управление цветовым балансом. Активация сюжетного режима.

Lenovo Qreator 27

Автоматический или ручной выбор источника сигнала.

Lenovo Qreator 27

Проведение корректировки базовых параметров системы.

Lenovo Qreator 27

Тесты

Lenovo Qreator 27

Lenovo Qreator 27

Lenovo Qreator 27

Lenovo Qreator 27

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Qreator 27 станет хорошим выбором в качестве дополнительного монитора для ноутбука с подключением одним кабелем. В таком сценарии, помимо вывода изображения будет добавлены дополнительные USB-разъемы под периферию и накопители. Узкие боковые рамки, высокая яркость и равномерность подсветки, IPS с 2160p. Не устроить могут наличия отклонений по цветовому балансу, а также ограниченная эргономика подставки.
Lenovo Qreator 27 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo Qreator 27
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