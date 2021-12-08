Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки

Не в центре внимания сегодня безрамочный IPS-монитор Lenovo Qreator 27, оснащенный станцией беспроводной зарядкой, системой Smart Crystal Sound и 98-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Его же можно подключать к ультрабукам на MacOS и Windows через разъем USB-C.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 65 500 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Комплект включает внешний блок питания, HDMI-кабель, двухсторонний USB-C, стойку, основание, угловой ключ и винты, руководство по сборке. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

Lenovo Qreator 27 обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо провести сборку подставки. Состоит она из основания и стойки. В комплекте идет необходимый тип ключа и подробная инструкция с иллюстрациями.

В ножку интегрирована питающая магистраль с разъемом, таким образом в видимой части на рабочем столе будут отсутствовать лишние кабели.

Такая же интеграция дает питание для зоны станции беспроводной зарядки с мощностью 15 Вт, расположенной на верхней грани основании. Эта зона помечена соответствующей иконкой.

Для предотвращения скольжения по поверхности рабочего стола на основание по периметру нанесены прорезиненные ножки. Здесь же скрывается пара крепежных отверстия.

Выполнена она в виде изогнутой металлической трубы. Модно и стильно, отлично сочетается с современными ультрабуками и планшетами.

Но возможности этой ножки в Lenovo Qreator 27 ограничены только наклонам панели вперед и назад. При этом для того, чтобы монитор не опрокинуть нужно будет придерживать основание рукой.

Сохранена возможность установки на VESA-совместимый кронштейн. Соответствующие отверстия есть на спинке. Для такого монтажа предусмотрено дублирующее гнездо питания.

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, один DisplayPort и USB-C. Последний позволит подключить ультрабук без дополнительных переходников, по этому же кабелю будет идти его зарядка до 96 Вт.

Есть встроенный USB-хаб, состоящий из двух USB-разъемов и USB-C. Он будет работать при подключении ноутбука или настольной системы к соответствующему разъему. Доступен спаренный аудиовыход.

Управляется при помощи группы механических кнопок, размещенных на обратной стороне монитора. Они хорошо определяются слепым методом.

Лицевая панель у Lenovo Qreator 27 с легким матовым покрытием. Кристаллический эффект не выражен.

Отметим узкие боковые рамки по всему периметру. Понравилось отсутствие броских логотипов на нижней рамке. Как итог большая часть площади лицевой панели — это матрица с выводимым изображением.

Здесь IPS с высокой пиковой яркостью до 400 кд/м². В нашем экземпляре подсветка была равномерна по всей площади. Разрешение 3840х2160 пикселей.

Поддерживается DisplayHDR 400. Частота обновления 60 Гц. Есть AMD FreeSync. Для игр эта модель подходит только условно, хотя мы вполне играли в спорный Battlefield 2042.

Настройки

Основная же стихия для этого монитора рабочие задачи, браузер, текст, обработка фото и видео.Меню управления на русском языке. В нем можно управлять яркостью, контрастностью, DCR, масштабом.

Управление цветовым балансом. Активация сюжетного режима.

Автоматический или ручной выбор источника сигнала.

Проведение корректировки базовых параметров системы.

Тесты

Итоги

Lenovo Qreator 27 станет хорошим выбором в качестве дополнительного монитора для ноутбука с подключением одним кабелем. В таком сценарии, помимо вывода изображения будет добавлены дополнительные USB-разъемы под периферию и накопители. Узкие боковые рамки, высокая яркость и равномерность подсветки, IPS с 2160p. Не устроить могут наличия отклонений по цветовому балансу, а также ограниченная эргономика подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".