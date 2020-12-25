Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке

Сразу несколько ключевых производителей ноутбуков в последние 1-2 года выпустили модели с дополнительными дисплеями. Интеграция его в зону клавиатуры, в тачпад в виде небольших информационных панелей и ряд других смелых решений. Как пример, Lenovo Yoga Book C930, где вся площадь зоны клавиатуры представляла собой e-Ink экран сразу с несколькими режимами работы. К нему у нас были вопросы, связанные со скоростью отклика по нарисованным клавишам в сравнении с физическими кнопками. В Lenovo ThinkBook Plus также используется e-Ink, но тут он перенесен на крышку ноутбука, та зона, которая обычно не несет функциональной нагрузки.

Lenovo ThinkBook Plus

К моменту публикации эта модель находится в широком доступе в российских магазинах. Доступны модификации с процессорами Intel Core i5-10210U и Intel Core i7-10710U.

Lenovo ThinkBook Plus обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Стартовый набор включает чехол, стилус, адаптер питания и набор различной документации.

Lenovo ThinkBook Plus

Внешний вид

Lenovo ThinkBook Plus

Большая часть крышки занята сенсорным E-Ink экраном. Разрешение Full HD. Это самостоятельная часть, работающая независимо от основной операционной системы.

Lenovo ThinkBook Plus

Пользоваться им можно как с закрытой крышкой, так и во включенном состоянии. Взаимодействовать с экраном предлагается с помощью пальца или комплектного стилуса.

Lenovo ThinkBook Plus

Для этой части предусмотрели несколько сценариев. В режиме ожидания это вывод фонового изображения, своего рода кастомизация и альтернатива наклейкам.

Lenovo ThinkBook Plus

Из полезного есть встроенный ридер для документов PDF и других популярных форматов. Со сложенной крышкой заменяет отдельную электронную книгу. Поддерживается вывод системных уведомлений.

Lenovo ThinkBook Plus

Вместе с комплектным стилусом удобно вводить заметки и рисовать. Хороший вариант для конспектирования.

Lenovo ThinkBook Plus

Основная часть корпуса выполнена из металла, окрашенного в серебристый цвет. Вес в районе 1.4 килограмма. Не самый легкий ультрабук среди решений с диагональю 13 дюймов.

Lenovo ThinkBook Plus

Lenovo ThinkBook Plus оснащается шарнирами, позволяющими откинуть крышку на 180 градусов. Ход крышки тугой. В раскрытом положении крышка не перевешивает.

Lenovo ThinkBook Plus

Внимание обращает увеличенная ширина нижней рамки под дисплеем. На фоне актуальных моделей такой элемент без функциональной нагрузки огорчает. Само его наличие, вероятнее всего, связано с E-Ink модулем на обратной стороне.

Lenovo ThinkBook Plus

Доступны следующие порты ввода и вывода: слева – HDMI, аудиоразъем, USB Type-C 3.2 gen.2. Последний поддерживает зарядку PD и вывод изображения DP.

Lenovo ThinkBook Plus

На противоположной стороне два полноразмерных USB 3.1 gen.1 и кнопка включения с интегрированным в нее сканером отпечатка пальца.

Lenovo ThinkBook Plus

Мембранная клавиатура с белой подсветкой. Она отключаема. Символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

Lenovo ThinkBook Plus

Тачпад расположен по центру. Его площадь составляет 10.5 на 8.3 сантиметра. Поддерживает жесты. На касания пальцев реагирует корректно.

Экран

Lenovo ThinkBook Plus

Основной дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD. Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Поверхность экрана матовая. Glow эффект не выражен. В нашем экземпляре наблюдались пересвеченные зоны в каждом из четырех углов. Заметны они при выводе темного изображения.

Lenovo ThinkBook Plus

Lenovo ThinkBook Plus совместим с Dolby Vison HDR. Цветовой баланс смещен в холодные тона. В обычной эксплуатации не критично, но если вы работаете с фото и видео, учтите этот момент.

Lenovo ThinkBook Plus

Начинка

У нас на тестах младшая версия с процессором Intel Core i5-10210U. Это четырехъядерный процессор семейства Comet Lake. Интегрированная графика UHD Graphics 620.

Lenovo ThinkBook Plus

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Работает на частоте 2666 МГц в одноканальном режиме.

Lenovo ThinkBook Plus

Платформа в этом ноутбуке рассчитана на выполнение рабочих задач. Заметных зависаний и подтормаживания за время тестов замечено не было.

Lenovo ThinkBook Plus

Модули связи представлены Bluetooth и Wi-Fi 6 с быстрым доступом в сеть. Ролики с высоким битрейтом загружаются без задержек.

Lenovo ThinkBook Plus

Акустика Harman, но общее качество звучания не отличается от обычных динамиков. Основной акцент звуковой сцены сделан на высокие частоты, басы не выражены.

Аккумулятор

Комплектуется Lenovo ThinkBook Plus блоком питания мощностью 65 Ватт. В течение часа восстанавливает примерно 80% заряда. С совместимыми мониторами можно передавать изображение и проводить зарядку одним кабелем. Встроенной батареи хватает примерно на 11 часов воспроизведения мультимедийного контента. В максимальной нагрузке разрядится в течение 2.5 часов.

Lenovo ThinkBook Plus

Итоги по Lenovo ThinkBook PlusБ

Lenovo ThinkBook Plus может быть интересен для студентов, а также тех, кто часто посещает конференции или если работа связана с необходимостью составления презентаций, заметок и графиков. Установленный тут дополнительный e-Ink экран используется для чтения, кастомизации внешнего вида, просмотра уведомлений и заметок. Набор портов ввода и вывода для подключения ключевой периферии и внешнего монитора, стилус в комплекте. К минусам отнесем засветы по краям основного экрана.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook Plus
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