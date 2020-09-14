Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?

С новыми ноутбуками семейства Yoga от Lenovo мы уже знакомились на примере нескольких моделей, включая Lenovo Yoga C740-14IML. Сегодня же в центре внимания будет любопытный по исполнению и предлагаемым опциям Lenovo Yoga Book C930, позиционирующийся как компактный ноутбук-трансформер для тех, у кого работа или основное хобби связаны с творчеством. Главной его уникальной особенностью стал дополнительный e-Ink экран.

Lenovo Yoga Book C930

К нам он попал после старта официальных продаж. Вышел в двух модификациях в зависимости от установленного процессора: Intel Core M3 или Intel Core i5.

Lenovo Yoga Book C930 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, оформленную под графит. Комплект включает блок питания, перо, USB Type-C кабель и набор документации.

Lenovo Yoga Book C930

Внешний вид

Сама идея и реализация расширения возможностей использования блока клавиатуры были осуществлены еще в 2016 году в первом поколении Yoga Book. Эта зона могла уже тогда использоваться не только для набора текста, но и в качестве графического планшета для рисования стилусом.

Lenovo Yoga Book C930

В 2020 году здесь уже установлен полноценный E-Ink экран с той же диагональю, что и основной экран. Причем, и разрешение не подкачало: Full HD дает хорошую детализацию по выводимому изображению.

Lenovo Yoga Book C930

По умолчанию выводится изображение клавиатуры и тачпада с двумя вариантами визуального оформления. Но, к сожалению, на момент теста в Lenovo Yoga Book C930 не обыграна отрисовка клавиш, при переключении такое же статичное отображение латиницы и кириллицы. Интереснее и практичнее была бы соответствующая смена клавиш.

Lenovo Yoga Book C930

Если же сравнивать тактильные ощущения с физическими клавишами, то тут в плане эргономики и контроля явно не в плюс сенсору. Для набора больших объемов данных слепой печатью требуется время на привыкание к раскладке. Плюс наблюдались запаздывания при быстром нажатии по виртуальным кнопкам.

Lenovo Yoga Book C930

Также в выпадающем меню можно заменить клавиатуру на сенсорный графический планшет. Управлять и рисовать можно пальцем или стилусом.

Lenovo Yoga Book C930

Еще один сценарий работы с этим дополнительным экраном позволяет выводить текстовые документы с последующим чтением или просмотром, развернув крышку или оставив в обычном положении. При подключении внешней периферии может быть полезно. Есть и тут «подводные камни», как полноценный экран для расширения или вывода приложений он не работает.

Lenovo Yoga Book C930

Выполнен корпус ноутбука из алюминиево-магниевого сплава. Габариты у него компактные. Качество исполнения высокое.

Lenovo Yoga Book C930

Отдельно отметим возможность приоткрытия крышки постукиванием по ней или зажатием клавиши уменьшения громкости. Дальше для открытия потребуется приподнять ее вручную.

Lenovo Yoga Book C930

Сам механизм выглядит надежным. Группа петель. Использовать можно в разных положениях, включая и поворот на 360 градусов.

Lenovo Yoga Book C930

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Два USB Type-C разъема, один из которых будет занят зарядкой. Для полноценной работы с периферией и накопителями в дорогу с собой не лишним будет добавить хаб. Это же касается вывода изображения на внешний монитор.

Lenovo Yoga Book C930

С учетом ограниченной памяти под хранение данных и невозможности апгрейда накопителя, предусмотрели выдвижной лоток под карту памяти microSD. Сюда же ставится SIM-карта.

Lenovo Yoga Book C930

Рамки вокруг дисплея, по современным меркам, у ноутбука широкие. На верхней расположен объектив веб-камеры.

Lenovo Yoga Book C930

Дисплей

Lenovo Yoga Book C930

Lenovo Yoga Book C930 оснащен 10.8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей. Это IPS-матрица. Качество настройки цветового баланса и калибровки высокое. Подсветка равномерна по всей площади. Из минусов отметим блики при попадании лучей света на защитное стекло. Основной экран также с сенсорным управлением.

Lenovo Yoga Book C930

Начинка

Тестируемый нами ноутбук построен на базе процессора Intel Core m3-7Y30. Архитектура Kaby Lake. 2 ядра и 4 потока. Изготовлен по 14 нм техпроцессу. Встроенная графика Intel HD Graphics 615.

Lenovo Yoga Book C930

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти.

Lenovo Yoga Book C930

Под хранение данных выведен быстрый накопитель объемом 128 Гбайт.

Lenovo Yoga Book C930

Lenovo Yoga Book C930

Встроенный LTE-модуль, позволяющий работать в сети на удалении от офиса, дома и роутеров. Wi-Fi и Bluetooth также поддерживаются.

Аккумулятор

Встроенного аккумулятора хватает с постоянно работающим экраном на 5 часов работы. На полный цикл восстановления комплектным адаптером уходит примерно 3 часа. График разрядки равномерный.

Софт

На борту операционная система Windows с рядом приложений и оптимизаций от Lenovo. С учетом диагонали экрана и возможности складывания блока клавиатуры, можно будет использовать в режиме планшета с пальцевым управлением.

Lenovo Yoga Book C930

Отдельный экран настроек выведен у дополнительного экрана.

Lenovo Yoga Book C930

Итоги по Lenovo Yoga Book C930

Lenovo Yoga Book C930 получился достаточно нишевым ноутбуком, а скорее даже планшетом Windows с дополнительным дисплеем. Высокое качество исполнения, механизм трансформер, экран с высоким разрешением, несколько режимов работы дополнительного экрана. Но в реальной эксплуатации мы столкнулись с тем, что набор текста на нем затруднен скоростью отклика и отсутствием явных преимуществ отрисовки самой клавиатуры, невозможностью переноса на него приложений, ограниченного числа разъемов. При той же стоимости ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C740 предлагает в 4 раза больший объем оперативной памяти, быстрый накопитель объемом 1 Тбайт и перо в комплекте.
Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Book C930
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