Премиальные вентиляторы с простым монтажом и 3 режимами. Обзор Lian Li UNI FAN P28

У нас комплект из трех вентиляторов, собранных в общую коробку с набором аксессуаров. Комплект включает кабели подключения, коннектор для общего подключения двух групп, реобас, набор винтов для фиксации на стенке корпуса, руководство пользователя.
Как и большинство корпусов у производителя они доступны в черном и белом вариантах исполнения. У них выдержанное внешнее исполнение без броских элементов. При этом даже логотип бренда на крышке моторного блока не привлекает к себе внимание. Элемент с подсветкой на боковую грань предлагается опционально.
Ровные линии боковых рамок. Немного акцентированы антивибрационные накладки в местах крепления.
На боковой стороне каждого из них находятся коннекторы и замок, который используется для последовательного соединения группы вентиляторов, без необходимости использования кабеля между ними.
В этот же паз на одном из них ставится коннектор с помощью которого вентиляторы подключаются к материнской плате, несмотря на каскадное подключение в комплекте есть три отдельных кабеля, которые позволят поставить вентиляторы в разных участках. Также есть кабель который используется для гибкого подключения двух групп с общим на материнскую плату.
Скорость оборотов в Lian Li UNI FAN P28 регулируется при помощи реобаса. С помощью кнопки последовательно переключается между тремя режимами работы: Low (200-1300 оборотов в минуту), Medium (200-2200 об/мин), High 200-2600 об/мин). Максимально поток до 92 CFM со статическим давлением до 4.79 м H₂0.
Крыльчатка с 9 лопастями. Гидродинамический подшипник, медный сердечник, графитовая смазка.
Уровень шума замерялся для трех режимов в отдельности. Для Low с 200-1300 оборотами в минуту получены следующие результаты.
Medium – 200-2200 оборотов в минуту.
High – 200 – 2600 оборотов в минуту.
Для большинства сценариев Low закрывает задачи, которые ставятся перед вентиляторами, которые ставятся на стенку корпуса. Medium и High оптимально при монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения.