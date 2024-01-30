Премиальные вентиляторы с простым монтажом и 3 режимами. Обзор Lian Li UNI FAN P28

Сегодня рассмотрим линейку вентиляторов UNI FAN, которая не так давно пополнилась моделью P28 с повышенной производительностью и использующая удобную систему стыковки вентиляторов к друг другу. Типоразмера 120 мм с тремя режимами работы, в зависимости от выбранного меняется скорость вращения в диапазоне от 200 до 2600 оборотов в минуту. Сопровождаются 6-летней гарантией.

Комплектация

У нас комплект из трех вентиляторов, собранных в общую коробку с набором аксессуаров. Комплект включает кабели подключения, коннектор для общего подключения двух групп, реобас, набор винтов для фиксации на стенке корпуса, руководство пользователя.

Lian Li UNI FAN P28 обзор

Внешний вид

Как и большинство корпусов у производителя они доступны в черном и белом вариантах исполнения. У них выдержанное внешнее исполнение без броских элементов. При этом даже логотип бренда на крышке моторного блока не привлекает к себе внимание. Элемент с подсветкой на боковую грань предлагается опционально.

Ровные линии боковых рамок. Немного акцентированы антивибрационные накладки в местах крепления.

На боковой стороне каждого из них находятся коннекторы и замок, который используется для последовательного соединения группы вентиляторов, без необходимости использования кабеля между ними.

В этот же паз на одном из них ставится коннектор с помощью которого вентиляторы подключаются к материнской плате, несмотря на каскадное подключение в комплекте есть три отдельных кабеля, которые позволят поставить вентиляторы в разных участках. Также есть кабель который используется для гибкого подключения двух групп с общим на материнскую плату.

Скорость оборотов в Lian Li UNI FAN P28 регулируется при помощи реобаса. С помощью кнопки последовательно переключается между тремя режимами работы: Low (200-1300 оборотов в минуту), Medium (200-2200 об/мин), High 200-2600 об/мин). Максимально поток до 92 CFM со статическим давлением до 4.79 м H₂0.

Крыльчатка с 9 лопастями. Гидродинамический подшипник, медный сердечник, графитовая смазка.

Тесты

Уровень шума замерялся для трех режимов в отдельности. Для Low с 200-1300 оборотами в минуту получены следующие результаты.

Medium – 200-2200 оборотов в минуту.

High – 200 – 2600 оборотов в минуту.

Для большинства сценариев Low закрывает задачи, которые ставятся перед вентиляторами, которые ставятся на стенку корпуса. Medium и High оптимально при монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения.

Итоги

Lian Li UNI FAN P28 – вентиляторы премиального уровня с удобной системой монтажа и высоким уровнем производительности. Строгое внешнее исполнение без подсветки, три режима работы, запас по ресурсу службы с 6-летней гарантией, набор кабелей в комплетке для разных сценариев эксплуатации. Данная серия может рассматриваться как в качестве корпусных, так и для использования на радиаторе СЖО. Из особенностей стоит обратить внимание на увеличенную с 25 до 28 мм толщину.